Presidenta Cacif: “Abordaremos una propuesta para lograr la inserción laboral de los migrantes retornados de EE. UU.”

Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), abordó varios temas de coyuntura y la perspectiva del país en el corto plazo que brinda una estabilidad económica.

Explicó que, en conjunto con el Gobierno, están abordando propuestas a manera de lograr una inserción laboral para las personas que sean retornadas desde los Estados Unidos, este planteamiento se da en el contexto de la próxima visita de Marco Rubio, secretario de Estado de ese país a Guatemala como parte de una gira en Latinoamérica.

Torrebiarte también urgió la implementación de una Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que aprobó el Congreso en el 2024, ya que será un foco de generación de empleo en Guatemala y de inversión.

¿Cómo han analizado las políticas comerciales del presidente Donald Trump?

Hay que verlo como una oportunidad, ya que de alguna manera Guatemala siempre ha estado cercano a la política del presidente Donald Trump y lo que él ha estado buscando creo que nos va a beneficiar a nosotros, en temas de producción para poder despachar hacia allá, aunque creo que se está generando mucho ruido por el tema de los migrantes.

Migrantes siempre ha habido, pero hay un poco de ruido y creo que si van a venir más. Hay que ver cómo se trabaja en la incorporación de estas personas de regreso hacia Guatemala.

Debemos trabajar y entender de quienes están regresando y cuáles son sus expectativas al estar en Guatemala y cómo podemos ayudar en esa incorporación de nuevo al mercado laboral.

¿Cuál es la expectativa en esta coyuntura?

Las medidas del presidente Trump y los temas que van a venir lo estamos viendo como oportunidades para tener una mejor relación comercial hacia Estados Unidos de los diferentes productos que se exportan y poderlos enviar.

¿Hasta ahora, han observado algún cambio?

No, ninguno en la parte comercial. Las órdenes de compra de los clientes de EE. UU., siguen ingresando y no observamos ninguna restricción en ese sentido. Por eso reitero, que más bien se nos abre oportunidades, porque en la medida que contamos con mayores inversiones, poder aumentar las exportaciones hacia ese mercado estamos generando empleo formal en Guatemala, que quita la presión de las personas para poder migrar.

En general, si se llegara a concretar alguna medida, ¿Qué efectos han analizado al comercio?

Las medidas van en función de las acciones que los gobiernos van tomando en sus decisiones. Si en alguna medida llegará a tomarse contra el gobierno, Estados Unidos es de nuestros socios principales y nos podría llevar afectar mucho.

Pero reitero que no vamos a llegar hacia esos extremos; no lo estoy viendo, sino de todo lo contrario una visión de qué más se puede hacer aquí desde una perspectiva local de generar empleo; los polos de desarrollo en la provincia para que las personas no vean en la necesidad de migrar.

En la parte de inserción de los migrantes al mercado laboral, ¿Qué planteamientos hay?

Hay que recordar que de alguna manera en el país no se genera una cantidad de empleo que se necesita cada año y para poder generar más empleo se necesita más inversión. Se está generando empleo al ritmo que las inversiones de las empresas en Guatemala van creciendo.

¿Qué se puede hacer para generar más empleo formal?, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, ya que en la medida que esos proyectos salgan van a requerir de personal y si salen dos proyectos al mismo tiempo, van a hacer dos focos diferentes de generación de empleo que se pueden dar.

Entonces, hay temas de inversión grandes que se vienen en parte de esas alianzas publico privadas, así como de esos proyectos grandes que se pueden ejecutar como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria que pueden generar empleo para las personas que están regresando. Hay gremios que necesitan personal, pero no la cantidad de personas que están retornando, pero si se puede ver cómo se puede apoyar de hacerlo en conjunto y todo eso lleva tiempo, pero las personas ya están regresando.

Todos los días hay personas que están ingresando, pero ahora se incrementará ese flujo.

¿Hay alguna propuesta formal entre el sector público y privado para analizar este tema?

Hemos tenido acercamiento y realizado un trabajo en conjunto de como poder ver cuáles son los requerimientos en la provincia de empleos formales que existen. Por ejemplo, en Alta Verapaz, que necesidad de conocimientos se necesitan de los empleos formarles para poderlos contratar y como poder hacer el trabajo en conjunto de poder capacitar a las personas.

¿Cómo está arrancando el año desde una perspectiva económica?

Muy similar al de otros años; las inversiones vienen de manera paulatina desde el sector privado organizado año con año y vamos al ritmo del crecimiento que nos da el mercado y la infraestructura, porque si uno quiere exportar más, también hay restricciones en los puertos de las tardanzas o de cuánto tiempo se tarda en ingresar la materia prima.

Entonces es al ritmo que el país nos deja -crecimiento- y hemos crecido más rápido de la infraestructura pública se ha ido generando y por eso buscar mecanismos de cambiar los modelos y poder crecer más rápido.

¿Cómo analiza el panorama en el 2025?

Pinta a un año estable; la inflación se mantendrá, se terminará el 2025 con un mayor crecimiento de la economía al del año pasado y no se pinta nada mal.

Para poder crecer más se necesita más inversiones y necesitamos que estas leyes -infraestructura- arranquen rápido para que realmente nos brinde resultados de crecimiento que el país necesita.