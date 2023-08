Por qué el desembarque y levante de las mercancías importadas dura hasta tres meses en Puerto Quetzal

El portal de estadísticas de la Comisión Portuaria Nacional a junio, indica que en la EPQ se han atendido 181 mil 181 contenedores que equivale al 37% de todo el sistema en carga contenerizada (489 mil 27 contenedores), seguido de Puerto Barrios, Izabal, con 169 mil 750 contenedores (34.7%) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) con 138 mil 96 contenedores (28.2%).

Además, EPQ lidera el movimiento de carga con 6.6 millones de toneladas métricas que representa el 44% del total que es de 14.9 millones reportado al primer semestre del 2023. Eso quiere decir que de cada 10 contenedores, cuatro son manejados por el referido puerto.

Hablan los sectores

Tomas Villamar Rosales, director de Categorías & Importaciones de Grupo Distelsa, comentó a Prensa Libre que el 80% de las mercancías en contenedores vienen de los puertos del Pacifico y el restante, de los puertos del Atlántico, y en si en algún momento se llega a cerrar APM Terminals Quetzal, la compañía se vería muy afectada.

En segundo lugar, se están emprendiendo seguimientos no solo con APM Terminals, sino con directivos de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), para poder activar a todos los asociados y aportar el apoyo respectivo para que en ningún momento se detengan las operaciones.

Otra situación es que EPQ no puede recibir los barcos que se atiende en APM Terminals, debido a que su infraestructura no lo permite, pues no cuenta con el calado necesario para recibir los portacontenedores.

“Nos preocupa de sobre manera que realmente las autoridades no estén activas y no estén velando por el comercio que se maneja en Guatemala, que es un país donde la balanza realmente está muy afectada”, expuso, al instar a las autoridades a ser más activas. A esta solicitud se unen a otras cámaras, como la de la Industria y del Agro.

David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (Camcor) indicó que han identificado demoras tanto para el segmento de electrodomésticos como para alimentos y bebidas, principalmente relacionados con la gastronomía coreana.

Indicó que en electrodomésticos, el tiempo promedio que tenían era de alrededor de 2 a 3 semanas, considerado aceptable para este tipo de procesos, pero en la actualidad hay casos en que van desde 8, 10 o 12 semanas, lo que no solo se debe a dificultades en aduanas sino al servicio logístico del puerto.

“Hay casos donde ya es demasiado el tiempo que se tiene que esperar, sobre todo si lo visualizamos para las temporadas altas de diciembre, cuando se va a agravar la situación ya que de septiembre a octubre los negocios se abastecen. Es necesario darle seguimiento en estos casos porque también tienen procedimientos adicionales relacionados a salud y a agricultura”, agregó.

Otro factor mencionado es el criterio de agilización que ha implementado la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que ha tenido efectos en varias categorías de productos mientras se va implementando esa adaptación.

CIG: Los costos son millonarios

Juan Suárez, vicepresidente de la CIG, declaró que, al 10 de agosto, se reportaban 12 buques en el área de fondeo de Puerto Quetzal.

“Para visualizar el impacto económico y en la competitividad que esto significa, podemos hacer referencia a que solo en el año 2022, el sector de graneles pagó en concepto de demoras más de US$70 millones, más el costo de oportunidad que tienen las empresas por pérdida de contratos por el incumplimiento en la entrega de productos. Es importante tener claro, que más del 80% del comercio mundial de mercancías en volumen, y más del 70% en valor, se transportan vía marítima y se manejan en los puertos de todo el mundo”, explicó.

En Guatemala se mantienen desafíos urgentes de atender en el sistema portuario nacional y Suárez menciono los siguientes, como los de mayor prioridad:

La profundidad del calado es central para la competitividad de los puertos. Por ejemplo, en EPQ actualmente se tiene un calado de entre 10.5 y 11 metros, cuando puertos de la región mantienen calados por arriba de los 14 metros, permitiendo la atención de buques más grandes y haciendo más eficiente la operación de la carga.

