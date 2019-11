Los tres errores más comunes de los emprendedores en la era digital, según Gary Vaynerchuck

Gary Vaynerchuck durante su conferencia magistral en el INCmty en Monterrey. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Lea también La sopa de garbanzo mexicana que busca conquistar Guatemala Natiana Gándara 8 de noviembre de 2019 a las 05:00h

Vaynerchuck fue el conferencista principal del festival de emprendimiento INCmty que se lleva a cabo en Monterrey, México del 7 al 9 de noviembre.

El emprendedor es también inversionista y ganó su reconocimiento por hacer crecer el negocio de su familia de US$3 millones a US$60 millones en un año.

El evento organizado por el Tecnológico de Monterrey reúne a más de 8 mil personas del ecosistema emprendedor de México y Latinoamérica, donde se exponen temas de interés y en ese sentido Gary expuso los tres errores actuales que están cometiendo los emprendedores.

Los tres errores

Exceso de fondos. El primer error en el que están incurriendo la mayoría de emprendedores es en un exceso de fondos de entrada, porque no quieren crear un negocio sino una máquina de arbitraje económico que los empuja a caer en el segundo error que es la falta de paciencia. Expectativas irreales. “Todos son adictos a las historias de éxito como Instagram, Facebook, Uber, no comprenden que el 99.9% de los negocios requieren mínimo de una década para crear algo que tenga significado, no pueden crear miles de millones de dólares en un año”, resaltó Gary. Productos sin beneficio. El tercero es que las personas están creando compañías sin beneficiar al consumidor final, y quieren que existan cuando en la mente del cliente no está contemplada esa necesidad.

“Es un grupo de enfoque, falta de paciencia, exceso de fondos y la incapacidad de manejar el fracaso, empiezan a frustrarse y se doblegan por comentarios externos, lo importante es aprender a valorar lo que aporta y lo que no desecharlo, pero seguir adelante”, resaltó el emprendedor.

Durante su conferencia “The Future in the plan of your Hands”, Vaynerchuck enfatizó sobre la relevancia para las empresas de crear su propio contenido, y refirió que la empresa que descubra la mejor estrategia para ganar el juego tendrá una ventaja clara.

También resaltó la posibilidad de crear negocios sin dinero: “Vivimos en la era dorada del emprendimiento, sin embargo las startups están sobre fondeadas. Y les puedo contar que si es posible construir un negocios sin levantar capital”.

Aporte de valor

El INCmty tiene como objetivo convertirse en la plataforma de emprendimiento más importante de América Latina.

En su séptima edición se organizaron 480 actividades, 600 conferencistas, mentorías, talleres, foros, debates, meet ups, paneles, concursos y premiaciones durante 3 días para inspirar, conectar e impulsar a los 8 mil 300 asistentes.

Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey dijo que el motor que hoy determina la prosperidad de una sociedad se llama emprendimiento.

“INCmty es una prueba viva de lo que hace el Tecnológico de Monterrey para buscar hacer una mejor sociedad”, expresó Alva.

Contenido relacionado:

> “Nadie entendió nuestra idea al principio, pero ahora vale más de US$1 mil millones”

> Smart Sweet, una dulce idea (no tan dulce) que generó un negocio de US$40 millones

> Guatemala: El país donde se emprende con poco dinero, baja formación y mucho optimismo