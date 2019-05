Ogilvy Guatemala y Kingo Energy ganan nuevos premios internacionales de publicidad en One Show y D&AD

Ma. Andrea Salvadó, Directora de Planeación Estratégica; Ramiro Eduardo, vicepresidente de Servicios Creativos y Juan Mauricio Wurmser, Socio Fundador, Presidente y Gerente General, todos de Ogilvy (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Para la publicidad guatemalteca “Energía solar accesible bajo pedido” se ha convertido en una de las campañas más premiadas en su historia, captando la atención mundial de manera consistente.

Al momento, la campaña ha sido reconocida en cinco de los festivales más importantes, como lo son el Festival Internacional Creativo de Cannes, los Clio Awards, los London International Awards y ahora en los One Show y D&AD, obteniendo entre ellos un GRAND PRIX, 4 estatuillas de Oro y 2 de plata.

Para los últimos reconocimientos obtenidos, el caso fue presentado por Ogilvy Guatemala y Kingo Energy, con el apoyo de Ogilvy Colombia.

Los nuevos galardones

En el One Show, se obtuvo el Lápiz de Oro en la categoría de Arte Digital (uso de dispositivos digitales / dispositivos inteligentes y plataformas), así como dos menciones de mérito en las de Innovación en Diseño y Uso de Tecnología.

En D&AD, se obtuvo un Lápiz de Grafito (Plata) en la categoría de Diseño de Producto / Innovación de Producto.

One Show forma parte de “The One Club for Creativity” que no solo busca inspirar, fomentar y desarrollar la excelencia creativa, sino que también honra a quienes lo logran.

Los premios One Show se encuentran entre los galardones más codiciados en la historia de la industria, con el One Show Pencil que representa la creatividad de las grandes ideas, combinadas con la ejecución de calidad. Desde 1962, D&AD (Design & Art Direction) ha inspirado a una comunidad de pensadores creativos, celebrando y estimulando lo mejor en diseño y publicidad.

Los premios D&AD Professional Awards son reconocidos mundialmente como el máximo galardón creativo, al que asisten los mejores de todo el mundo.

La iniciativa

Kingo Energy fue fundada en 2013 por cuatro empresarios guatemaltecos que buscaban resolver la escasez de energía en las zonas rurales de países en desarrollo, donde la energía puede llegar a ser increíblemente costosa o peor aún, ser inaccesible.

Como una forma de contribuir a solventar esta problemática, Kingo Energy ofrece planes de energía solar a los clientes sin cobrar cuotas de instalación o mantenimiento.

Juan Mauricio Wurmser, Socio Fundador, Presidente y Gerente General de Ogilvy Guatemala, indicó: “El impacto que esta campaña ha generado sobrepasa nuestras más altas expectativas, no solamente por los múltiples reconocimientos sino por el impacto real causado en el desarrollo empresarial de Kingo y en lograr destacar a Guatemala como un centro de excelencia creativa a nivel global”.

En tanto, Juan Fermín Rodríguez, Socio Fundador y CEO de Kingo Energy, agregó: “Como empresarios que buscamos cambiar el mundo a través de la iluminación de sus comunidades más vulnerables, nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado en equipo junto a nuestra agencia y estamos seguros de que la difusión alcanzada influirá positivamente en la aceleración de nuestro crecimiento, el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas y la atracción de inversionistas comprometidos con el futuro”.

Las ceremonias de premiación de One Show se realizaron entre el 8 y 10 de mayo de 2019, en el Ziegfeld Ballroom, durante la Semana Creativa en Nueva York. La ceremonia de los D&AD se llevó a cabo la noche del 23 de mayo en The Old Truman Brewery, Londres.

Ficha técnica

Caso: “Energía solar accesible bajo pedido”

“Energía solar accesible bajo pedido” Agencias: Ogilvy Guatemala y Ogilvy Colombia

Ogilvy Guatemala y Ogilvy Colombia Director Creativo: Juan Raúl Forero y Ramiro Eduardo

Juan Raúl Forero y Ramiro Eduardo Equipo de cuentas : Alejandra Polanco

: Alejandra Polanco Jefe digital oficial: Ritesh Patel

Ritesh Patel Director de Marketing: Juan Mauricio Wurmser y Mauricio Barriga

Juan Mauricio Wurmser y Mauricio Barriga Cliente/Marca: KINGO, Ciudad de Guatemala

KINGO, Ciudad de Guatemala Empresa de postproducción: David Studio / Bogotá

David Studio / Bogotá PR / Marketing: Powell Communications / Nueva York

Powell Communications / Nueva York Estrategia: Maria Andrea Salvadó y Nathalie Voirol

