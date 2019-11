Huevos sin gallina, el invento de una granja para cuidar el planeta

View this post on Instagram

Confira a matéria completa sobre o @n.ovoplantbased no Brazil Journal. #repost @braziljournal ・・・ O OVO DO FUTURO. A Mantiqueira, maior granja da América Latina, criou um braço de foodtech para se manter à frente do mercado e inventar um ovo… diferente. Trata-se do N.Ovo, um substituto vegetal feito com proteína de ervilha isolada, amido e linhaça dourada. Por trás do projeto está Amanda Pinto, filha do fundador e diretora de marketing da Mantiqueira, que passou dois anos visitando startups no Vale do Silício, estudando o mercado e desenvolvendo a fórmula do N.Ovo. O produto acaba de chegar às gôndolas dos supermercados: em menos de um mês, já está em 700 pontos de vendas de seis estados, a maior parte em São Paulo e no Rio. Até o fim do ano, espera chegar a mais de 2 mil. O ovo do futuro, no Brazil Journal. Link na bio. #foodtech #ovos #startups #braziljournal