Se tiene que asegurar la continuidad y no interrupción de las operaciones de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal; detener un día esa operación significa que no se moverá un 65% de la carga en contenedor que ingresa y sale por esa terminal.

En Guatemala es impostergable la inversión en infraestructura portuaria.

Es urgente el cambio de modelo y contar con la certeza jurídica, para promover modelos de concesión y la inversión en el desarrollo de Terminales Portuarias Privadas.

Y dijo que “los puntos de dolor” que restan competitividad empresarial y al país, se deben visualizar de forma integral, desde la red vial, estado de las carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas y desarrollo de zonas logísticas, ya que dependen unos de otros para que se logre un dinamismo eficiente en el intercambio comercial.

Sobre las demoras para la nacionalización de las mercancías que ya están en los puertos, aseguró que el problema principal es la infraestructura instalada, ya que los puertos ya no tienen la capacidad para atender la carga de forma óptima.

Es importante atender a los problemas de fondo para evitar estos problemas de congestión, de lo contrario los mismos se mantendrán de manera permanente.

“Haciendo referencia a los dos puertos públicos que tenemos en Guatemala, se puede evidenciar que por más de 30 años no han realizado inversión en infraestructura y crecimiento en obra gris, lo cual ha mantenido a estos puertos en situaciones críticas de cara a la atención de la carga de importación y exportación, (calado, rompeolas, ampliación de muelles, entre otros)”.

Finalmente, se le consultó sobre los acercamientos que han mantenido con las autoridades portuarias, dado que se acerca la mayor temporada de importaciones en el año y respondió “que las autoridades elaboran planes de contingencia para atender la temporada alta, que va de octubre a febrero, los cuales empiezan a compartir con los usuarios en septiembre de cada año. Es importante notar que hoy ya hay una congestión en los puertos del Pacífico y no se han implementado planes de atención a esta situación”.

APM: Aumento de carga

Gabriel Corrales, director general de APM Terminals, informó que las operaciones se realizan con completa normalidad, pues por ejemplo, el miércoles pasado realizaron cerca de 700 operaciones de puerta y 130 inspecciones en la bodega, y no cuentan con registro de ningún atraso, en ninguno de los dos frentes.

“Las operaciones en la terminal están fluyendo normalmente hasta el momento y apoyamos en lo que sea necesario; si se requiere mayor celeridad, seguramente se puede hablar con los sectores específicos para poder identificar las necesidades particulares”, enfatizó.

Sobre las demoras reportadas, Corrales afirmó que las citas de los medios de transporte para retirar o dejar carga en contenedores se están atendiendo y las operaciones en almacén con la participación de todas las autoridades, se desarrollan de manera normal.

Al referirse sobre el movimiento de carga por el ciclo, el directivo manifestó que han detectado un leve aumento de importaciones y pronostican que en septiembre habrá un nuevo crecimiento, por lo que se preparan para atender los volúmenes mensuales que estarán llegando, al igual que las autoridades, para reforzar la operación y atender la demanda.

La postura de EPQ

Francisco Anleu, gerente general de EPQ, por medio de una nota fijó su postura sobre los retrasos en los despachos de contenedores en el depósito aduanero temporal (DAT):

En primer lugar, explicó que “la actual administración, desde hace dos años ha reorientado sus políticas operacionales y tecnológicas, con el ánimo de atender la problemática añeja que han imperado en la cadena logística de importación y exportación de la carga contenerizada, como lo es la falta de visibilidad de parte de los usuarios a sus procesos de importación, causando grandes sobrecostos a los usuarios del puerto, por medio de costos incurridos en demoras. En tal virtud, se han realizado esfuerzos desde el punto de vista operacional y de tecnologías de la información propias de la entidad portuaria, para contrarrestar dichos costos a los usuarios”.

Añadió que los nuevos procedimientos y herramientas tecnológicas a implementar, como lo es el nuevo “sistema de citas” para ingreso y egreso de unidades en el DAT de EPQ, busca tener la mayor transparencia sobre la prestación de servicios de EPQ y todos los entes públicos y privados que realizan actividades en la cadena de comercio. “Esto significa, un esfuerzo de la modernización el puerto, convertir todos los procesos en un puerto libre de papeles y sistematizar todas las operaciones portuarias, dando una trazabilidad a los usuarios del manejo de su carga dentro del recinto portuario”.

