Todo indica que durante el primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo se cuenta con amplia disponibilidad en la caja fiscal, considerando que la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP) planteó tres escenarios de recaudación tributaria: bajo, medio y alto, los que son superados con creces por las expectativas de cobranza a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La CTFP es el órgano que por ley prepara los escenarios para calcular la recaudación, con base en las estimaciones de crecimiento económico. Se integra con delegados del ministerio de Finanzas, representantes del Banco de Guatemala (Banguat), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Por el cambio de autoridades de gobierno, y la no aprobación del presupuesto 2024, se trabajará con el mismo monto de gasto público del 2023, que fue de Q116 mil 130 millones. Para financiarlo, los escenarios de recaudación tributaria que conoció la instancia indicada para 2024 son los siguientes, según consta en el Acta 01-2024, Reunión Extraordinaria de Trabajo de la CTFP de fecha 7 de febrero pasado:

Escenario bajo: Q98 mil 759.6 millones

Escenario medio: Q99 mil 819 millones

Escenario alto: Q100 mil 885.1 millones

Las diferencias van desde Q915.1 millones hasta Q3 mil 40.6 millones.

Respecto a los ingresos netos 2024, el planteamiento es:

Escenario bajo: Q94 mil 448.4 millones

Escenario medio: Q100 mil 507.8 millones

Escenario alto: Q101 mil 573.9 millones

En el acta que conoce la CTFP indica que el intendente de Recaudación interino Érick Echeverría, hizo algunas observaciones al considerar el escenario medio y sus debidas implicaciones:

Estimación de cierre: Q99 mil 819 millones.

Ejecución con respecto a la meta: 116.4%.

Se anticipa una variación interanual 5% con respecto a la recaudación 2023.

Carga tributaria del gobierno central: 11.8% del producto interno bruto (PIB).

En el documento también se expusieron riesgos y desafíos locales e internacionales, que tienen que ver con las estimaciones:

Estabilidad macroeconómica y financiera.

Cambios en la política monetaria en las economías avanzadas.

Conflictos geopolíticos con repercusiones económicas y sociales.

Estabilidad de precios en el comercio internacional.

Actualización de la legislación referente al acceso a la información bancaria.

Agenda legislativa que promueva mayores incentivos tributarios.

Rangos “subestimados”

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), expuso que se considera muy factible la meta de recaudación de Q100 mil millones estimada por la SAT, pues tomando en cuenta que el crecimiento de los ingresos respecto a 2023 es solamente del 5%, “es bastante por debajo del aumento de 8% en 2023”.

Recordó que hasta el momento se mantiene la expectativa de un crecimiento económico por arriba del 3% para este año, según la más reciente estimación del Banco Mundial (abril 2024). Pero además, persisten las presiones inflacionarias por la política monetaria expansiva en los Estados Unidos, lo cual se refleja en un nuevo aumento del precio internacional del petróleo y por consiguiente, de los combustibles a nivel local.

A su juicio, eso favorecerá la recaudación, “por lo que a menos que ocurra un severo shock externo, la previsión de crecimiento y de aumento de la recaudación parece totalmente factible”.

En tanto, Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), expuso que de acuerdo con los valores observados y las proyecciones macroeconómicas de la banca central, así como el comportamiento del tipo de cambio y el comercio exterior de Guatemala, la recaudación tributaria al cierre de 2024 se debería ubicar en torno a los Q103 mil 100 millones.

Ello representaría un crecimiento del 7.9% respecto del año anterior y sobrepasaría en unos Q16 mil 800 millones lo que está en la meta tributaria negociada por el Gobierno anterior con la SAT (Q85 mil 765 millones) y que dista mucho de lo que debió ser contemplado como compromiso para el administrador tributario durante este año, “práctica de subestimación que se ha visto en los últimos años”, afirmó.

“En general, se estima que la carga tributaria de Guatemala se mantendrá en torno al 12% del PIB, tal vez mejorando hasta 12.1%. Ese diferencial, si efectivamente se registra, sería la recaudación vegetativa del país, aunque el discurso político de las autoridades pretenda presentar muchas mejoras en los procesos de trabajo de la administración tributaria”, apuntó el analista.

"El crecimiento de los ingresos respecto a 2023 es solamente del 5%, es bastante por debajo del aumento de 8% en 2023”. Érick Coyoy, analista Asíes

A su juicio, que si bien es cierto el nivel recaudatorio es importante, el MInfin -no la SAT- debiera presentar cómo está el nivel de incumplimiento tributario y la percepción de riesgo de los evasores, “dado a que el Minfin es el responsable real de la administración y efectividad de los tributos en el país; todo esto permitiría realizar una evaluación concreta del desempeño de la autoridad recaudadora y no solo el alcance de la meta, que está muy sujeta a acuerdos políticos”.

Factores de incidencia

A los especialistas se les preguntó cuáles podrían ser los factores y aspectos que pueden incidir en la recaudación, sobre lo que mencionaron:

La expectativa de recuperación del comercio mundial, luego de la severa caída en 2023. La OMC (Organización Mundial de Comercio) no estima una recuperación tan dinámica, pero al menos, no seguirá cayendo.

En el caso de Guatemala, el aumento de las importaciones, las presiones inflacionarias, los precios del petróleo y de los combustibles, que han aumentado y eso favorece la recaudación porque la demanda no se reduce tanto.

Para el Icefi, el mantenimiento de la recaudación en los niveles de los años previos implica que, en esencia, las capacidades administrativas de la SAT se han mantenido relativamente constantes, aunque no se ha logrado que efectivamente se produzca un sostenimiento de las mejoras a largo plazo.

Es interesante observar que la crisis política local no causó mayores efectos sobre la recaudación, a pesar de que diferentes autores mencionaron los efectos teóricos sobre la actividad económica del conflicto, los que realmente no fueron observados en la práctica.

“Parece ser que este año será, como los últimos, de relativa estabilidad en materia recaudatoria, pues la meta tributaria está fuertemente subestimada y no habrá sobresaltos en el desempeño de la SAT. Así, el superintendente cumplirá su meta y por supuesto, existirá un excedente adicional en torno a Q16 mil 800 millones que no están presupuestado, lo que garantiza que el Gobierno, si no ejecuta, disponga de suficientes recursos, incluso sin necesidad de colocar bonos. De todas maneras, no se persigue ninguna mejora para el bienestar de los guatemaltecos”, remarcó Medina Bermejo.