Lavado de dinero: ¿Cómo evitar las transacciones financieras inusuales y cómo llegan a ser sospechosas?

De acuerdo con el artículo 2, literal c), del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, una transacción inusual es el movimiento financiero cuya cuantía, frecuencia, monto o características no guardan relación con el perfil del cliente.

¿Es delito tener un movimiento inusual en cuentas bancarias?

Una transacción fuera de lo usual no constituye un problema en sí misma, en tanto exista un respaldo de la proveniencia de los fondos. En caso contrario, cae en una transacción sospechosa.

El artículo 2, literal d), del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero, refiere que una transacción sospechosa es la transacción inusual debidamente examinada y documentada por la Persona Obligada (bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, remesadoras, entre otras), que, por no tener un fundamento económico o legal evidente, podría constituir un ilícito penal.

¿Cómo evitar que transacción sea catalogada como sospechosa en Guatemala?

La Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos establece que una transacción es sospechosa, si se caracteriza por: transacciones concluidas o no, complejas, insólitas, significativas y el comportamiento transaccional que no sea habitual del cliente, así como las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente.

“En este caso en particular, la recepción de dinero por la venta de bien inmueble debe quedar documentada en un contrato de compraventa; por lo que debe realizarse la justificación correspondiente a través de la presentación del contrato que razone el ingreso lícito de fondos”, explicó la Superintendencia de Bancos (SIB) a Prensa Libre, ante la consulta de un caso hipotético de venta de un inmueble.

Según la SIB, para evitar sospechas de una transacción, la personas que registre un movimiento inusual en sus cuentas, debe cumplir con proveer a la Persona Obligada, la información necesaria que sustente el origen lícito de los fondos que dan resultado a la transacción, para que esta pueda verificar la procedencia de los fondos.

Transacciones sospechosas en aumento

Según registros de la SIB, en lo que va de 2023 (hasta el 9 de junio), la Intendencia de Verificación Especial (IVE), ha recibo el reporte de 2 mil 893 operaciones sospechosas, que suman un monto de Q3 mil 595.7 millones.

En 2022, la entidad reportó 5 mil 576 transacciones sospechosas por un monto de Q9 mil 741.47 millones. El número de casos registrados el año pasado es casi 2% más en comparación con 2021, cuando fueron 5 mil 473. Sin embargo, en términos monetarios, el monto de lo denunciado en 2022 fue 21.55% más que el año antepasado, cuando sumaron Q7 mil 641.678 millones.

La SIB hizo hincapié en que una transacción sospechosa “no necesariamente recae en la comisión de un delito, en Guatemala la función de determinar la responsabilidad penal en la comisión de delitos recae sobre los tribunales de justicia, por lo que corresponde al sistema judicial verificar que si del examen de la denuncia y del proceso de investigación a cargo del Ministerio Público se llega a concluir en que existió la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”.

Reporte de transacciones sospechosas en los últimos cinco años