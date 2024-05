Una ampliación presupuestaria que el Ejecutivo anunció que solicitaría al Congreso desde hace dos meses, se trasladará hasta el inicio del segundo ciclo de sesiones ordinarias en el Congreso, confirmaron autoridades de la cartera del Tesoro.

Tras participa en una presentación organizada por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos Zeissig, afirmó que la solicitud de ampliación los Q14 mil 500 millones y “sobre los tiempos, hemos discutido que probablemente -la solicitud- se va a entregar al retorno del Congreso (en el mes de junio) y esto nos dará tiempo de terminar algunos elementos vinculados a fenómenos climáticos que puedan afectar el desarrollo en el segundo semestre del año”.

Sin embargo, el primer periodo de sesiones ordinaria en el Congreso finaliza el próximo 15 de mayo y el segundo inicia el 1 de agosto, un mes antes de que se presente el proyecto presupuestario del año siguiente, tema que normalmente domina la temática parlamentaria hasta fin de año.

Semanas después de haber tomado posesión como ministro de Finanzas, Menkos Zeissig había informado que el planteamiento de la solicitud de ajustes al presupuesto vigente se presentaría antes del 15 de febrero, pero no se había revelado el monto.

El gobierno inició su administración con un techo de presupuesto de Q116 mil 130.6 millones, que es el mismo monto del 2023, y la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) informó que para 2024, el escenario medio de recaudación sería de Q99 mil 819 millones.

Repartición

Durante la actividad empresarial, Menkos Zeissig, dio algunos lineamientos de la distribución de tales recursos, en caso de que el Legislativo lo apruebe. Por ejemplo, citó que se apoyará “el esfuerzo del gobierno en educación, salud, seguridad, así como en materia de asistencia y seguridad social, porque hemos encontrado un desfase en el Programa del Adulto Mayor”.

Mencionó que también se incluirá una parte para incrementar en la infraestructura económica. “En este sentido esta propuesta de ampliación tiene como objetivo elevar las capacidades del estado en la producción de bienes y servicios públicos”, remarcó.

Interpretación

El presupuesto de ingresos de este año está subestimado en alrededor de Q16 mil 500 millones como consecuencia de la práctica que se ha seguido desde hace varios años de reducir la meta de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para darles mayor comodidad a las autoridades tributarias, consideró Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

“Por razón y solo por ese aspecto, ya se es necesario formalizar la ampliación presupuestaria y el cambio de convenio de metas para la SAT, lo que va en línea con lo planteado en la Política General de Gobierno (PGG), dado a que, según estos lineamientos, la meta recaudatoria debiera estar en cerca del 12.1% del PIB, lo que, hasta la fecha, parece difícil de alcanzar”.

En forma complementaria, según Medina, la PGG también incluye el direccionamiento del financiamiento del aparato público hacia ciertos aspectos de interés para las autoridades actuales, lo que no podría ejecutarse sin la ampliación presupuestaria. “Es importante recordar que esto no debe verse solo como un mayor techo de gasto, sino también como una reorientación del que ya está asignado y que, en algunos casos, no necesariamente responde a las necesidades del país”, apuntó.

A su criterio, “no necesariamente todo tendría que asignarse a más gasto, pero eso dependerá de lo que el Ejecutivo considere que realmente podrá ejecutar”. En todo caso, si no se plantea gastar todo, podría existir financiamiento para disminuir la deuda contratada o para elevar el saldo de caja disponible.

Por otro lado, comentó que, si el Ejecutivo tiene suficiente apoyo de otras bancadas, la solicitud de ampliación presupuestaria resulta necesaria para ordenar el funcionamiento del aparato público, al margen de colocar las expectativas de recaudación en un nivel apropiado.

Sin embargo, preocupa que vaya a ser aprobada potencialmente hasta la segunda parte del año, por las posibilidades reales de ejecución, especialmente cuando el presupuesto 2025 ya se está formulando.

“Si se dispone del apoyo necesario, hay que hacerlo, pero no debe dejar pasar más tiempo, porque afectará la capacidad de ejecución del presente año y también las expectativas de ingresos y gastos para 2025, que obviamente están influenciadas por lo que pueda hacerse este año”, remarcó el investigador.

A su entender, si no se dispone de todo el apoyo necesario, es posible que tal vez valga la pena solo proponer una ampliación por reacomodo de gasto y la ampliación de la meta de la SAT, dejando el resto para ahorro, dado que no daría tiempo para completar nuevas ejecuciones.

¿Y la UNOPS?

El ministro de Finanzas también expuso que se está haciendo una revisión para efectuar los primeros desembolsos al Ministerio de Salud, de manera que se agilice la compra de medicamentos prioritarios para abastecer a los hospitales públicos por medio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Adelantó que es muy probable que, a finales de este mes, se pueda concretar un primer desembolso y aunque no se dieron a conocer las cifras, el techo es de unos US$900 millones, para que los “ciudadanos tengan acceso a medicamentos a nivel nacional”.