Fondo Mi Primera Vivienda: ¿Puede un migrante aplicar al programa? 

Esta iniciativa, que impulsó el actual gobierno, busca facilitar el acceso a una casa digna a través de condiciones financieras más favorables, como tasas de interés bajas y plazos de pago más extendidos.

Uno de los grupos que podría verse beneficiado son los guatemaltecos migrantes, quienes suelen enviar remesas desde el extranjero para mejorar las condiciones de vida de sus familias en Guatemala.

Según un estudio de UNICEF de 2011, más del 90% de los guatemaltecos que deciden emigrar lo hacen con el objetivo, entre otros, de lograr construir una vivienda digna.

En ese sentido, podrían surgir preguntas como: si los migrantes pueden aplicar directamente al programa, cuáles son los requisitos y qué opciones están disponibles para este sector de la población que ha decidido salir del país en busca de mejores oportunidades

¿Puede un migrante aplicar directamente?

Según Marcela Marroquín, de Comunicación Institucional del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), para aplicar al programa Mi Primera Vivienda es necesario presentar documentos que acrediten el domicilio del solicitante en Guatemala. Esto significa que los migrantes guatemaltecos que residen en el extranjero no pueden aplicar directamente, ya que no cumplen con este requisito.

No obstante, esta restricción no implica que los migrantes no puedan beneficiarse del programa. Existen alternativas que permiten a sus familiares en Guatemala aplicar en su nombre, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos. De esta manera, las remesas enviadas desde el extranjero pueden jugar un papel crucial en la adquisición de una vivienda bajo este esquema.

¿Qué opciones tiene un migrante?

Aunque los migrantes no pueden aplicar directamente, sí pueden hacerlo de manera indirecta. Marroquín explica que en caso de estar casados, sus cónyuges o familiares cercanos que residen en Guatemala pueden presentar la documentación y solicitar el préstamo a su nombre. En este caso, el familiar en Guatemala debe cumplir con los requisitos del programa y demostrar que cuenta con ingresos regulares.

La clave para acceder al fondo Mi Primera Vivienda a través de un familiar en Guatemala es la comprobación de ingresos. Las remesas que el migrante envía regularmente pueden ser utilizadas como garantía de pago.

Así, la familia del migrante puede gestionar el préstamo y hacer uso de los fondos para adquirir una vivienda, mientras que el migrante contribuye económicamente desde el extranjero.

Recomendaciones para guatemaltecos en el extranjero

Los familiares de los migrantes interesados en acceder a una vivienda en Guatemala a través del programa Mi Primera Vivienda, es recomendable contactar directamente al Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) o al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Estas entidades proporcionarán información detallada sobre el proceso de solicitud y los requisitos específicos, tanto para los aplicantes directos como para aquellos que desean participar a través de familiares.

Es importante tener en cuenta que, aunque no pueden aplicar directamente, los migrantes pueden ser quienes absorban gran parte de los pagos mensuales. El uso de remesas regulares para cubrir los costos del préstamo es una estrategia común que permite a las familias cumplir con los requisitos del programa y adquirir una vivienda propia.