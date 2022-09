La foto que confirma una visita crucial a EE. UU. de los posibles candidatos a dirigir el Banco de Guatemala (y qué significa)

Ambos son los candidatos que podrían ser nombrados para ocupar la silla de la banca central, pero que aún no hay nada oficial.

El 2023 es un año con trascendencia por ser electoral, pero también se vislumbra como un año difícil para la economía, por el contexto global, y, en consecuencia, la decisión de que quién dirigirá el Banguat, que es una entidad técnica, así como el manejo de la política monetaria del país es de alta relevancia y estará siendo observada con creces por los agentes económicos tanto nacionales como internacionales.

La salida de ambos funcionarios tiene una lectura distinta en comparación con otras visitas de misión oficial se anuncian con antelación, y ahora surge a pocos días para que se conozca el relevo en la presidencia de la banca central para un periodo de cuatro años.

La elección deberá realizarse el próximo 1 de octubre, nombramiento que por ley lo deberá hacer el presidente Giammattei, quien también viajó a Nueva York.

La gran expectativa está en si el mandatario se va por la continuidad técnica o responderá a un nombramiento más político, con su titular de Finanzas.

El pasado 9 de septiembre, González Ricci, luego de salir de una citación en el Congreso, y ante consultas de periodistas confirmó que “efectivamente el presidente (Giammattei) me ha mencionado el tema, veremos qué decisión toma al final, pero yo como siempre, estoy dispuesto a servir en las áreas en las que uno puede hacer un buen trabajo y, si hubiera la posibilidad claramente es un puesto que me llamaría la atención”.

“Están cabildeando”

Para Roberto Wagner, internacionalista y catedrático universitario, esta coincidencia de ambos funcionarios en Washington D.C. puede responder a que están cabildeando con organismos financieros internacionales, representantes de agencias calificadoras de riesgo-país y ante las vísperas de las elecciones generales del 2023. Esto, con el fin de evitar cualquier crítica o algo que se pueda surgir en el manejo de la economía, así como la administración de los préstamos con los principales acreedores.

En alguna medida, se estaría buscando “a cuál de los dos se le da el aval”, remarcó. En todo caso, se puede percibir que el nombramiento de Ricci sería más político y el de Recinos más técnico, remarcó.

“Al estar ellos dos allá, se siente que hay algo de mayor peso de lo que se pueda decirse en Washington, a lo que se pueda decidirse en Guatemala”, apuntó el experto.

La presencia de ambos funcionarios del Gabinete Económico en la capital estadounidense significa que se estará tomando en cuenta lo que se pueda decir ahí y de lo que puedan hacer ambos candidatos.

Vaticinó que “no es de extrañar que, al retorno del gobernante, ya venga con una decisión tomada”.

La designación ideal e institucionalidad

María Antonieta del Cid expresidenta del Banguat y exministra de Finanzas, y Guido Rodas, ex miembro de la JM aseguraron que la banca central es una entidad institucional y fuerte con unos cuadros técnicos que han desarrollado una carrera profesional, y muchas veces se ha observado que de ese mismo equipo técnico surgen las opciones que analiza el gobernante para nombrar al presidente.

De Bonilla recalcó que debe ser una persona comprometida, con los objetivos del banco central y sobre todo con experiencia y conocimientos para poder liderar la institución y continuar con una continuidad en los proyectos y análisis en que estos no sean afectados.

Rodas comentó que al observar la historia los presidentes han salido de esa misma institución, pero ha habido excepciones como las designaciones de Plinio Alfredo Grazioso Barillas (1978-1982) y Lizardo Arturo Sosa López (1989-1990/ 1993/ y 2000-2006).

“Si nombraran a alguien quien no tenga una carrera en el Banguat, lo que uno estaría recomendando es que escuchen a los técnicos y que no politicen la política monetaria, cambiaria y crediticia. No se debe influenciar por decisiones politiqueras”, remarcó Rodas.

Un presidente que venga de afuera que no se deje llevar por el sentido común, ni por las recomendaciones de los técnicos, que comience a adoptar decisiones políticas en detrimento en la mayoría de la población, sería perjudicial, por lo que debe ser una persona con un perfil de visión futurista y estadista.

Para Rudy Castañeda, extitular de la SAT y exrepresentante del Congreso ante la JM, enfatizó que se debe nombrar a un profesional con una vasta experiencia en banca central, y en las últimas dos décadas han personal de ese “calibre”, de esa madurez profesional y conocimientos en la materia.

La actual situación global de “altibajos” son muy difíciles, por lo que se requiere experiencia y conocimientos macroeconómicos para poderlos solventar.

Minfin confirma viaje

En horas de la noche, el Minfin confirmó a Prensa Libre el viaje del ministro, a través del siguiente texto: El Ministro de Finanzas Públicas viajó a Washington D.C. para reunirse con el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como Gobernador del mismo, para tratar temas vinculados a la Cartera del Tesoro en el ámbito de la cooperación internacional. En la gira también acompaña el Presidente del Banco de Guatemala, en su papel de Gobernador Suplente de dichos Organismos Internacionales.

Las reuniones se realizaron con los representantes de las Tesorerías del BM y BID, así como con equipos del área macroeconómica para conocer la evolución en la economía global, las perspectivas para final de año y las expectativas para el año 2023 y 2024.

Asimismo, se reunieron con el equipo encargado de Gestión de Riesgo de Desastres para fortalecer las estrategias a implementar en el país en esta temática.

De igual forma, la delegación del Banco de Guatemala participó en las reuniones del proyecto RAMP (Reserve Advisory & Management Partnership), el cual es desarrollado dentro de la Tesorería del Banco Mundial creando capital humano, brindando servicio de gestión de activos y convocando una red de profesionales. Con este proyecto se ofrecen servicios a más de 70 miembros, incluidos en su mayoría bancos centrales, así como a instituciones financieras internacionales, fondos de pensiones y fondos soberanos.

Además de las reuniones antes mencionadas, la delegación guatemalteca se reunió con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se expuso acerca del desempeño macroeconómico y la coordinación de la política fiscal y monetaria del país.

En estas visitas también se realizaron los preparativos para las próximas reuniones anuales de las juntas de gobernadores del grupo Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que se realizarán el próximo mes.

En seguimiento a este viaje, el Ministro de Finanzas Públicas estará acompañando al Señor Presidente Alejandro Giammattei, en el marco del “Investors Week”, que se celebra en New York, Estados Unidos, con el objetivo de atraer inversiones para fortalecer el desarrollo económico y social de Guatemala.