“Sabemos que la implementación de dichos procesos es lenta y ha sido en forma paralela a los sistemas actuales utilizados, siendo su migración en una forma ordenada para que afecte en la menor medida posible a los usuarios”, enfatizó.

Ante esta situación, resaltó que se ha socializado con los usuarios dichos procesos de modernización y se han realizado las siguientes acciones por parte de la Autoridad Portuaria, para minimizar el impacto de la transición por la adopción del Sistema de Citas Electrónicas para el ingreso y egreso de unidades del recinto portuario:

1. Capacitaciones:

Se impartieron las capacitaciones a más de 300 personas de las diferentes empresas (navieras, transportistas, gestores, agentes aduanales, etc.) referente al sistema de citas; sin embargo, el principal inconveniente radica en que las personas que han recibido la capacitación, no son las mismas personas que realizan las citas para el ingreso o egreso de las unidades, pues son los encargados de las jefaturas de las áreas y no los operativos, quienes son los que realmente realizan las citas en el sistema.

2. Gestión operativa:

Los documentos de soporte que son cargados a la plataforma no son legibles, y esto ocasiona que se tenga que hacer varias veces el intento en el Sistema de Citas.

Las personas que realizan las citas comenten errores en su ingreso y no validan la información para que sea aceptada y válida la cita.

Falta de costumbre de los usuarios a verificar las notificaciones en el Sistema, en donde se les informa sí hay cambios requeridos, debiendo de esa cuenta esperar la validación del Sistema, para la generación de una cita definitiva.

En el proceso de implementación por los cambios de documentos físicos a digitales, como en toda implementación informática, se tuvieron algunos atrasos, pero han sido solventados en tiempo prudencial, así como se crearon diferentes chats para el reporte de inconvenientes y dar soluciones las 24 horas.

Se sigue con el acompañamiento especial en cada uno de los casos, asignando personal necesario e idóneo de la Unidad de Informática para la atención inmediata a todos los usuarios.

Cuando se tiene algún tipo de inconveniente con los sistemas, se implementa un plan “B”, que es operar con los ciclos físicos para mantener la continuidad de los servicios.

3. Transportistas y gestiones aduanales:

Resistencia de los transportistas y los gestores por el cambio de procesos digitales. (renuencia al cambio).

Documentación faltante por parte de los pilotos para hacer las citas. (pilotos no enrolados o bien los documentos están vencidos (licencias).

Documentos del camión. (pólizas del seguro, se encuentran vencidas).

4. Clientes regulares y no regulares:

El despacho de la carga de nuestros clientes mayores no ha tenido inconvenientes, los problemas se dan cuando son los transportistas o los mismos pilotos hacen las citas por no tener la capacitación necesaria, y muchas veces son clientes que traen 2 o 3 contenedores en más de 2 meses no son clientes regulares.

5. Cooperación institucional:

Es oportuno acotar que, recientemente se han reportado problemas con el sistema de SAT, esto ha provocado la caída por horas del sistema referido, lo que afecta el despacho de la carga porque no se puede validar y comprobar que la misma ya está liberada. Por ello, la autoridad portuaria ha trabajado de la mano con la SAT para minimizar este tipo de incidentes.

Riesgo de colapso

La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham), Waleska Sterkel, opinó que el funcionamiento de los puertos debe ser óptimo para poder competir con otros mercados.

“Nosotros estamos preocupados por la situación de la Terminal de Contenedores, así como Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, que necesitan inversión, expertos en manejo de puertos, de grúas, scanners, de toda la tecnología y seguridad que se utiliza. Necesitamos tener puertos de primer nivel para que Guatemala pueda competir con otros mercados de Centroamérica y El Caribe. Por ello, es importante atraer inversión hacia los puertos o tener alianzas público-privadas, por ejemplo”, expuso.