Cómo convertir US$10,000 en un fondo de US$600 millones

Peter Rahal, considera que elegir a un socio de financiamiento es una de las partes más importantes de una startup. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Como muchos empresarios exitosos, Peter Rahal es disléxico. Puede hacer que nuestras escuelas de grado rígido se conviertan en un problema, pero en lugar de ser un obstáculo, parece ayudar con el reconocimiento de patrones y el razonamiento deductivo en los negocios.

Después de hacer algo de marketing para Mondi Foods, Peter pasó un tiempo en Bélgica. Cuando se trataba de barras de proteínas, el mercado no existía realmente. Simplemente comenzó a experimentar en su cocina con diferentes bolas de proteínas o barras de proteínas, haciendo lo que no existía en ese mercado.

Él dice: “Siempre he amado y he encontrado un gran valor en los bares en forma de comida porque es súper portátil y no requiere preparación en realidad. Cuando piensas en eso, eso te ahorra tiempo. Entonces, por ejemplo, solo vas y por la mañana puedes agarrarlo y estás bien. Comerlo es rápido. Simplemente te ahorra tiempo y es nutritivo. Entonces, hay mucha utilidad en bares. Es la fuente perfecta de comida y energía para emprendedores ocupados.

Después de reubicarse en los EE. UU. e inyectarse a sí mismo en la escena de la buena forma física y la nutrición aquí, rápidamente se dio cuenta de que no había una barra que fuera comida completa. Sin barra de proteínas de etiqueta limpia. La mayoría de ellos están cubiertos de algunos compuestos de chocolate o usan alguna proteína de relleno barata o algún sistema de unión.

El RXBAR nació. Ahora viene en 15 sabores con claras de huevo, frutas secas, nueces y dátiles como los ingredientes centrales.

Encontrar impulso financiero

Elegir a un socio de financiamiento es una de las partes más importantes de una startup. Cuando se trató de encontrar el ying para su yang, Peter eligió a Jared Smith. Un amigo de la infancia. Su mejor amigo, y más de un hermano en este punto.

Un factor en esta elección fue tener habilidades muy diferentes. Aunque Peter dice: “Lo más importante es que debo confiarle mi vida por completo”.

RXBAR se lanzó desde el sótano de los padres de Peter Rahal con una inversión de US$10,000 de los emprendedores. Comprarían bolsas de China, y luego irían a PowerPoint para las etiquetas y las diseñarían allí. Luego fui a Staples para imprimirlos.

Incluso comenzaron con el número de teléfono de Peter en la etiqueta. Ayudó mucho a estar cerca de los clientes y usuarios del producto. Luego aprendiendo a posicionar y lanzar el producto.

Como dice Peter: “Cuando estás vendiendo y hablando con los clientes, estás experimentando con los mensajes en última instancia, y con la comunicación de por qué tu marca, el producto comercial, incluso debería existir. Entonces, cuando haces eso, obtienes datos de alta calidad, encuentras patrones y encontrarás una gran perspectiva” indica.

“Esa visión es lo que se usa para posicionar la marca, el producto y adaptarse. Cuando eres pequeño, la única ventaja que tienen las pequeñas empresas es la agilidad, la capacidad de moverse rápido, la capacidad de tomar decisiones rápidamente y estar cerca de los aspectos fundamentales del negocio. No te lo pierdas” concluye.

Solo véndalo

Al principio, los coemprendedores comenzaron a pensar en todas las cosas que podrían necesitar para su negocio. Diseñadores, fabricación y distribución, y todo el capital que pudieran tomar.

Peter dice que la respuesta de su padre fue: “Necesitas callarte y vender mil bares”. Rahal afirma: “Básicamente, dijo que necesitas priorizar y mitigar tu riesgo. Debe hacer lo que es importante y no perseguir algo que cree que va a resolver sus problemas. El dinero no resuelve

Peter dice que la respuesta de su padre fue: “Necesitas callarte y vender mil bares”. Rahal afirma: “Básicamente, dijo que necesitas priorizar y mitigar tu riesgo. Debe hacer lo que es importante y no perseguir algo que cree que va a resolver sus problemas. El dinero no resuelve sus problemas, y puede mitigar su riesgo sin él. No lo saques de tu dinero. Solo haz 10 barras, 1,000 barras, y luego véndelo. Toma esa ganancia y ve a invertirla, y es un negocio normal. Todas las cosas grandes comienzan poco a poco, aunque la mayoría de los empresarios quieren algo grande de inmediato “.

Finalmente, su padre financió a la mayoría de la compañía desde el principio con líneas de crédito personales garantizadas. Aunque la estrategia de negocios ayudó a financiar a la empresa también. Se venden directamente al consumidor. Se les pagó antes de que se enviaran y se fabricó el producto, por lo que controlaban el inventario. Nunca tuvieron demasiado efectivo atado al inventario y pudieron mantener los días disponibles bastante bajos. Era más intensivo en capital humano que intensivo en efectivo.

Sobrevivir, prosperar y vender su negocio por millones

A pesar de algunos días oscuros y períodos de muerte casi en el negocio, Peter dice que nunca dudó que la compañía tendría éxito después de conseguir el primer cliente que pagaba.

El primer año, RXBAR hizo $ 2 millones en ingresos. Para el segundo año estaban en $ 6.5 millones. Luego, en el cuarto año, llegaron a $ 161 millones.

Una gran parte de eso fue más allá del nicho de comercio electrónico para aprovechar el sistema de distribución de ladrillo y mortero existente que ya existe en el comercio minorista.

Finalmente, los coemprendedores decidieron que no querían mantenerlo como un negocio familiar para siempre.

Contrataron a un banquero en marzo de 2017 para reunirse y probar las aguas. La adquisición por parte de Kellogg se cerró el 6 de octubre de ese año.

Si se iba a dar un consejo antes de iniciar un negocio ahora, Peter dice que se trata de asegurarse de que “estás resolviendo el problema correcto y definiendo el problema correcto”. Definir las cosas es muy importante. “Asegúrate de que estás resolviendo el problema correcto que existe o de la frustración existente, defínelo bien y pasa mucho tiempo haciendo eso”.

Hablando sobre estos beneficios, Rahal dice: “Uno es una tremenda autoconciencia, y luego dos, el beneficio cognitivo real de la manera en que los disléxicos procesan la información. Entonces, somos terribles en tareas procesales o secuenciales. Así que con el pensamiento lineal los disléxicos son terribles. Pero en lo que somos realmente buenos es por lo general como el pensamiento holístico o el reconocimiento de patrones, tan interconectados como las relaciones, la causa y el efecto, lo que es realmente bueno para resolver problemas y la estrategia en general”.

Entre esto y una familia que siempre estuvo muy orientada a los negocios, creció creando cosas, construyendo cosas y vendiéndolas.