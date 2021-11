Las autoridades económicas viajan a New York, para solicitar un favor muy especial

“Es momento de vernos las caras porque no todo se puede resolver de manera virtual, y no es lo mismo sentarse en frente que en una videoconferencia. La idea es empatar la percepción con la realidad y si la economía está bien, no es posible que nos vean mal”, dijo el funcionario.

Recordó que las notas actuales, no significa que estén malas, sino que se mantuvieron así por los efectos de la pandemia en la economía y el impacto se da en las tasas de interés. “Al salir a colocar deuda en el mercado financiero internacional con un menor riesgo-país, se pueden obtener mejores rendimientos que los actuales”.

Estas tres agencias tienen su sede en Nueva York, y en el encuentro participará Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), así como representantes de la Asociación Bancaria de Guatemala.

La última participación de Guatemala en el mercado financiero internacional ocurrió el pasado 30 de octubre cuando salió a colocar un eurobono de US$1 mil millones.

Notas para Guatemala

El reporte del tercer trimestre del 2021 del Consejo Monetario Centroamericano (CMC), publicado en octubre último, indica que la agencia Fitch mantiene una nota BB- con perspectiva estable; la agencia Moody´s, en Ba1 con perspectiva negativa y Standard & Poor´s, una nota BB- con perspectiva estable.

En ese reporte del CMC, se detalló que la calificadora Moody’s, realizó durante el tercer trimestre una revisión para El Salvador y Honduras. Al primero se le rebajó la calificación de B3 que tenía para el primer y segundo trimestre, con perspectiva Negativa, pasando a Caa1, siempre con perspectiva negativa; mientras que, para Honduras, se reafirmó la calificación de B1 con perspectiva estable.