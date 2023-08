Parlamento del Pueblo Xinca aún espera informes del gobierno para responder consulta sobre minera El Escobal

El presidente del Parlamento del Pueblo Xinca, Aleisar Arana, expuso el viernes 18 de agosto, que se ha solicitado información a las carteras de Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales y Salud Pública y Previsión Social, entes que han brindado una parte de lo requerido “lo cual necesita ser analizado por nuestros asesores expertos”, por lo que ya se han solicitado ampliaciones y complementos.

Inicialmente se requirió información general del proyecto, pero dentro de eso “lo que más nos interesa y creo que a todos les debería de interesar es el agua porque es lo más sensible”; pero también está lo referente a la estructura del suelo, entre otros datos, agregó.

Luis Fernando García, vocero y autoridad en el Parlamento, añadió que también se pidió información acerca del modelo estructural, del modelo hidrogeológico y lo relacionado con el movimiento del agua subterránea en ese lugar. “Hay que tener claro que las comunidades del pueblo Xinca no conocemos esta información ya que nunca fuimos consultados en el territorio. Estuvimos exigiendo el derecho a la consulta desde el año 2010-2011 y nunca se nos atendió”.

El jueves 17 de agosto, representantes de la agrupación se reunieron con funcionarios de la cartera ambiental, pero estos pidieron otro plazo de dos semanas para entregar lo requerido. Cuando la información se reciba, se comparará con la que ya enviaron otros ministerios.

Asimismo, los 59 representantes de la población Xinca efectuaron una visita de campo a la minera junto a sus asesores, para corroborar que tan igual o similar es la información que están levantando, respecto a la de los ministerios. Sin embargo, en esa visita de campo no se pudo tomar muestras de agua en el interior de la minera, por lo que se organiza una segunda visita con comisionados de los diferentes ministerios.

En cuanto al cronograma establecido de la segunda fase del proceso de consulta, señalaron que su cumplimiento dependerá del tiempo que se tomen las autoridades para brindarles la información requerida y su análisis. “Los tiempos van a depender de eso, porque como pueblo queremos tener la claridad sobre lo que es el proyecto minero El Escobal y cuáles serán los impactos positivos y negativos. Ya con esa información, tenemos que llegar a las comunidades para que, a través de sus formas propias de organización y asamblea, determinen si el proyecto es viable o no; si se da el consentimiento o no. La consulta se va a hacer bajo la cosmovisión del pueblo Xinca”, se indicó.

El MEM lo confirma

“Inicialmente, el Parlamento (Xinca) solicitó los expedientes completos, pero los ministerios entregaron un resumen de lo que consideraron como lo más importante”, admitió el viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Óscar Pérez. La información se ha entregado en dos rondas y actualmente el Parlamento ha solicitado ampliaciones en una tercera ronda, agregó.

El funcionario explicó que existe un cronograma para la fase dos, que es la que actualmente se lleva a cabo, acordada con las partes en abril de este año. La semana pasada se indicó que, según ese cronograma, la fase dos del proceso de consulta finalizaría en octubre próximo.

“Hasta el momento se ha hecho todo lo posible por mantener el cumplimiento de ese cronograma; el resultado de la consulta no está definido. Lo que el Ministerio de Energía y Minas espera, como parte de su competencia y su función en el organismo Ejecutivo, es que con el resultado de la consulta pueda establecerse una serie de acciones y modificaciones a la forma como se ha desarrollado ese proceso minero hasta el momento de su suspensión; y que esas acciones puedan ser consideradas condicionantes o compromisos bajo los cuales este proyecto pueda continuar su operación”, expuso.

La operación de la minera El Escobal se suspendió en julio del 2017 por decisión de las cortes ante amparos que reclamaban que no se habían realizado las consultas comunitarias respectivas a poblaciones indígenas del área de influencia. Y en efecto, la consulta no se llevó a cabo por parte del Estado, argumentando que el Registro Nacional de las Personas (Renap) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) afirmaban que no había población indígena en los alrededores de la mina.

Roberto Velásquez, gerente de asuntos corporativos de Pan American Silver, la nueva propietaria de El Escobal, respondió recientemente que está participando en el proceso del cual el MEM publica oficialmente los avances. “Existe un cronograma, que validó el ministerio con el representante del Parlamento Xinca, y está contemplado terminar en octubre”. No obstante, agregó que no tienen una fecha de inicio de operaciones porque depende del fin de ese proceso.