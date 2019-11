Más de 8 mil emprendedores se reunirán en festival organizado por el Tecnológico de Monterrey

La séptima edición de INCmty será en Monterrey, Nuevo León. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El evento tiene como objetivo inspirar, dar herramientas, conectar e impulsar a los más de 8 mil 300 emprendedores asistentes con socios estratégicos, aliados, mentores e inversionistas potenciales a través de 365 actividades, 500 conferencistas, mentorías, talleres, foros, debates, meet ups, paneles, concursos y premiaciones.

INCmty es un encuentro clave para el ecosistema emprendedor de México y Latinoamérica. Su agenda está organizada en seis summits que engloban las tendencias más relevantes del ecosistema emprendedor:

Tech & Digital

Creative

Ed Tech

Social Entrepreneurship & Innovation

Business Hacks

Y su nuevo summit sobre bienestar, Human & Sustainability.

INCmty ofrece programas para impulsar a emprendedores en cualquier etapa, desde inspiración, generación de ideas o prototipos, hasta programas dirigidos a startups sin ventas y startups con ventas.

“Ahora ya no podemos considerarnos emprendedores si nuestra finalidad no es fomentar un mejor futuro para la sociedad, México y el mundo. Debemos unir a las mentes más brillantes con ideas que parecen de ciencia ficción, para generar innovación disruptiva, aportar ciencia, tecnología y mucha pasión”, comentó Rogelio De los Santos, presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera.

Destaca en el programa INC Accelerator, que reunirá a 70 startups latinoamericanas que contienden en su competencia de pitches para ganar una bolsa acumulada de más de un millón de pesos.

Adicionalmente, Heineken Green Challenge reconocerá a las mentes brillantes que atiendan problemas relacionadas al medio ambiente, va a premiar con hasta 500 mil pesos a aquellos emprendedores que atiendan problemáticas relacionadas a la escases, deterioro, sanamiento, acceso y uso del agua.

La edición 2019 de INCmty ofrece amplia visibilidad y un sinfín de oportunidades y espacios para generar conexiones estratégicas de negocio, entre los que se encuentran:

Para corporativos, inversionistas ángeles y familias empresarias:

INC Corporate Innovation & Growth, orientado a grandes corporativos cuyo objetivo es acelerar la innovación para el crecimiento.

INC Investment Forum, dirigido a inversionistas ángeles, empresarios y altos ejecutivos que deseen identificar nuevas vías para colocar sus inversiones.

INC Family Forum, dedicado a aprender, compartir y discutir las mejores prácticas de gestión y transformación para las familias empresarias.

Para los negocios en crecimiento:

Programa Pymes, que busca facilitar estrategias y herramientas para líderes de pequeñas y medianas empresas a través de contenido práctico y actualizado sobre la gestión de negocios para propietarios y colaboradores de empresas industriales, comerciales y de servicio.

Para la comunidad estudiantil:

PrepAppsTec, una competencia de 37 mejores proyectos de diseño y desarrollo de aplicaciones digitales, convocado toda una generación de más de 9 mil 500 estudiantes de PrepaTec con el objetivo de compartir sus ideas y proyectos ante empresarios e inversionistas que evaluarán cada uno de los proyectos.

Con una bolsa acumulada de 210 mil pesos se va a premiar a estudiantes en tres convocatorias: INC B-Challenge, que reunirá a 450 estudiantes para generar su primer gran idea emprendedora; INC Spotlight 100 proyectos de impacto que pitchan su proyecto ante un comité de jueces expertos en la industria o sector; e INC Prototipaje donde 50 alumnos presentarán su prototipo frente a un comité especial de invitados internacionales, empresarios y científicos.

Para los top líderes del ecosistema:

INCmty Groundbreakers, un evento exclusivo para todos aquellos líderes que se dedican a impulsar el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de manera directa y constante. Se convocan a directores de fondos, aceleradoras y laboratorios de innovación; mánagers de corporativos; emprendedores destacados; líderes de escuelas; actores en política pública y agencias de comunicación para detonar conversaciones profundas sobre el rumbo del ecosistema emprendedor.

Entre los más de 500 conferencistas que participan en INCmty, destacan:

Gary Vaynerchuk, co-fundador y CEO de Vaynermedia, conocido por hacer crecer las ventas en el negocio de vino de su familia, creciendo de 3 a 60 millones al año.

Erik Qualman, el autor, catalogado como un Top 50 MBA Professor, es experto en tecnología y liderazgo digital. Nominado al premio Pulitzer por su libro “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en YouTube”.

Jason Silva, host en National Geographic, futurista y filósofo que, a través del storytelling y la tecnología, fomenta creatividad, espiritualidad y humanidad.

Andrew McAfee, científico del MIT y coautor del bestseller “La segunda era de la máquina: trabajo, progreso y prosperidad en tiempos de tecnologías brillantes”.

Mark Brand, chef canadiense fundador los programas sociales Token y Meals, que han alimentado a 2 millones de necesitados sin intercambiar efectivo.

Edwina Portocarrero, diseñadora de objetos híbridos físico-digitales para el juego, la educación y el performance.

Hugo Blendl, ilustrador mexicano que trabaja en la serie Rick y Morty, de Netflix.

Leticia Gasca, co-fundadora de Fuckup Nights y Failure Institute, fundadora y CEO de Skills Agility Lab.

