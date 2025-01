Los 10 edificios más altos de Guatemala que marcan la evolución urbana y económica de la capital

Según el informe de Productividad e Inversión de Pronacom, la conectividad de la capital guatemalteca es sobresaliente. El Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en el corazón de la ciudad, ofrece conexiones directas a importantes destinos en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia y España. Aunque la ciudad no tiene acceso directo al mar, los principales puertos del Pacífico y Atlántico están a menos de cuatro horas por carretera, lo que facilita el comercio y la logística.

En 2019, la Ciudad de Guatemala fue reconocida como la "Mejor ciudad para hacer negocios en cuanto a efectividad de costos" en el ranking fDi American Cities of the Future 2019/20. Este ranking bienal, elaborado por fDi Intelligence, un servicio del Financial Times, identifica a las ciudades más prometedoras para los inversionistas extranjeros.

Es indudable que los guatemaltecos están trabajando con empeño para posicionar a Guatemala como un referente en innovación. En este esfuerzo, las edificaciones modernas y emblemáticas juegan un papel crucial, consolidando a la ciudad como un centro que alberga algunos de los edificios más altos y vanguardistas de la región centroamericana.

A continuación se presenta los 10 edificios más altos según los registros de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (Anacovi) y la Gremial de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Estas estructuras no solo definen el horizonte de la ciudad, sino que también reflejan la evolución urbanística y económica de la capital guatemalteca.

1. Altaire: Innovación en zona 11

Altura: 112 metros | Niveles: 32 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 11 | Proyecto en construcción

Altaire destaca no solo por su altura de 112 metros, sino también por su innovador diseño arquitectónico. Ubicado en la Zona 11, es un claro ejemplo del crecimiento residencial en esta área.

Según una publicación de la revista Summa, el valor de la construcción asciende a US$21 millones, con más de 20 proveedores y alrededor de 375 trabajadores activos en la obra. Se espera que los primeros apartamentos sean entregados a mediados de 2025.

2. Sekkei: Elegancia en la zona 14

Altura: 103 metros | Niveles: 28 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 14 | Proyecto terminado

Con una altura de 103 metros el edificio Sekkei se configura como un claro reflejo del auge inmobiliario en la Zona 14, una de las áreas más exclusivas y demandadas de la ciudad. Este rascacielos de uso mixto, que integra apartamentos de lujo, oficinas y espacios comerciales, representa el dinamismo económico y la transformación urbana que está experimentando la capital.

3. Premiere Club: Exclusividad en las alturas

Altura: 101.6 metros | Niveles: 31 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 14 | Proyecto terminado

Premiere Club, con una altura de 101.6 metros y 31 niveles, brinda una experiencia de vida exclusiva en la Zona 14, reconocida por su alta plusvalía y excelente infraestructura. Según el sitio Skyscrapercity Guatemala, se estima que la inversión para su construcción fue de aproximadamente 10 millones de dólares, y su inauguración tuvo lugar en 1999.

Con más de dos décadas de historia, el edificio de apartamentos Premier Club sigue siendo uno de los más imponentes, demostrando cómo rompió paradigmas en su época. (Foto, cortesía. Página web Premier)

4. Santa Sofía: Modernidad en zona 10

Altura: 98 metros | Niveles: 25 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 10 | Proyecto en construcción

Situado en la Zona 10, Santa Sofía fusiona modernidad y confort en sus 98 metros de altura, además se consolida como uno de los edificios más altos de esta destacada área. La Zona 10 es conocida por su vibrante vida urbana, que incluye una amplia oferta de centros comerciales, restaurantes de alta gama, oficinas corporativas y servicios de lujo

5. Torre Carrá: Un emblema de la zona 14

Altura: 98 metros | Niveles: 25 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 14 | Proyecto terminado

La Torre Carrá, con una altura de 98 metros, se ha posicionado como un emblema de la Zona 14, ofreciendo lujosos apartamentos en una de las ubicaciones más exclusivas de la ciudad. Esta zona es conocida por su alta plusvalía, su infraestructura de primer nivel y por albergar importantes centros comerciales, oficinas corporativas y una oferta gastronómica de alta calidad.

Sin olvidar que, su cercanía a zonas financieras y residenciales la convierte en una de las áreas más demandadas para vivir. La entrega de los apartamentos de la Torre Carrá comenzó a mediados del año 2024.

Torre Carrá, ubicada en la exclusiva Zona 14, se destaca por su arquitectura vanguardista y su aporte al crecimiento vertical de la ciudad. (Foto, sitio web Torre Carrá)

6. Echo (Torre Sur): Innovación arquitectónica

Altura: 96 metros | Niveles: 23 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 14 | Proyecto terminado

Echo Torre Sur, con 96 metros de altura, es reconocido por su diseño arquitectónico vanguardista, esto lo que la convierte en un centro dinámico y lo convierten de las áreas más cotizadas de la Ciudad de Guatemala.

