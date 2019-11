5 microemprendimientos rentables para comenzar de cero

Pintar casas es un negocio que se inicia rápido pero que requiere de algunas técnicas especiales para pintura de techos, tomacorrientes y detalles adicionales. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La buena noticia es que puede comenzar con un microemprendimiento.

Un microemprendimiento es una actividad económica de negocios a menor escala que no requiere tanta inversión inicial y que se puede desarrollar en conjunto con familiares u otros socios que nos ayuden a distribuir el trabajo.

La mayoría de microemprendimientos se basan en brindar servicios basados en nuestras habilidades y conocimientos tales como artesanías, bisutería, pintura, habilidades administrativas, etc.

Algunos de estas ideas de microemprendimientos pueden ser bastante rentables y por ello acá te compartimos una primera entrega con ideas de poca inversión pero de alto potencial de crecimiento, sencillas de montar y que podrían generar ingresos suficientes para complementar tu presupuesto familiar.

Pintura de casas

Es un negocio que se inicia rápido pero que requiere de algunas técnicas especiales para pintura de techos, tomacorrientes y detalles adicionales.

La inversión inicial, podría variar entre los US$1,000 y los US$2,000, dependiendo de los implementos que se utilicen (brochas, rodillos, escaleras, almohadillas, pinceles, cubetas, espátulas, cobertores, un andamio, cinta métrica.

Además de pintar, puede ofrecer limpieza de vidrios, asesoría sobre interiores, asesoría sobre tipos de pinturas, ofrecer diseños especiales, aplicar impermeabilizantes para techos y otros servicios de mantenimiento.

El precio del trabajo debe ser razonable y competitivo, las fechas de entrega deben cumplirse responsablemente y la presentación de presupuestos debe ser detallada. Es importante ofrecer opciones de pago, garantía del trabajo y un catálogo de referencias de trabajos (con fotos).

El costo de mano de obra por pintura de casas se cobra por metro cuadrado y depende de varios factores como el tipo de acabados requeridos, la clase de superficie, las alturas y desde luego de la urgencia del trabajo. Por lo que cada caso deberá ajustarse de acuerdo a los requerimientos específicos.

Bicicletas publicitarias

Conocidas también como bici-taxis, mupi-bikes o publi-ciclos, el negocio de bicicletas publicitarias se construye bajo el concepto de promociones publicitarias móviles en bicicletas convencionales que transitan por lugares de alto tráfico de personas.

Estas bicicletas permiten crear fácilmente un foco visual que es muy atractivo para el público y por tanto muy conveniente para alcanzar y atraer el mercado objetivo del contratante.

Tienen una baja inversión, se puede crecer gradualmente, no hay inversión en combustible y se puede iniciar con bicicletas convencionales. Los costos de mantenimiento son bajos.

Para el anunciante puede lograr una excelente visibilidad de su marca en una variedad de lugares y rutas disponibles. Es indispensable revisar la legislación sobre publicidad del lugar donde se inicie el emprendimiento.

Velas decorativas

Las velas pueden estar relacionadas con el misticismo, las supersticiones, el esoterismo, la religiosidad, el romanticismo, la idea del misterio o simplemente con lo decorativo e lo superfluo.

Por ello es necesario que defina qué tipo de velas quiere producir. Si se especializa, perfeccionará su técnica y por consiguiente abaratará sus costos de producción.

Luego defina el cliente, una persona sensible que busca un objeto estético sea para su propio hogar o para regalarlo. Generalmente no decide su compra sobre la base del precio sino por el valor que rodea al producto. Es decir, por su contenido estético o por su capacidad de sugerir misticismo, romanticismo, o un tema espiritual, etc.

La autorización de impresión de comprobantes de pago. Si inicia un negocio de velas decorativas como persona jurídica puede tributar de acuerdo con régimen que corresponda. No olvide que necesita tramitar la licencia municipal de funcionamiento, etc.

Además, sugiero inscribirse en el Directorio de Artesanos para que también tenga acceso a información de proveedores y compradores.

Se necesitan materiales artesanales – parafina, colorantes, esencias de perfumes, estearina, pabilo -, moldes, lubricantes, bandejas y una cocina. Asegúrese de que su lugar de trabajo sea lo suficientemente ventilado como para que circulen los olores fuertes y los vapores químicos que despiden los materiales.

Puede empezar el trabajo solo, pero si su producción aumenta deberá contratar personal. Asegúrese de que sus empleados tengan especial cuidado cuando manipulen materiales inflamables o cuando deban utilizar fuego. Por otro lado, deben tener buen gusto y mantener limpia la zona de trabajo.

Puede iniciar la promoción de su producto en sus círculos sociales más cercanos. Otras opciones son presentarse directamente en los establecimientos dedicados a la venta de accesorios para el hogar llevando algunas muestras de sus productos y participar en ferias donde tendrá la oportunidad de mostrar su producto y repartir gran cantidad de tarjetas de presentación, volantes y folletos.

Recuerde que cuando alguien lanza al mercado un producto novedoso y que tiene buena acogida inmediatamente es imitado por muchos, pero como las velas decorativas son elaboradas en forma artesanal se puede ofrecer diseños que difícilmente serán repetidos o imitados. Esto los convierte en artículos exclusivos.

