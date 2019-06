Jonathan Ortmans, presidente de la Red Global de Emprendimiento, “el ecosistema de emprendimiento emerge naturalmente”

Jonathan Ortmans también preside el Congreso Mundial de Emprendimiento (GEC), que reúne a miles de líderes cada abril para colaborar en enfoques efectivos para promover el crecimiento empresarial. (Foto Prensa Libre: Natiana Gándara)

Jonathan Ortmans, es un emprendedor nato y fiel creyente del potencial que este grupo puede llegar a impactar en las economías, el empresario pudo generar riqueza dirigiendo las dos empresas que fundó en Londres, la primera de ellas a los 19 años.

Sin embargo, este economista se aventuró en la mayor empresa de su vida, que consiste en impulsar el espíritu emprendedor en todo el mundo.

Es así como fundó y preside la Red Global de Emprendimiento (GEN por sus siglas en inglés) y en noviembre del 2008 lanzó la iniciativa: Semana Global de Emprendimiento o Global Entrepreneurship Week (GEW), de la cual Guatemala forma parte, con el apoyo de la Fundación Ewing Marion Kauffman.

Cada noviembre desde entonces, millones de personas exploran su potencial de hacer negocios a través de miles de eventos, actividades y competiciones locales durante una semana.

Es así como a lo largo de los años formó una amplia coalición multidisciplinaria que forma parte de la columna vertebral de las operaciones del GEN, que incluye empresarios, inversionistas, responsables políticos, investigadores y organizaciones de apoyo afiliadas.Ambas han sido en los últimos años la plataforma para crear u

Esta comunidad mundial ya reúne bajo la dirección de Ortmans y su equipo a miles de empresarios con alta innovación, inversionistas, expertos, líderes de opinión y representantes de 8 mil instituciones públicas y privadas distribuidas en 153 países en que nacen y se fortalecen los llamados “ecosistemas de emprendimiento”.

Ortmans conversó con Prensa Libre durante la gira Foreign Press Center Global Reporting Tour como antesala a la Cumbre Global de Emprendimiento 2019 que se llevó a cabo en La Haya del 3 al 5 de junio con la participación de 2 mil personas entre emprendedores e inversionistas.

¿Qué es un ecosistema de emprendimiento?

Se refiere a cuando los emprendedores encuentran un hábitat para crecer velozmente, por lo general, lo logran al interactuar con instituciones que les brindan apoyo, o bien con inversionistas u otros emprendedores. Es más como una metáfora, porque en ambientes apropiados, la “vida” es mucho más sencilla para las nuevas empresas.

Pero, debe entenderse que es solo una comparación porque no en todos lados hay un ecosistema emprendedor virtuoso.

¿Qué cambios ha observado en los últimos 5 años en el ecosistema emprendedor global?

Es interesante porque la situación política de cada uno de los países influye en cómo se construye un ecosistema emprendedor, dado que depende de qué tanto apoyo o no reciban de los gobiernos.

Sin embargo, analizamos que los nuevos negocios se convierten en pequeñas comunidades y celebran sus éxitos entre ellos mismos, además, no necesitan grandes cantidades de capital para empezar a operar, y el perfil del emprendedor ahora es más versátil.

¿A qué se refiere con versátil?

Es decir, que al momento de emprender ya no importa de qué familia proviene, su posición social o nivel educativo que posea, al final, si la persona posee una buena idea y encuentra la forma de crear un modelo de negocio se arriesgará y buscará la forma de materializarlo.

También, hemos observado que vive en diferentes lugares, y no necesariamente en donde se concentra la industria, es creativo, forma equipos y trata de no hacerlo solo. Ya no acude a firmas de mercadeo para promocionarse porque los consumidores están abiertos a nuevas soluciones y opciones.

¿Qué sabemos de los ecosistemas de emprendimiento?

Lo que hemos determinado es que son sistemas complejos, pero integran a individuos comprometidos que no pertenecen a una organización. No se pueden controlar y crecen de manera orgánica, es difícil guiarlos, porque emergen naturalmente.

Son ecosistemas holísticos y sistémicos que unen a las personas, creando objetivos comunes. Las interconexiones son claves porque requieren mejorar las relaciones y generar confianza entre los integrantes.

Por lo tanto, no hay una guía para determinarlas, únicamente empiezan a conocen las condiciones locales, se brindan ciertas pautas, surge la inspiración y de la mano las historias. Existe un alto grado de incertidumbre y son impredecibles, no saben de dónde provendrá la respuesta correcta.

¿Por qué no se puede controlar un ecosistema de emprendimiento?

No se puede controlar, porque crecen de manera natural y lentamente, no siempre lo que vayan a plantar hoy, dará frutos más adelante, pero es el riesgo que están dispuestos a correr.

Un ecosistema sano estará influenciado por la conectividad de las relaciones y el liderazgo que ejerzan sus líderes será importante, porque no permitirán que otros se comporten de una manera incorrecta y perjudiquen a la comunidad.

¿Cuáles son los fundamentos de una comunidad de emprendimiento global?

En los últimos años, los ecosistemas se están moviendo como nunca antes. Nuevas metodologías de apoyo a los emprendedores y modelos institucionales, nuevas fórmulas de financiamiento, nuevos actores locales y del exterior que irrumpen en los ecosistemas, nuevos programas de los gobiernos son algunos de los cambios que están ocurriendo de manera continua y en forma acelerada, imprimiéndole otra dinámica.

¿Qué le sugiere a los emprendedores en el camino del crear su propio ecosistema?

Lo primero es plantear un objetivo, para pensar si va a arreglar un problema o dar respuesta a una necesidad. Segundo, debe trabajar en equipo para buscar esa solución en que tenga al creativo con la idea disruptiva, otro que tenga conocimiento y convierta tal idea en innovación. Y tercero: antes de que comience su empresa, ponga a prueba su idea de negocio muchas, muchas veces.

¿Qué aspectos podrían ser negativos en ese camino?

Principalmente, no pedir dinero prestado y tampoco comprometer su patrimonio cuando está comenzando su negocio, a no ser que esté absolutamente seguro del retorno que puede tener como empresa. Segundo, no pagar por cosas que puede obtener gratis, por ejemplo, un espacio gratuito para empezar, cursos educativos en línea, manejo de redes sociales, entre otros, y no olvidar que la limitación más grande para los emprendedores no es el dinero, sino el tiempo.

