Las habilidades tecnológicas reciben un fuerte impulso de Grupo Mariposa y Microsoft

La iniciativa se enfoca en jóvenes y adultos, de manera que puedan adquirir habilidades digitales, del 2022 al 2025, por lo que el plan piloto contempla abrir tres centros: la escuela Enrique Castillo Monge, en la aldea El Porvenir, entre Sacatepéquez y Escuintla; el Salón Municipal de San Juan La Laguna en Sololá; y la agencia de CBC en la ciudad de Quetzaltenango.

Se atenderá inicialmente a estudiantes graduandos y prepararlos para el mercado laboral, informó Rosa María de Frade, directora de asuntos corporativos de Grupo Mariposa.

En el primer año se prevé cubrir a 720 personas y posteriormente, se ampliará tanto a estudiantes como a personas en general que estén en busca de trabajo o ya estén empleadas y tengan interés en mejorar sus habilidades, añadió Erick Sosa, gerente de país de Microsoft Guatemala.

“El sueño es llegar a alcanzar, por lo menos, el número de jóvenes que se integran en un año a la población económicamente activa. O sea, alrededor de 150 mil personas”, agregó de Frade.

Grupo Mariposa brindará espacio en instalaciones y agencias de distribución, las cuales equipará, de manera que las personas puedan acudir al lugar a recibir sus clases, pero también se podrá atender de forma presencial o virtual a personas que tengan dispositivos adecuados (tablet, computadoras laptop o de escritorio).

La idea también es ir integrando a los tenderos, ya que en el país hay alrededor de 150 mil tiendas de barrio, comentó Juan Pablo Mata, CEO de Grupo Mariposa. Esta compañía distribuye en 20 países de la región en donde hay unos 2 millones de tiendas de barrio.

En tanto Microsoft proporcionará programas informáticos y educativos enfocados en alfabetización y formación digital, que van desde lo básico hasta lo más sofisticado, dependiendo del nivel de los jóvenes y el tipo de trabajo al que vayan a aplicar.

Para ello proveerá capacitadores, pero también participarán en la formación, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).

Otras empresas aliadas de este proyecto son Tigo, Bac Credomatic, El Cubo (desarrollo inmobiliario de coworking y oficinas), y The Trust for the Americas, una organización sin fines de lucro, afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para promover la participación de los sectores público y privado en proyectos de desarrollo económico en la región.

También participaron en la actividad Jonathan Fantini-Porter, director ejecutivo de Alianza para Centroamérica (Partnership for Central America PCA), quien visitó el país por varios días, Juan Pablo Mata CEO de Grupo Mariposa y Daniel Verswyvel, nuevo gerente general para Centroamérica y Caribe de Microsoft.

Según un documento compartido por las compañías los entrenamientos serán en las siguientes áreas:

Habilidades digitales para aprender los fundamentos del uso de las tecnologías digitales como los dispositivos, software e internet.

para aprender los fundamentos del uso de las tecnologías digitales como los dispositivos, software e internet. Habilidades fundacionales, en donde descubrirán las habilidades blandas esenciales para interactuar eficazmente con otras personas.

en donde descubrirán las habilidades blandas esenciales para interactuar eficazmente con otras personas. Habilidades basadas en roles, que consiste en acceder a cursos de LinkedIn Learning según el área de su interés y los trabajos bajo demanda.

que consiste en acceder a cursos de LinkedIn Learning según el área de su interés y los trabajos bajo demanda. Habilidades técnicas en tecnologías ampliamente utilizadas, mientras se preparan para una certificación de Microsoft.

Los principales beneficiarios del proyecto serán jóvenes y adultos que desean acceder a oportunidades laborales, tenderos, las mujeres recicladoras de la Cooperativa “Atitlán Recicla”, micros y pequeños empresarios de dichas comunidades, entre otros, se agregó.