Nuevo presidente de Cacif: “Si nos unimos, podemos salir de esta pandemia”

Para salir del impacto generado por la pandemia se debe trabajar los sectores unidos y generar empleo, refiere el nuevo presidente del Cacif. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Unir esfuerzos para reparar el efecto de la pandemia en el empleo y la economía nacional es parte de la hoja de ruta de Hermann Girón, quien asumió el pasado 12 de abril, la presidencia del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Respecto a las Cortes, esta semana está programada la toma posesión los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cree que se va a sentar una nueva línea de trabajo con relación a temas empresariales pendientes?

El sector empresarial organizado ha tenido una posición muy coherente, sostenida y pública desde hace varios meses.

Iniciamos hablando de las siete cualidades que pensamos que tenía tener un magistrado y, desde el principio, insistimos sobre la necesidad de respetar las normas y tiempos constitucionales para asegurar el funcionamiento de las instituciones.

Creemos que es absolutamente necesario que las Cortes se integren de una forma plena a la brevedad posible y que empiecen a cumplir su mandato bajo la ley.

Es un gran reto que tenemos en Guatemala de tener acceso a la Justicia, no estoy hablando solo de la Corte de Constitucionalidad, sino del sistema judicial en general que tiene mucho retraso sobre todo en esta época de pandemia, que hubo cierre de juzgados y que afectaron el caminar de la justicia y también de la integración de la Corte Suprema de Justicia.

Si se tarde más esa integración plena, ¿puede acarrear más problemas?

La falta de tribunales y de avance de los casos provoca la mora judicial, lo cual afecta a todas las personas que tienen controversias, no solo a quienes están enfrentando juicios sino también que tienen disputas económicas, de propiedad, gente que tiene que resolver temas de una diversidad de índole comercial.

¿Cuáles son los puntos prioritarios de su plan como presidente del Cacif?

El Cacif busca posicionarse como el líder del empresariado formal y en eso somos campeones de la causa del progreso económico y de impulsar el desarrollo social del país a través de la generación de empleo digno, pagando impuestos, registrados ante la seguridad social.

Creemos que uno de los temas importantes es promover una política nacional de empleo formal y mejorar el clima de negocios para que sea realmente productivo. Tiene que ver con la certeza ante la ley en Guatemala y también la responsabilidad de los individuos de participar en la formalidad, es decir, pagar impuestos, IGSS, Irtra e intecap, pedir factura y dar factura.

El segundo tema es un número de iniciativas que creemos que deben ser integradas en el Plan de Reactivación Económica para el Desarrollo (Predes) que presentamos hace algunos meses, y que seguirá siendo parte central de los esfuerzos estratégicos del Cacif. En Guatemala se debe trabajar para viabilizar los productos de infraestructura, formas de inversión diferentes y novedosas como las alianzas público-privadas, para infraestructura tanto carretera, como portuaria y de logística.

El tercer tema es que se genere un marco propio reglamentario y normativo para viabilizar los compromisos que asumió Guatemala al ser firmante de los convenios 169 (que incluye consultas a comunidades indígenas) y 175 (trabajo de tiempo parcial) de la OIT, que son una tarea pendiente de normativa para que esa adhesión esté completa.

Finalmente, tenemos un gran objetivo de promover una unidad de esfuerzo de todos los actores económicos que participamos en Guatemala, de unir esfuerzos en una dirección coordinada para poder salir de la condición económica que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia.

Realmente, Guatemala ha reaccionado de una forma increíble y muy superior a la de países de nuestra región. La economía de Guatemala decreció en una cantidad muy pequeña y, aún con dificultades, estamos mucho mejor que los que nos rodean.

Yo soy muy optimista, los guatemaltecos somos muy comprometidos con el esfuerzo, el trabajo, y las condiciones están disponibles para que podamos alinear nuestros esfuerzos y todos hacer el trabajo conjunto para salir fortalecidos en la situación en la cual nos encontramos.

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no hemos salido de la pandemia, el número de contagios después de Semana Santa ha crecido, hago un llamado a tener cuidado y mantener las medidas de sanidad que se tienen implementadas, que sigan con el distanciamiento, porque nos va a llevar un poco de tiempo todavía salir de la pandemia.

Uno de los grandes logros del sector privado organizado en el último año fue construir los protocolos de distanciamiento y seguridad sanitaria que permitieron que Guatemala saliera mejor que los países vecinos y se ha contribuido a evitar los contagios, es importante seguir trabajando en esa línea.

El año pasado se perdieron unos 41 mil empleos formales según datos del IGSS. Aparte de las leyes que menciona, ¿qué más puede hacer el sector privado para recuperar puestos de trabajo?

Una de las grandes oportunidades geopolíticas que tiene Guatemala es que hay muchos países con quienes Guatemala tiene relaciones comerciales muy valiosas, y está en una posición geográfica muy importante para poder se motor de desarrollo para mantener niveles de crecimiento arriba del 5% durante algunos años hacia adelante.