El Edificio de apartamentos Echo Torre, con sus dos torres, se posiciona en el número 7 y 9 de esta lista, destacándose como un referente en las edificaciones verticales de la Ciudad de Guatemala. (Foto, página web Edificio Echo)

8. Atrium: Una joya de la zona 10

Altura: 93.45 metros | Niveles: 15 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 10 | Proyecto terminado

Atrium, con 93.45 metros de altura, es catalogado como una de las construcciones más destacadas de la Zona 10, fusionando lujo y comodidad.

Los Apartamentos Atrium, ubicados en la Zona 10, se posicionan como el noveno edificio más alto de la Ciudad de Guatemala, destacándose en el panorama urbano. (Foto, Pagina web Easyaviso)

8. Echo (Torre Norte): Simetría y estilo

Altura: 89 metros | Niveles: 21 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 14 |

Echo Torre Norte complementa a su gemela del sur, con 89 metros de altura y 21 niveles, destacándose por su diseño moderno

9. Avita 5a: Una muestra de desarrollo

Altura: 86 metros | Niveles: 24 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 14 | Proyecto terminado

Avita 5a., con 86 metros de altura y 24 niveles, es un claro ejemplo del desarrollo urbano que caracteriza a la Zona 14. Este edificio de apartamentos se suma a la creciente oferta inmobiliaria de la zona, la construcción inició en 2020 y a la es una obra ya concluida.

os Apartamentos Avita 5ta se posicionan en el número 10 de la lista, destacándose por su altura de 86 metros, un hito en el skyline de la ciudad. (Foto: Skyscrapercity, Rene Hernández)

Q10: Innovación en el corazón de la zona 10

Altura: 86 metros | Niveles: 23 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 10 | Proyecto terminado

IQ10, un moderno edificio de apartamentos en la Zona 10, destaca por su diseño contemporáneo y comodidad urbana. Iniciado en 2020 con una inversión superior a los US$21 millones, según la Revista Summa. En su página web, se indica que aún hay apartamentos disponibles para la venta.

En la posición 10 de esta lista se encuentra el edificio IQ10, que comenzó su construcción en 2020, destacándose por su diseño moderno y ubicación privilegiada en la Zona 10. (Foto pagina web IQ 10)

Estos 10 edificios icónicos no solo transforman el horizonte de la Ciudad de Guatemala, sino que también reflejan el dinamismo y la modernidad de una ciudad en constante crecimiento.

Lo que viene: El futuro de la ciudad de Guatemala

Según los representantes de Anacovi, este año comenzará la construcción de dos impresionantes rascacielos que, una vez terminados, se posicionarán como los más altos de la Ciudad de Guatemala. Con estos nuevos proyectos, la capital se consolidará aún más como un centro de desarrollo urbano y arquitectónico en la región.

Danta 14: El Gigante de la zona 14

Altura: 158 metros | Niveles: 43 | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 14 | En proceso

Cuando se complete, Danta 14 será el edificio más alto de la Ciudad de Guatemala, con sus 158 metros de altura y 43 niveles. Este lujoso edificio de apartamentos, situado en la exclusiva zona 14, será un símbolo de modernidad y lujo.

Al momento, El edificio de apartamentos Danta 14 se convertirá en el rascacielos más alto de Guatemala, marcando un hito en el desarrollo urbano del país. (Foto, sitio web: Skyscrapercity cortesía Grupo Apolo)

Edificio San Lorenzo: Modernidad y lujo

Altura: 140 metros | Niveles: s/r | Tipo: Apartamento | Ubicación: Zona 14 | En proceso

La construcción del Edificio San Lorenzo comenzará en 2025 en la Zona 14, con una altura proyectada de 140 metros. Aunque los detalles adicionales aún no se conocen, este proyecto promete ser una pieza clave en el desarrollo arquitectónico de la ciudad.

l Edificio San Lorenzo, en la exclusiva Zona 14, se proyecta como un referente de modernidad y lujo. (Foto, Facebook Skyscrapercity Guatemala)

Desde la exclusiva Zona 14 hasta la Zona 11, cada uno de estos edificios cuenta una historia de crecimiento y desarrollo urbano, reflejando la evolución arquitectónica de la Ciudad de Guatemala.

Estos rascacielos y complejos emblemáticos no solo ofrecen una visión única de la transformación de la ciudad, sino que también consolidan a la capital guatemalteca como un centro moderno y dinámico, posicionándola como un referente arquitectónico clave en la región.