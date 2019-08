Así fue como los datos de mis clientes me hicieron cerrar un negocio y abrir otro más exitoso

"Restaurant Manager" es un software que permite a los dueños y gerentes de restaurantes analizar la data analítica de sus negocios en tiempo real. (Foto Prensa Libre: Uber Eats)

Gabriela Valiente, gerente de Panitos y Algo Más comentó que el emprendimiento surgió de uno anterior, previamente instaló un Food Truck en sociedad, pero al corto tiempo decidió vender su parte y se retiró del negocio.

La emprendedora relató que esa experiencia le permitió pensar en otra idea y así nació Panitos y Algo más, de ese episodio aprendió que los consumidores demandaban calidad, buenos tamaños de porciones y un precio asequible, además que estuviera disponible todos los días y no solo el fin de semana.

Valiente compartió que el negocio empezó a cubrir con entregas a pie y abarcaban dos cuadras a la redonda, pero llegó un momento en que ya no se daban a basto, incluso, intentaron encargarse del servicio a domicilio pero no funcionó.

“Uno no se imagina la logística que hay detrás de la entrega a domicilio y todos los detalles que involucran, así que abandonamos la idea”, afirmó la emprendedora.

Al mes de esa experiencia se enteraron que Uber Eats vendría a Guatemala, ya habían escuchado la idea y les pareció interesante el apoyo que ofrece a las empresas pequeñas ya que el servicio a domicilio es un reto que no se puede tomar a la ligera.

Luego de varios meses de retroalimentación por los datos que comparte la plataforma empezaron a mejorar el contenido del menú y proyectan abrir un nuevo local.

Una herramienta inteligente

José María Volio, gerente general de Uber Eats Centroamérica dijo que así como existe la aplicación para que los comensales ordenen comida, también desarrollaron un sistema totalmente nuevo para los restaurantes.

Una de estas herramientas se llama “Restaurant Manager”, y consiste en un software que permite a los dueños y gerentes de restaurantes analizar la data analítica de sus negocios en tiempo real.

Esta herramienta brinda a los restaurantes acceso a datos procesables en un portal para ayudar a administrar las operaciones diarias, profundizar en los comentarios que los comensales proporcionan sobre sus pedidos y recopilar información que brinde resultados para tomar decisiones basadas en datos.

“Los restaurantes tienen acceso a información sobre la calidad de su servicio, la satisfacción del cliente y las ventas, junto con el acceso a las herramientas para realizar ajustes específicos para mejorar su negocio”, afirmó Volio.

¿Qué datos genera la plataforma?

El dueño del restaurante puede observar es la sección de satisfacción del cliente, donde para cada plato muestran qué porcentaje de clientes dieron un me gusta o no me gusta.

Por ejemplo, un plato puede tener un 75% de aprobación, pero de las personas que lo rechazaron, el 90% menciona que se debe al tamaño de la porción, y el otro 90% menciona la presentación o la rapidez con la que llegó el plato. Estos datos orientan para que puedan cambiar o adaptar su menú para la entrega.

“Hemos visto a muchos restaurantes usar esta herramienta para cambiar no solo lo que están haciendo para la entrega, sino también lo que están haciendo en su local y en la preparación de sus platos”, afirmó el ejecutivo de Uber Eats.

Según los resultados que está generando la herramienta se está impulsando un crecimiento para los restaurantes y ahora ha comenzado a fomentar modelos comerciales experimentales que tienen el potencial de transformar la cara de la venta minorista de alimentos.

Los datos pueden generar las siguientes decisiones:

En temas de precios

Nuevos productos

Horarios de mayor o menor demanda

Oportunidades de expansión

Apertura de nuevas locaciones

Estudio de mercado

Para los dueños de restaurantes y emprendedores, una de las mayores barreras para despegar son los costos o riesgos tradicionalmente altos que implica el lanzamiento de un restaurante físico en un local.

Al utilizar una combinación de datos e información, algunas de las formas en las que apoyan a los restaurantes son:

Identificar y aprovechar las “brechas de selección” o de opciones de cocina en determinada zona de la ciudad: Con la data que genera la herramienta, pueden identificar la demanda no satisfecha en función de lo que los clientes estaban buscando y lo que está disponible para la entrega en sus ubicaciones.

Por ejemplo: Comensales de determinada zona están buscando pollo frito o bowls de acai, pero no hay ningún restaurante cercano que ofrezca este tipo de comida.

Diversificación de menús: Otra forma en la que están utilizando datos e información para ayudar a impulsar las ventas e incrementarlas es mediante la optimización de los menús para crear conceptos virtuales.

Por ejemplo: Los restaurantes de sushi hacen poke bajo el mismo techo, pero ofrecen estos platos a través de una marca virtual diferente en la aplicación Uber Eats.

Volio resaltó que la aplicación brinda a los restaurantes asociados un acceso a nuevos clientes ya que cientos de miles de nuevos usuarios se unen a la plataforma cada semana, contribuyendo de manera significativa al crecimiento general. Por lo tanto, se expanden en nuevas zonas, colonias y zonas metropolitanas para cubrir la demanda.

Otro valor agregado que están ofreciendo es que están apoyando a los restaurantes en atender de mejor forma la demanda en las horas de menor actividad. Mientras que algunos restaurantes normalmente solo han estado ocupados en el almuerzo y/o la cena, ahora ven la demanda en otros momentos del día.