Esa es una de las cosas que tenemos que hacer pensando en la legislación, facilitar el registro de nuevas empresas, uno de los temas prioritarios hacia adelante, porque es una industria que genera mucho empleo sombra o empleo secundario, es reactivar la industria de la construcción y para ese fin, se está trabajando para la apertura de la ventanilla ágil de la construcción. Calculan que por cada empleo directo en la industria de la construcción puede haber 5 o 6 empleos indirectos.

También hay varias fundaciones de las grandes empresas guatemaltecas que están haciendo las funciones que siempre han hecho con los esfuerzos de crear condiciones bondadosas para el desarrollo económico, la financiación, conocimientos técnicos, capacidades y habilidades, la logística de transporte, capacitación de personas en nuevas y diferentes conocimientos y habilidades.

Estamos a la puerta de una etapa de una gran recuperación como ha tenido Guatemala cuando han sido las crisis mundiales del pasado.

Mencionó el aumento de casos de coronavirus en el país ¿Es necesario que el gobierno implemente más restricciones y confinamiento?

Las autoridades de Salud nos dieron un sistema de semáforos y de métrica departamental desde hace varios meses, que funciona cuando se usa las métricas que ellos implementaron.

Lo que he visto en los últimos días es que mucho del incremento de los contagios no son en la Ciudad de Guatemala o en las grandes ciudades, sino es más en la ruralidad, entonces es mucho más importante que las personas se laven las manos, que apliquen el distanciamiento, que usen la mascarilla y que tomen en cuenta que cada vez que salen a socializar están corriendo riesgos innecesarios, más que las medidas de prevención de la circulación o al comercio porque lo que hemos observado es que las empresas, los centros comerciales, los restaurantes, los mismos taxistas, todos estamos muy preocupados de no contagiarnos porque cuando sucede dejamos de trabajar y eso nos afecta la capacidad de generar ingresos y mantener el empleo.

La conciencia en la sociedad y la responsabilidad de cada uno como individuo tenemos es lo que debemos reforzar.

¿Cómo visualiza el clima de negocios y qué se debe hacer para mejorarlo?

La Junta Monetaria ha hablado del clima de negocios, el Banco de Guatemala lo mide y, según entiendo, ha habido muestras muy positivas de los índices que miden las expectativas de los empresarios y de los comerciantes, y en la medida que podamos pasar esta ola de Semana Santa como pasamos la de Navidad. Esa curva que subió después de diciembre, las primeras tres semanas de enero cayó muy rápidamente, se hizo un buen trabajo en aquel momento de concientizar de que uno tendría que cuidarse.

Cayendo a los diagnósticos positivos, creo que podemos regresar a concentrarnos como Guatemala como empresarios, como comerciantes y cómo sociedad, podemos empezar a ver el horizonte y podemos empezar a salir de esta pandemia.

¿Cómo ve el clima de negocios a mediano y largo plazo?

Muy optimista, la economía de Estados Unidos que es nuestro socio comercial principal calculan que va a crecer en 6% u 8% este año. Se debe ver la oportunidad de aprovechar la posición geográfica en Centroamérica para beneficiarnos mucho de la industria que las empresas americanas tenían en Oriente y que están haciendo esfuerzos por traerlas al continente americano.

Eso se combina con una intención del gobierno americano de privilegiar la formación de empleo formal en Guatemala y realmente nos presenta una bellísima oportunidad para pequeños, medianos y grandes inversionistas, pero también para inversionistas internacionales que pueden traer capitales a Guatemala.

¿Considera que el país y los diferentes agentes están impulsando acciones para aprovechar esta oportunidad que se ha generado?

Sin duda. El año de la pandemia para los empresarios guatemaltecos y los diferentes representantes del sector empresarial no fue de sentarnos a esperar, las pequeñas, medianas y grandes empresas tuvimos que reinventarnos, aprendimos hacer las cosas de una forma diferente, cambiamos la mezcla de productos, y cómo se ofrecen al mercado, y en el sector empresarial tomamos el 2020-2021 para hacer el plan estratégico de Cacif para los siguientes 10 años.

Se incluye el tema de la política nacional de empleo, algunas iniciativas legislativas y la promoción de unidad de objetivos en nuestro sector empresarial representado en Cacif, pero también en sectores empresariales que pudieran no sentirse representados por Cacif.

Realmente, cuando nosotros defendemos el Estado de Derecho o la propiedad privada o la igualdad ante la justicia estamos defendiendo no solo a los empresarios o los comerciantes representados en nuestro Cacif, sino también a todos aquellos que tienen que enfrentar el día a día el ser un comerciante, un empresario, un agricultor o un industrial en Guatemala, pues lo hacemos porque creemos que es bueno para Guatemala que benefician a una gran participación de guatemaltecos.