Fin de semana largo: Los destinos en los que se podría recuperar la ocupación hotelera

Hoteles de la ciudad de Guatemala reportan baja ocupación hotelera, pero esperan suba por aquellas personas que buscan relajarse en el fin de semana largo sin salir de la capital. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Para el sector turístico, el fin de semana largo representa un apoyo para la anhelada reactivación económica en una de las actividades que ha sido golpeadas por la pandemia del covid-19, y que continúa vigente frente al aumento de casos.

Sin embargo, hay motivación de movilizarse por parte de los turistas internos a diferentes destinos del país, a diferencia de un fin de semana regular.

Por lo anterior, se espera que durante el fin de semana largo la ocupación hotelera alcance niveles entre 70 y 90%, según un sondeo por las diferentes filiales de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur).

Rolando Schweikert, presidente del Camtur, comentó que promover el fin de semana largo es una estrategia que está siendo implementada por varios países como un apoyo directo a la reactivación del turismo en sus países, porque generan más derrama económica en el interior del país.

Según el directivo, es necesario incentivar el turismo interno en varias regiones de Guatemala, y priorizar las de mayor vocación, desarrollo de su producto turístico y que dependen casi o totalmente de esta actividad, desarrollando productos, segmentos de mercado y actividades de mercadeo que puedan contribuir a un sector de viajes y turismo más responsable y sostenible.

Alta ocupación en el interior

Según el sondeo de Camtur en destinos como Antigua Guatemala, los hoteles grandes reportaron una ocupación del 95% y los pequeños hoteles indicaron un nivel del 30%, pero esperan una mayor afluencia de turistas que deciden pernoctar a último momento.

En el caso de las playas del Pacífico, algunos hoteleros consultados indicaron que están arriba del 90% de ocupación y mencionaron que se ha mantenido estable desde principio de junio, especialmente los fines de semana.

En Petén, los hoteles esperan alcanzar hasta 80% de ocupación. En El Remate comentaron que este fin de semana hay alta ocupación, debido a que se realizará el triatlón.

En Ciudad Flores, informaron que desde este viernes registran una ocupación del 80% y para mañana sábado alcanzarán 95%.

En Cobán, empresarios del área mencionaron que tienen ocupación de hospedaje en 80%, incluso desde ayer jueves hasta el próximo domingo.

Mientras que en Quetzaltenango el promedio de nivel de ocupación es de 70%, y en hoteles del área de Panajachel y alrededores indicaron que están manejando ocupación del 90% y desde el miércoles pasado observan turistas extranjeros.

Contraste en la ciudad

Schweikert señaló que en los hoteles de la ciudad de Guatemala el panorama es diferente.

Los empresarios consultados manifestaron que la tendencia actual son las reservaciones de último momento y se encuentran en un promedio del 18% de ocupación por el fin de semana largo y el movimiento aún es bajo.

En opinión de Manuel Arzú, director de grupo Azur a cargo de la cadena Marriott International, la ocupación hotelera en la ciudad se encuentra entre un 22 y 30% con una reducción muy fuerte en la tarifa promedio, y afirmó que la situación no ha mejorado “en absoluto” y se debe principalmente a “la desastrosa implementación de la vacunación que es una de las más bajas a la fecha”.

La ocupación en los hoteles del interior es un poco mejor y oscila entre 25 y 35% como en La Antigua Guatemala, Atitlán y la Costa Sur, “pero los hoteles de la ciudad se caerá aún más la ocupación ya que dependemos del turismo ejecutivo”, enfatizó Arzú.

Yunuen Serna, directora de Ventas y Mercadotecnia del hotel Real Intercontinental Guatemala a junio reportan una ocupación acumulada del 40%.

Mensualmente, las ocupaciones han mejorado, sin embargo, siguen siendo bajas lo que permite a los hoteles sobrevivir, pero no estabilizarse, ya que hasta que la vacunación en Guatemala no avance siempre existe el riesgo de una nueva ola de contagios que detenga la demanda o cause nuevas restricciones, enfatizó Serna.