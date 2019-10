Amor y odio: Las 10 estaciones del duro viaje de un emprendedor

El trayecto de todo emprendedor conlleva convertir un sueño en realidad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Hay muchos mitos y exageraciones por ahí pero así es como se ve realmente el viaje del emprendedor hacia el éxito.

Algunas estaciones del trayecto serán más duras que otras. No se desanime.

Uno. Inspírate con una idea

Puede ser simplemente una oportunidad lo haya “golpeado”, ver hacia dónde se dirige el disco comercial, o que haya encontrado un vacío enorme en los mercados para los que tiene una solución.

Dos. Tómese el tiempo para pensar y planificar

Antes de apresurarse a toda velocidad, tómese un momento para pensar y perfeccione su idea y visión.

Algunos de los emprendedores más exitosos de compañías de miles de millones de dólares que conozco se tomaron varios meses solo para pensar y obtener claridad sobre sus ideas primero.

No te pierdas en esta etapa. La velocidad es importante en el viaje del emprendedor. Sin embargo, debe asegurarse de ir en la dirección correcta y que existe un potencial real para crear un gran negocio.

Investigue, hable con clientes potenciales, descubra lo que realmente pagarán y comience a establecer contactos con los inversores, con empresarios, para pasar de cero a uno.

Diseña tu plataforma de lanzamiento. Incluso si no planeas recaudar dinero, te ayudará a organizar tus pensamientos y ser objetivo.

Tres. Comenzar con poco

Muchas de las empresas más exitosas de miles de millones de dólares comenzaron con varios socios emprendedores en cuclillas en un estudio o durmiendo en la oficina durante varios años.

Puede sonar como un cliché, pero a menos que sea una startup de alimentos con muchas sobras, arará cada centavo que pueda volver al negocio. Es todo menos glamour durante las etapas iniciales del viaje del emprendedor.

Cuatro. Encuentra el giro de mercado adecuado

Su negocio no irá muy rápido hasta que encuentre el mercado de productos adecuado. Esto sucede cuando su producto o servicio se vende tan rápido que es difícil satisfacer la demanda.

Sigue probando hasta que lo tengas. Si no está seguro de si tiene o no un giro de mercado de productos, entonces probablemente no lo tenga. Lo sabrás.

En el caso de que aún no esté allí, aún puede tomar un poco de financiación, marketing y relaciones públicas para que realmente se adopten las ventas. Sin embargo, todo esto será mucho más fácil una vez que hayas alcanzado este hito.

Cinco. El amor del cliente

Ama a tus clientes y asegúrate de que aman tu marca y tu producto.

Uno de mis invitados recientes en el podcast DealMakers dice que organizó deliberadamente su modelo de negocio para tener que ganar la lealtad de los clientes cada mes. Te obliga a seguir innovando y agregando valor y a mantener tu filo agudo.

Cuando se preocupa por sus clientes y puede entregar los productos, ellos lo sienten. Cuando te quieran, se lo dirán a otros y te traerán negocios, crecerán contigo. Incluso invertirán en ti.

Cuando lo aman lo suficiente, incluso las empresas más grandes pueden adquirirlo y adoptar su marca para todo lo que hacen. Sin duda, el amor al cliente es una de las etapas más gratificantes del viaje del emprendedor.

Seis. Buscar dinero y escalar

Una vez que se ajusta al mercado de productos y sus clientes están entusiasmados con usted, es mucho más fácil ir por dinero.

Tendrá acceso a mejores inversores en mejores condiciones y tendrá una valoración más alta. En este punto, el viaje del emprendedor se vuelve un poco más fácil.

Aquí es donde realmente tiene sentido recaudar capital. Debería poder conectar el capital y obtener resultados predecibles. Es solo una cuestión de cuánto puede subir y qué tan rápido puede escalar.

La narración de historias es todo cuando se trata de recaudar fondos. Poder capturar la esencia de lo que está haciendo en 15 a 20 diapositivas es la clave.

Siete. Lanzamiento

Eventualmente, encontrará un lanzamiento con alguien como Google que está adquiriendo su negocio. Eso puede ser a través de una fusión o adquisición, o salir a bolsa. Es posible que no lo haga para cobrar por usted mismo, sino para sus inversores y para garantizar que su misión tenga la mejor oportunidad de florecer en todo su potencial.

El cinco veces emprendedor y fundador de Zscaler, con un valor de US$10 mil millones, Jay Chaudhry, dice que la motivación de sus salidas es enriquecer a sus equipos.

Su primera startup levantó entre US$70 y US$80 millonarios entre quienes se dedicaron a trabajar para él. Eso lo inspiró a hacerlo una y otra vez.

Ocho. El viaje

Si bien vender una compañía por miles de millones de dólares puede parecer glamoroso y como un boleto para finalmente obtener ese yate, Bugatti personalizado de US$2 millones e isla privada, la mayoría no derrocha en estas cosas. La parte más divertida del viaje del emprendedor es no llegar a la meta. En realidad, es el viaje en sí para llegar allí.

El dinero no es una gran motivación para los emprendedores altamente exitosos que he conocido. Están más preocupados por el impacto y la misión y por enriquecer a los demás.

Es bueno no tener que preocuparse más por el dinero, pero los derroches más comunes de las personas con grandes lanzamientos viajan y van a pasar un tiempo o posiblemente comprar una modesta cabaña fuera de la ciudad.

Nueve. Tomar tiempo fuera

Quizás lo más valioso que una gran salida comercial puede comprarle es un tiempo de espera de calidad. Puede ser solo pensar y tachar algunas cosas de tu lista de deseos o ir a conocer a otros emprendedores. O finalmente está llegando a estar allí para su familia y pasar tiempo siendo el padre que ha soñado durante años.

En realidad, esta luna de miel no dura. La jubilación no es para emprendedores. Nacen para encontrar soluciones que creen un mañana mejor.

Diez. Lanzar otro negocio

Tómese el tiempo para pensar en su próximo movimiento y obtener claridad sobre su próximo gran éxito empresarial. Encuentre una oportunidad aún mayor para abordar y lanzar esa empresa.

Todavía habrá desafíos. La recaudación de fondos puede ser una misión, Aunque muchas de las startups de hipercrecimiento más exitosas han sido lanzadas por emprendedores que repiten su experiencia de crear un negocio.

Artículo publicado originalmente en el blog de Alejandro Cremades.