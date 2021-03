Estos serían los impuestos multimillonarios que pagarían Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg

Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg, serían los mayores contribuyentes de un nuevo impuesto en EE. UU. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La propuesta de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren ha despertado el interés en la crítica estadounidense debido a que, el lunes 1 de marzo, instó a crear un nuevo impuesto para ultrarricos llamado “Ultra-Millionaire Tax Act” (Ley de Impuestos Ultramillonarios), que generaría una suma millonaria de dinero para invertir en alternativas como gasto público, educación e infraestructuras, entre otras.

De acuerdo con la propuesta que presentó Warren, este impuesto a la riqueza ayudará a reducir la desigualdad en los EE. UU.

El cargo anual del impuesto sería del 2% para las fortunas de entre US$50 millones y US$1 mil millones, y de un 3% para las superiores a los US$1 mil millones. Según la senadora, la medida solo afectaría a alrededor de 100 mil familias americanas y sus resultados serían muy positivos debido a que los multimillonarios del país pagarían aproximadamente la mitad del monto total del impuesto.

De acuerdo con la información que publicó la revista especializada Entrepreneur con datos qué proporcionó Americans for Tax Fairness y el Institute for Policy Studies Project on Inequality, los aproximadamente 650 multimillonarios del país tienen una riqueza colectiva de más de 4.2 billones de dólares.

Los reportes presentados señalaron que sus fortunas han aumentado en aproximadamente un 44% desde marzo de 2020, cuando comenzaron los cierres pandémicos en Estados Unidos. Además, un análisis de la Universidad de California en Berkeley, citado por Warren, estimó que el impuesto generaría 3 billones de dólares en ingresos durante 10 años.

Cuánto pagarían Bezos, Musk, Gates y Zuckerberg

Según datos de Forbes publicados a final de 2020, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y Mark Zuckerberg son las cuatro personas más ricas de EE. UU., y según la nueva propuesta de impuesto sobre el patrimonio, estos son los datos que deberían pagar.

Jeff Bezos: 5.7 mil millones de dólares

5.7 mil millones de dólares Elon Musk: 4.6 mil millones de dólares

4.6 mil millones de dólares Bill Gates: 3.6 mil millones de dólares

3.6 mil millones de dólares Mark Zuckerberg: 3 mil millones de dólares

Más reportes

Otros sitios especializados, al igual que Entrepreneur, hacen énfasis en un informe de Oxfam, el cual descubrió que la riqueza de los multimillonarios aumentó en 3.9 billones de dólares desde marzo hasta diciembre de 2020 a nivel mundial.

Ese informe refleja que el aumento para los 10 multimillonarios más ricos del mundo podría pagar para que todos se vacunen y se mantengan fuera de la pobreza. Mientras tanto, en la segunda mitad de 2020, 8 millones de estadounidenses cayeron en la pobreza y Oxfam sugirió que los impuestos sobre el patrimonio podrían ser una buena opción para revertir esa situación.