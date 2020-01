Jefe de la SAT a examen: Directorio decidirá continuidad de Abel Cruz

El superintendente Abel Cruz Calderón, presentará el informe al Directorio de la SAT sobre el desempeño de la recaudación tributaria en 2019, como establece la ley. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Este es un proceso administrativo establecido en ley y de acuerdo con la evaluación del desempeño los integrantes del Directorio, que lo preside el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, emitirán una resolución, que confirme al superintendente para este ejercicio o bien procederá a su destitución por el incumplimiento, tal como sucedió con Juan Francisco Solórzano Foppa en 2018.

Decisión en sus manos

González Ricci dijo que el superintendente como indica la normativa presentará su reporte y como Directorio, analizarán el desempeño del 21 al 30 de enero para tomar una decisión de acuerdo con el informe que presente el superintendente.

“Es una votación, pero por lo general debe haber un consenso para determinar los resultados que se presenten y existe una buena relación el superintendente y es una cuestión de hacer valer el cumplimiento de la Ley”, expuso el ministro de Finanzas, quien tomó posesión como presidente del Directorio el pasado viernes.

Al preguntarle sobre los indicadores que se van a analizar, González Ricci destacó que no todo son los números fríos o la brecha fiscal, sino que también la gestión y comprender por qué no se llegó al cumplimiento, los argumentos y justificar porque no se alcanzó, precisó.

El ministro no quiso adelantar criterio alguno y refirió que se analizará el informe que se presente.

Balance

En 2019, la SAT no logró alcanzar la meta de recaudación tributaria establecida en el presupuesto, sin embargo, logró cerrar con un crecimiento de la cobranza con una tasa de crecimiento de 6.4% con respecto al 2018, por medidas administrativas y sin procesos de judicialización.

El reporte oficial señala que la recaudación fue de Q62 mil 591 millones y el monto fue menor en Q1 mil 433 millones, por debajo de la programación.

Es decir, fueron impuestos programados, pero no recaudados que se le conoce como brecha fiscal.

La meta de recaudación era de Q64 mil 27 millones que fue la aprobada en el 2019 y será la misma cantidad para 2020, luego que el Congreso no aprobó el presupuesto.

El reporte señala, el impuesto sobre la renta (ISR) fue de Q17 mil 98 millones y tuvo un crecimiento del 5.3% con relación al 2018, el impuesto al valor agregado (IVA) doméstico fue de Q14 mil 611 millones y un incremento del 10% y el IVA importaciones, fue de Q15 mil 308 millones con 5.7% de incremento.

Escenarios

Además del propio tema de recaudación, se deben considerar aspectos relacionados al desempeño de la economía, en la cual dependen todo el aparato operativo de la SAT, según expertos.

La posible salida del actual superintendente puede responder a intereses del nuevo Gobierno, que en determinado momento pueda mover esa pieza, para poner a una persona que sea más de confianza, según expertos.

Sin embargo, advierten que la situación de la SAT seguirá siendo la misma, derivado de la estructura tributaria del país no da para poder cobrar más, es decir en el monto fijado en el presupuesto.

“No toda la situación de la SAT está en el superintendente y hay que reconocer que se ha mejorado en todo el sistema electrónico por medio de los nuevos sistemas”, comentó Juan Carlos Paredes, consultor fiscal.

En todo caso, dijo el consultor, todo el sistema tributario también no puede contribuir a mejorar la recaudación y cumplir con las metas, señaló.

Antecedentes

El proceso de evaluación ahora corresponde al Directorio luego de las reformas a la ley orgánica de la SAT en 2016:

El superintendente presenta su informe y es evaluado por los miembros del Directorio.

Se analizan las variables de recaudación, contexto interno y externo y alcanzar la programación.

Se toma en cuenta la situación de la economía y el comportamiento por impuestos.

En 2018 se destituyó al exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa en la gestión de Jimmy Morales.

El Directorio tiene una semana para emitir una resolución y el superintendente un plazo para hacer una defensa de esta.