Montaje de espectáculos en comerciales

Si de ganar dinero se trata, los pequeños espectáculos pueden ser una excelente oportunidad de negocios.

Ya sea que cuente con algún talento o habilidad personal que puedas explotar o que tengas la disposición de desarrollarte como productor de pequeños espectáculos, estas ideas pueden ser la chispa que te ayude a lanzarte a una modalidad de negocio noble y a la vez prometedora.

Desde luego, puede comenzar con poco construyendo cualquiera de estas ideas como un proyecto de negocios e ir incorporando gradualmente otras actividades de tal manera que el producto final sea tu propia empresa de producciones.

Además, no debe olvidar que tan importante como el talento y el montaje de la producción es la venta de tus servicios por lo que es fundamental que implementes distintas tácticas de promoción para darlos a conocer así como algunas estrategias de marketing para artistas que puedes ver acá.

Estas son algunas ideas:

Mariachis. Un grupo musical de música regional mexicana es muy atractivo para amenizar toda clase de celebraciones como: cumpleaños, aniversarios, bodas y eventos corporativos. Necesitará conformar tu grupo de músicos e invertir en trajes e instrumentos. Considere trabajar especialmente por las noches y fines de semana pero los ingresos pueden ser atractivos.

Un grupo musical de música regional mexicana es muy atractivo para amenizar toda clase de celebraciones como: cumpleaños, aniversarios, bodas y eventos corporativos. Necesitará conformar tu grupo de músicos e invertir en trajes e instrumentos. Considere trabajar especialmente por las noches y fines de semana pero los ingresos pueden ser atractivos. Zancos . Los “zanqueros” como comúnmente se le llaman son muy atractivos para complementar y animar distintos eventos festivos. La inversión consiste básicamente en los zancos y los trajes especiales. Y desde luego tienes que contar con las personas que puedan utilizarlos. Espectáculo perfecto para ferias, fiestas y celebraciones culturales, conciertos musicales, etc.

. Los “zanqueros” como comúnmente se le llaman son muy atractivos para complementar y animar distintos eventos festivos. La inversión consiste básicamente en los zancos y los trajes especiales. Y desde luego tienes que contar con las personas que puedan utilizarlos. Espectáculo perfecto para ferias, fiestas y celebraciones culturales, conciertos musicales, etc. Cuentacuentos. Esta es una actividad que requiere un talento muy especial consistente en la habilidad de narrar con mucha imaginación y especial detalle cuentos infantiles. Perfecto para centros comerciales, actividades escolares, quermeses, etc.

Esta es una actividad que requiere un talento muy especial consistente en la habilidad de narrar con mucha imaginación y especial detalle cuentos infantiles. Perfecto para centros comerciales, actividades escolares, quermeses, etc. Imitadores . Uno de los espectáculos más divertidos y gustados por los públicos son las imitaciones. Si tu talento es la actuación y puedes combinarlo con representaciones musicales, la imitación de artistas y personajes políticos son una buena alternativa de show. Los favoritos suelen ser: Juan Gabriel, Michael Jackson y otros. Similar a otros anteriores, promueves tus servicios para amenizar fiestas, eventos y cobras tus honorarios por hora.

. Uno de los espectáculos más divertidos y gustados por los públicos son las imitaciones. Si tu talento es la actuación y puedes combinarlo con representaciones musicales, la imitación de artistas y personajes políticos son una buena alternativa de show. Los favoritos suelen ser: Juan Gabriel, Michael Jackson y otros. Similar a otros anteriores, promueves tus servicios para amenizar fiestas, eventos y cobras tus honorarios por hora. Show de payasos para adultos. Una variante del punto anterior es un payaso para amenizar fiestas de adultos como despedidas de soltero(a)s, cumpleaños, aniversarios, etc. Obviamente la diferencia fundamental está en el repertorio cómico, la musicalización y las actividades que conlleva el show.

Escuela de danza

Emprender una escuela de baile es atractivo para mucha gente que gusta de la danza ya que continuamente aparecen nuevos estilos, ritmos y disciplinas por aprender.

Cuenta que tendrás competencia “informal” que ofrece cursos similares no profesionales a precios mucho más bajos pero de menor calidad como escuelas, colegios o gimnasios de aeróbicos por lo que una atención personalizada será la mejor carta de presentación para que tus clientes se multipliquen en poco tiempo y estén dispuestos a pagar por tus servicios.

Gastos del negocio: Los gastos principales que deberá considerar son renta del local, agua, electricidad, aire acondicionado y equipo de sonido. Inicialmente debe invertir en acondicionar su local y gastos de publicidad para dar a conocer el negocio.

Ingresos del negocio: los ingresos provienen de los cursos, renta de vestuario, venta de música y vídeos y clases de refuerzo particulares.

La inversión: La buena noticia es que no se requiere mayor infraestructura ni mobiliario para comenzar a trabajar, más que tu equipo de sonido, alfombrado, espejos y algunas barras de ballet.

Además de un mobiliario mínimo para administración. En algunos casos, es ideal comenzar desde tu casa antes de rentar un local comercial.

Finalmente te dejo un tip que puede darte una enorme ventaja sobre tu competencia y es la especialización en algún ritmo modernista.

