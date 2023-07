“La sostenibilidad se basa en el actuar en sociedad, por lo que no podemos ignorar una coyuntura que ha visto amenazados los principios básicos de nuestra democracia y que gracias a la ciudadanía y a las instituciones electorales hemos sido capaces de resguardar el proceso”, resaltó el presidente del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (Centrarse) durante su discurso.

“Debo referirme a un contexto nacional que no esperábamos y que como muchos de ustedes estamos viendo con suma preocupación”, expresó el ejecutivo.

Agregó que la democracia es un pilar fundamental del desarrollo sostenible y que el respeto a la ley es una base de la democracia, al referirse a “esta coyuntura tan difícil que estamos teniendo”.

Al ser consultado sobre si con las acciones emprendidas contra uno de los partidos que van a segunda vuelta (el Movimiento Semilla) se ha debilitado la democracia o puesto en peligro el orden constitucional, Toruño indicó que no es experto en política y no podría referirse a nivel nacional, pero a nivel empresarial “quedó muy claro que las empresas responsables en el país pidieron que se respetara la democracia, que se respetara la voluntad de los votantes y que además se respetara que había mucha gente, empresarios o no empresarios que estuvieron en las mesas resguardando el voto”.

También se le consultó acerca de posibles sanciones al país, como las solicitadas por los senadores estadounidenses a su Gobierno, y de darse, podrían afectar a las empresas, las exportaciones, o incluso las remesas.

Al respecto, Toruño explicó: “Por supuesto que puede afectar mucho, pero nosotros no podemos quedarnos en lo que ya pasó, necesitamos ver hacia adelante de nuevo, y en Centrarse lo que tratamos de hacer es promover esas buenas prácticas para que con sanciones o sin sanciones entendamos cuál es el modelo correcto de hacer empresa”.

“En Centrarse siempre hemos promovido el apego a la ley, y el respeto a la ley es una base de la democracia. Hacíamos referencia de que en esta coyuntura tan difícil que estamos teniendo necesitamos respetar la ley y luego necesitamos sentarnos a dialogar, platicar, entender y a ser empáticos para poder construir un país más sostenible”, añadió en declaraciones el ejecutivo.

También se pronunció Enrique Crespo, ejecutivo de CMI y presidente de dicho Foro Iberoamericano, al asegurar que se debe ir a segunda vuelta con los partidos que oficializó el TSE. -UNE y Movimiento Semilla-.

“La coyuntura nacional exige de todos los sectores, no solo el sector privado, sino de todos los sectores de la sociedad, que seamos muy firmes en defender la institucionalidad, en defender los procesos, especialmente la voluntad popular expresada en las urnas”, manifestó Crespo.

Agregó: “Creemos que es fundamental generar confianza en que la voluntad del votante guatemalteco sea respetada y que los procesos establecidos en la Constitución y en las leyes se respeten y se sigan conforme está establecido. Entonces, -hacemos- un llamado a todos los sectores del país a que defendamos nuestra Constitución y nuestras leyes”.

En cuanto a que continúen las acciones contra uno de los dos partidos que van a segunda vuelta y que esto pueda afectar el resto del proceso electoral, añadió que creen que con el pronunciamiento de los sectores sociales y económicos “el proceso electoral va a continuar su curso de acuerdo a lo establecido y se tendrá una segunda vuelta con los candidatos que pasaron oficialmente”.

Y respecto a la pregunta de si el orden constitucional o la democracia ha estado en peligro por estas decisiones que se tomaron de suspender al partido, Crespo puntualizó: “Más allá del tema político partidario creo que lo importante es que las instituciones, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad han expresado claramente que los procesos establecidos en la Constitución y en la Ley Electoral deben ser respetados y que van a hacer valer el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y eso nos da tranquilidad, y todos los sectores del país creo que debemos apoyar ese tema, que no es de política partidaria, no es un tema de ideología, es un tema de sostenibilidad de país”, reiteró.

“Confiamos en que el país va a llegar a la segunda vuelta. Se celebrará en condiciones normales y tendremos luego el 14 de enero, conforme la Constitución establece, la toma de posición de las autoridades electas”, añadió.