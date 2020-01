Las 10 mejores empresas en equidad de género en Latinoamérica, según Ranking PAR

Diez empresas región encabezan un listado de las mejores en equidad de género en Latinoamérica, según el Ranking PAR, elaborado por la consultora a Aequales, enfocado en medir y promover las buenas prácticas organizacionales para generar igualdad de oportunidades para reducir la brecha de género en las empresas.

Fueron en total 762 organizaciones que participaron de esta medición, construida entre los meses de marzo y setiembre, a través de la resolución de un cuestionario especialmente diseñado por Aequales que mide el desempeño de las empresas en materia de equidad de género.

Las compañías que lideran la clasificación son Konecta Perú, Accenture Argentina, ManpowerGroup México, Johnson & Johnson Colombia, Pepsico Colombia, SAP Argentina, Pfizer Colombia, Accenture México, SAP México y Citi Brasil.

La firma aclaró que una misma empresa podía participar con sus sucursales de otros países en el Ranking PAR, por lo que se consideran postulaciones y resultados independientes.

“Es la primera vez que se hace una medición de las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas. Medimos empresas en 16 países. Cuando no hay estas mediciones, las empresas no pueden tomar decisiones, los gobiernos no pueden tomar decisiones, los inversionistas tampoco, porque hay inversionistas que están teniendo en cuenta criterios de equidad de género para invertir”, le dijo a Forbes Mia Perdomo, cofundadora y CEO de Aequales Colombia.

Andrea de la Piedra, cofundadora y CEO de Aequales Perú, señala que para las compañías este diagnóstico es voluntario, gratuito y se hace una vez al año.

Solo un 23% de mujeres ocupan puestos de junta directiva y un porcentaje similar son CEO en sus empresas, según la medición.

Perdomo advirtió que en América Latina todavía hay pocas mujeres en posiciones de liderazgo, como CEO o miembros de Junta Directiva, lo que deriva en que no están tomando las decisiones de las empresas y que hace falta que las empresas extiendan la licencia de maternidad y paternidad más allá de lo que dicen las leyes de los países.

“No hay ningún país en la región que tenga más de 8 países de licencia de paternidad, por lo que esa responsabilidad redunda mayor peso para las mujeres y no hay forma de que en esas condiciones una mujer lleguen a posiciones de liderazgo”, añadió.

Con respecto a esto, el 38% de empresas brindan a sus colaboradores días adicionales a los contemplados por ley para la licencia de paternidad.

Primer Nivel: Comité de Gerencia u órgano de más alto nivel en la organización – Segundo nivel: Gerencias de áreas o equivalentes – Tercer nivel: Subgerencias, jefaturas o equivalentes – Cuarto nivel: Coordinadores/as, analistas o equivalentes – Quinto nivel: Todo el personal administrativo por debajo del cuarto nivel.

Otros hallazgos

Del informe hacen parte compañías principalmente de tres sectores; (servicios a las empresas (14%), servicios financieros y seguros (10%), y comunicaciones y tecnología (8%).

Este reporte determinó que el 52% de empresas cuentan con una política de equidad de género que reafirma su compromiso por trabajar formalmente en el tema, pero solo el 36% posee un plan de trabajo anual para ejecutar “una estrategia de género con indicadores y actividades específicas”.

El 36% cuenta con un comité de equidad de género, el cual es el órgano encargado de planificar, ejecutar y hacer seguimiento de la estrategia de género de la compañía. El 25% de empresas se han trazado metas de género para cargos de dirección, lo cual implica una proyección futura para tener un determinado porcentaje de mujeres en cargos decisorios donde el talento femenino escasea y en la misma línea, 34% de compañías ejecutan programas de mentoría para apoyar el desarrollo profesional de las mujeres.

“La flexibilidad promueve el equilibrio entre la vida laboral y familiar del personal (sobre todo en hogares donde las mujeres todavía tienen que hacerse cargo de la mayoría de tareas domésticas y compaginarlas con sus horas de trabajo remunerado)”, enfatizó Aequales.

En ese sentido, 69% de empresas ofrecen horarios flexibles de trabajo, 61% la posibilidad de trabajar desde casa (home office), y 18% cuentan con guarderías o subvencionan este beneficio.

La firma concluyó que el acoso sexual es una de las problemáticas sociales más extendidas en Latinoamérica y también se puede presentar en los centros de trabajo. “El 68% de empresas tienen un protocolo de sanción y prevención para casos de acoso sexual laboral y solo 52% ofrecen charlas de sensibilización sobre el tema a su personal.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica.

