Los 10 secretos de por qué triunfan los negocios

Los ingredientes más exitosos para triunfar en un emprendimiento pueden combinarse. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Después de entrevistar a más de 100 de los empresarios e inversores más exitosos en el Podcast de DealMakers, estos parecen ser los ingredientes compartidos para construir compañías de miles de millones de dólares.

Capital Un primer equipo sólido Tener buenos asesores El amor del cliente Ajuste del producto Lograr las mejores contrataciones Tener grandes líderes Cultura de la empresa Tener algo único No renunciar

1) Capital

El arranque a través de los primeros días puede tener sus beneficios. Sin embargo, incluso cuando los empresarios recurrentes encontraron nuevas empresas y pueden permitírselo, a menudo recaudan capital externo de todos modos. Atrae a más grandes mentes e individuos conectados con un interés personal en su éxito.

No quedarse sin dinero es el trabajo número uno del CEO. Es por eso que la mayoría de las empresas fracasan.

En definitiva, agrega credibilidad y visibilidad. Le permite comprar el negocio, moverse rápido, reclutar bien y realizar inversiones que valdrán la pena en los próximos días.

2) Un primer equipo sólido

Todo comienza con los empresarios que iniciaron. Su inteligencia, valor, pasión y disposición para aprender triunfan sobre todo lo demás. Incluso la idea de negocio.

Se basa en los fundadores que la compañía podrá recaudar fondos en los primeros días, o no.

Puedes ser un ejército de uno o un equipo de seis como Paypal Mafia o Ali Ghodsi y su equipo en Databricks. Con un equipo fundador de 7 personas, literalmente construyeron una startup de US$2.7 mil millones.

O en cualquier punto intermedio. Solo asegúrese de tener esa capacidad adhesiva para atravesarlo e inspirar a otros a que quieran acompañarlo en el viaje.

3) Tener grandes asesores

Nunca puede saberlo todo. No puede intentar aprenderlo todo antes de comenzar. En cada paso del camino, tendrá que seguir creciendo como líder más rápido que su negocio. O su negocio lo superará.

Las empresas más exitosas son aquellas que se rodean de los mejores asesores que pueden encontrar. Estos son consultores de recaudación de fondos, un sólido asesor de fusiones y adquisiciones, miembros de la junta e incluso directores generales.

Rodearse de grandes personas aumenta en una milla las razones por las cuales las startups tienen éxito.

4) Ajuste del producto

Hasta que lo encuentre, su empresa solo está soplando en el viento y quemando dinero. Una vez que descifra el código, las cosas pueden despegar muy rápido y orgánicamente.

Salga, hable con los clientes, pruebe, obtenga comentarios y vuelva a perfeccionarlos hasta que lo obtenga.

5) El amor del cliente

El ajuste del producto no es suficiente para hacer de su empresa un objetivo de adquisición o financiación irresistible. Tampoco es suficiente para mantener la retención de clientes y volverse viral. Necesitan amarlo.

Si lo aman, serán sus embajadores y comercializadores, y tal vez incluso sus inversores.

6) Hacer grandes contrataciones

Los líderes empresariales más exitosos le dirán que su tarea número uno después de no quedarse sin dinero es reclutar y contratar talentos.

En mi reciente entrevista con los emprendedores de ServiceTitan, Ara Mahdessian y Vahe Kuzoyan, dijeron que el reclutamiento debería ser el elemento dominante en su agenda. Es la actividad de mayor valor en la que puede invertir.

7) Contratar grandes líderes

No solo contrate miembros del equipo y empleados, contrate líderes. Necesitará muchos de ellos si planea hacer crecer un gran negocio y lograr el éxito de la startup.

Ali Ghodsi dice que su negocio no cambió y pasó de $ 1 millón en ingresos a $ 100 millones hasta que trajo a 12 ejecutivos.

No esperes hasta que los necesites tampoco. Al igual que el dinero, el tiempo para reclutar es mucho antes de su necesidad para que no tenga prisa.

8) Cultura de la empresa

Tony Hsieh construyó Zappos en su cultura. Cada vez más CEOs dicen que la cultura es el factor número uno detrás de algunas de las razones por las cuales las startups tienen éxito. Una cultura efectiva puede ser incluso una fantástica ventaja competitiva en el mercado.

9) Tener algo único

Su idea puede no ser tan única en absoluto, pero necesita algo que lo sea. Puede ser propiedad intelectual, distribución de propiedad y canales de comercialización, o algo más.

Solo asegúrese de investigar realmente el mercado y hable con asesores y capitalistas de riesgo que estén conectados para asegurarse de que realmente esté trabajando en algo único y que tenga la oportunidad de destacarse.

10) Se niegan a renunciar

Como emprendedor, vas a recibir muchos golpes en la cara. Casi a diario. No puedes renunciar. No fallas a menos que renuncies. No puede tener éxito si renuncia.

Son aquellos que nunca dejan de innovar, que luchan a través de los desafíos y siguen ejecutando lo que hace que sea lo suficientemente largo como para ser un gran éxito de inicio.

A continuación se muestra una infografía que captura los factores y porcentajes detrás del éxito de inicio. La fuente de los datos proviene de una excelente charla de Ted dada por Bill Gross de Idealab.

Durante la presentación, describe en detalle los factores que determinan las razones por las cuales las startups tienen éxito y cómo las ha visto jugar en cientos de empresas.

Artículo publicado originalmente en el blog de Alejandro Cremades