Miguel Torrebiarte: “Las protestas y los abusos que las provocan, alejan las inversiones”

¿Cómo han analizado ustedes la coyuntura política?

La posición es que creemos muy importante que se respete la voluntad del pueblo, que fue mostrada de una manera bastante clara en las últimas elecciones, por lo que las autoridades electas deben tomar posesión el 14 de enero como ha sido siempre, y las diferentes instituciones del Estado deben apoyar este proceso.

También hay que evitar la polarización que se está dando, pues tenemos muchos retos como país, y como lo hablamos en el Enade de infraestructura, lo que menos necesitamos es estar divididos. Al contrario, debemos trabajar unidos para que este país sea realmente próspero.

¿Hay preocupación en el sector privado organizado?

Sí. Los comunicados que ha publicado Fundesa y Cacif demuestran la preocupación existente, pues es importante que las cortes sean parte de la solución y definan bien cuáles son las competencias del Ministerio Público y evitar los abusos que hemos estado observando.

A su juicio, ¿se puede alejar la inversión?

Si. Y no son solo las acciones que pueden estar tomando las diferentes instituciones del Estado, sino también los paros y manifestaciones (con o sin razón) los que alejan a los inversionistas porque no hay movilización de productos; los turistas no pueden llegar a sus destinos y abandonan el país. Eso no es bueno para nadie, por lo que tenemos que promover la unidad nacional y que resolvemos las necesidades tan grandes que tenemos para generar desarrollo.

¿Por qué es necesario que las autoridades electas asuman en enero?

No quiero pensar en un escenario contrario, porque sería un caos o un colapso. Definitivamente no es algo deseable.

¿Cómo se puede buscar una salida?

Las instituciones tienen roles que jugar. El Tribunal Supremo Electoral, es la autoridad máxima en el tema electoral y el MP tiene investigaciones por hacer, pero se tiene que respetar la independencia de poderes.

Conclusiones y propuestas del Enade

Torrebiarte también enumeró las conclusiones del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade 2023), celebrado el jueves pasado, y afirmó que la infraestructura da acceso a salud, educación seguridad e ingresos adicionales a la población. “También es una importante fuente en la atracción de inversión, generación de empleo y una mejora considerable en el clima de negocios”.

A su criterio, la falta de obra pública de calidad es uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo y se están perdiendo grandes oportunidades de inversión en el país, pues no se puede aprovechar el nearshoring en productos de manufactura, químicos, tecnología y servicios globales.

Afirmó que es necesario invertir más, pero también cambiar los modelos de planificación, contratación, supervisión y ejecución de operaciones para multiplicar las capacidades del Estado y generar procesos más transparentes, eficientes y efectivos.

“Sabemos que las soluciones no serán fáciles ni sencillas, pero estamos seguros de que en un trabajo coordinado del sector empresarial, los gobiernos central y local, academia, sociedad civil, organismos de cooperación internacional y multilaterales se podrán propiciar los espacios para ejecutar los proyectos de una forma más ágil en beneficio de nuestro país”.