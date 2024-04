La Unión Europea ratificó este viernes el acuerdo de asociación con los países de Centroamérica, cuyo objetivo es fortalecer los lazos comerciales y políticos entre ambas partes.



En términos comerciales, el acuerdo elimina la mayoría de aranceles a la importación, crea un mecanismo de resolución de disputas y un mecanismo de mediación en caso de que existan controversias sobre barrearas no arancelarias, según informó el Consejo de la UE en un comunicado.



El pilar comercial, no obstante, ya se empezó a aplicar de forma provisional desde 2013. En concreto, entre la UE, Nicaragua, Panamá y Honduras desde el 1 de agosto de ese año; con Costa Rica y El Salvador, desde el 1 de octubre; y con Guatemala, desde el mes de diciembre de 2013.



El acuerdo aspira a impulsar también el plan de inversiones en el ámbito digital, climático, energético, educativo de transporte y de sanidad, que la UE ha aprobado para competir con la nueva Ruta de la Seda china.



La UE, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá firmaron el acuerdo el año 2012 en Tegucigalpa y su entrada en vigor permitirá la aplicación completa del pacto.

