Mientras en Occidente se pierden toneladas de verduras, los exportadores informan que acumulan pérdidas a diario

“El producto que movemos también va a la Central de Mayoreo, en la zona 12 de capital, surtimos los mercados de la costa, el oriente y Petén. Pero habrá pérdidas”, explicó Tucux, al referirse a las hortalizas que se pudren en las unidades vehiculares.

Añadió que ellos quieren las renuncias mencionadas, porque “no compartimos la corrupción, pero el pueblo no debe ahogar al pueblo. Los precios de las verduras y la papa subieron por los bloqueos, no porque no haya producto. Ahora, los agricultores deben tirarlo, aparte de que hay sembradas miles de cuerdas que, seguramente, se perderán”.

Marcos Siquiná, propietario de un terreno de 10 cuerdas donde tiene sembrada papa, zanahoria y coliflor, coincidió en que “debí sacar la papa y la zanahoria el sábado, pero el mercado de mayoreo está lleno de verdura. Entonces, mi cosecha se va a pudrir y perderé unos Q80 mil”.

Actualizan datos

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) emitió un nuevo comunicado actualizando sus cifras y refiere que el monto promedio de sus pérdidas promedio son de unos Q2 mil 290 millones.

La entidad basa sus estimaciones en información de la Comisión Portuaria Nacional y el Banco de Guatemala (Banguat) que refieren que el monto de exportaciones por las diferentes aduanas es de Q229 millones diarios.

Aunque el martes la asociación indicó que el bloqueo de los puertos había empezado el domingo 8 de octubre, ahora sus estimaciones de lo que no han podido exportar abarca los 10 días, debido a lo siguiente:

En el Puerto Santo Tomás de Castilla se registra un monto diario de exportaciones de Q90 millones, y por el plazo de 10 días de bloqueo, este llega a Q900 millones; mientras que en Puerto Barrios son Q41 diarios (Q410 millones en dicho período) y en Puerto Quetzal (incluyendo APM), son Q43 millones diarios, para un total de Q430 millones en ese plazo.

En el caso de Combex-im, ubicado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Agexport refiere que al día se exportan Q13 millones diarios, por lo que en 10 días, la suma es de Q130 millones.

Y en las aduanas terrestres se contabilizan Q42 millones diarios, llegando a Q420 millones.

“Es urgente que se lleve a cabo un diálogo entre los actores involucrados para solventar la crisis actual, en busca del bien común, permitiendo la pronta movilización de carga y abastecimiento”, agregó.

Enlistan efectos

A ello, los directivos suman otros efectos como el desabastecimiento del mercado local ya que hay más de 800 contenedores de materia prima e insumos que no han podido ser trasladado a las empresas para el proceso de producción, refirió la entidad.

El director general de Agexport, Amador Carballido, dijo que el sector farmacéutico se encuentra cerrado al 100%, sin poder distribuir a las farmacias; las granjas porcinas se han quedado sin concentrado; hay alta limitación para la distribución de huevos y algunos alimentos de la canasta básica.

En el caso de servicios, el turismo de salud tuvo cancelaciones de tratamientos del 100% de pacientes extranjeros y 60% locales. En Tecnología de la Información y Economía Naranja hay cancelación de contratos con empresas nacionales; y en servicios de laboratorios se reportan pérdidas por falta de transporte para movilizar las muestras.

Además hay empresas que están laborando en un 30% de su capacidad y fábricas que ya están cerradas. “La agricultura está teniendo una pérdida de Q570 millones a la fecha. Son 180 contenedores de frutas, vegetales y plantas ornamentales que están en campo, planta y en tránsito. Y más de 35 mil pequeños productores y unas 75 mil familias tienen una pérdida diaria de Q4millones. Es decir, están llegando a los Q40 millones de pérdidas”, agregó Amador.

A eso se añade el costo de almacenaje por los retrasos de 636 contenedores, lo que suma Q14.7 millones, mencionó Gabriel Biguria, presidente de Agexport.