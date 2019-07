Estos son los requisitos sanitarios para abrir una empresa en Guatemala

Las regulaciones sanitarias se encuentran en diferentes normativas de la legislación guatemalteca. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Todos los emprendimientos deben tomar en cuenta las regulaciones sanitarias para poder operar.

Cuando se inicia un negocio en las industrias de productos de consumo, retail, alimentación o servicio que quiera comercializarse, se deben tomar en cuenta ciertos aspectos legales adicionales como comerciante, empresa o entidad jurídica.

Estos son temas regulatorios sanitarios que se encuentran en diferentes normativas dentro de nuestra legislación guatemalteca y el hecho a veces de estar dispersas o reguladas por diversos entes, puede ser complicado para un emprendedor, por lo que se sugiere tener claras las siguientes preguntas para un buen funcionamiento.

Por ejemplo:

¿Qué entes reguladores sanitarios son los que intervienen en tu producto o servicio? ¿Dentro de los entes reguladores, qué permisos, licencias o registros son los que debo tener? ¿Cuáles son los requisitos para obtener las licencias, permisos o registros? ¿Debo contratar a un profesional responsable del producto? ¿Qué tiempo y costo conllevan los trámites?

Estas preguntas son importantes para cumplir con lo establecido por las diferentes oficinas públicas que regulan estos procedimientos en Guatemala, y sobre todo que muchos productos o servicios podrían realizarse en uno o varios de ellos.

Obtener una licencia sanitaria en Guatemala

Cuando hablamos de servicios, podemos mencionar servicios de comida, gimnasios, salones de belleza, tiendas de productos; los cuales por su naturaleza requerirán contar con permisos especiales en su comercialización.

Por ejemplo, el Ministerio de Salud con sus direcciones específicas, es el ente regulador para el control y prevención de salud en todas las etapas de procesamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos de toda clase, así como farmacéuticos y productos nacionales o importados.

Asimismo, es el ente responsable de otorgar las licencias sanitarias para la apertura de los establecimientos abiertos al público y los expendios de alimentos no procesados; son ellos los encargados de realizarles a los productos, evaluaciones y tener la vigilancia de buenas prácticas en la manufactura.

En el caso especial de las bebidas alcohólicas existen requisitos especiales para su comercialización como todo lo relacionado a su publicidad, siendo obligación de todo fabricante y anunciante advertir por ley sobre sus efectos en el consumo.

Cuando se deba establecer, ¿Con qué licencias o permisos debemos contar? Se debe tomar en cuenta lo importante que es si el producto es nacional o importado.

Si el producto es un alimento procesado nacional, quiere decir que es fabricado en Guatemala, por ende, la licencia necesaria será una Licencia de operación para fabricar alimentos, la cual es denominada como una Licencia Sanitaria de Fábricas o Empacadoras de Alimentos Procesados y Bebidas.

Requisitos de etiquetado y registro

Asimismo, el producto debe contar con un registro sanitario de referencia, denominación que se establece así en nuestra legislación en el Código de Salud. Este registro sanitario de referencia va a ser el número de identidad del producto, es decir, sería el DPI del producto.

El objetivo de esta inscripción es garantizar la inocuidad y calidad del alimento y constituye la información que sirve para el ente regulador para controlar periódicamente el producto en el mercado.

Los requisitos de etiquetado dentro de un producto cobran mucha importancia ya que también deben de cumplirse, con ello se debe tomar en cuenta legislación técnica, como lo son, por ejemplo, los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA).

Los cuales van a definir las reglas en cuanto aditivos del producto, composición de ingredientes, o formas de la misma.

En este caso en donde este tipo de tareas van a tener que ser subcontratadas y resueltas por un técnico especialista o profesional responsable si no es nuestro campo profesional.

Ejemplo de ello es en el caso de medicamentos, cosméticos o productos de limpieza, en los cuales se requerirá apoyo de un Químico Farmacéutico, o en el caso de productos veterinarios un Médico Veterinario.

Esto debe de conocerse ya que van a existir costos adicionales a tomar en cuenta.

Muchos pasos importantes han surgido para Guatemala con relación al trámite de registros sanitarios y es que por ejemplo pueden homologarse registros sanitarios y contar con menos requisitos en los que son fabricados en los países que son estados parte en donde Guatemala tiene convenios de reciprocidad.

Esto agiliza y conlleva avances en plataformas electrónicas para su utilización. Como lo es Sistema de Integración Regional – SIRRS –

Cada caso debe de identificarse no solo por el producto o servicio si no por los tiempos y costos que conllevan estos trámites, los cuales deben de contemplarse dentro de las estrategias y modelos de negocio para poder operar con legalidad. Ya que al no contar con ellos puede demorar la estrategia de venta y complicar la viabilidad del negocio.

Tener a un especialista que pueda anticiparnos y apoyarnos con una estructura corporativa sanitaria hace la diferencia, ya que en ello se pueden abarcar aspectos legales, fiscales y aduanales, así como de comercio exterior en general.

Ana Rocío Beltetón G. es senior manager seed by EY Centroamérica