Crece expectativa por nuevos aranceles de Trump ante informe comercial de EE. UU. que menciona a Guatemala

Trump anunció desde hace semanas que el 2 de abril del 2025 daría a conocer las medidas o aranceles recíprocos, que como parte de su política comercial se implementaría a los diferentes países, así como los aranceles a productos agrícolas que se importen a Estados Unidos, para lo cual había solicitado a diversas entidades de ese país efectuar un análisis de cada socio comercial.

Los anuncios y decisiones del gobernante han generado inquietud e incertidumbre en las bolsas, mercados y países. Hasta el 1 de abril, la única implementación generalizada ha sido el 25% de arancel a las todas importaciones de acero y de aluminio, donde se incluye Guatemala. En tanto otras acciones se han anunciado, implementado o suspendido para países específicos que son sus grandes proveedores.

Fanny de Estrada, directora de relaciones institucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), no observa que se le vayan a imponer ese tipo de medidas tan rápido al país derivado de varias aristas.

Una de estas es que Estados Unidos está enfocado principalmente en sus grandes proveedores o con los cuales tiene balanza comercial deficitaria, entre estos Canadá, México, China, y algunos bienes de Europa.

La otra es que con el tratado de libre comercio DR-Cafta, ya se efectuó la desgravación y la mayoría de los productos de ambos países ya tienen arancel cero, excepto algunos que mantienen cuotas.

Respondió que no puede calificarla la expectativa como positiva, pero por lógica observa que Estados Unidos está trabajando en este momento con los países que tienen negocios gigantescos y Guatemala es muy pequeña como proveedora. “Hacia Guatemala podrá venir eventualmente (alguna medida), pero los equipos que ellos tienen están enfocados en sus proveedores grandes”, comentó la ejecutiva.

En tanto Amcham destaca que la relación comercial entre Guatemala y Estados Unidos se ha fortalecido a lo largo de los años con base a la amistad bilateral, impulsada por el intercambio comercial y el flujo de inversiones.

Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham Guatemala, expresó que el marco jurídico establecido por el CAFTA-DR ha permitido mayor certeza y un comercio fluido entre ambos países, lo cual ha beneficiado a diversos sectores productivos y promueve las inversiones estratégicas. “Es importante mencionar que la gran mayoría de los productos de origen estadounidense con destino a Guatemala gozan de libre comercio o tasas arancelarias muy bajas, lo que reduce significativamente la posibilidad de que se adopten medidas recíprocas que afecten las exportaciones guatemaltecas”, dijo Sterkel de Ortiz, coincidiendo en ese aspecto por lo dicho por la ejecutiva de Agexport.

La directiva de Amcham agregó, que derivado de ello, confían en que la relación comercial seguirá desarrollándose en un ambiente de estabilidad y coordinación mutua.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), considero que es una acción que no está dirigida a Guatemala, tomando en cuenta varios elementos siendo el más importante que el comercio de productos agrícolas entre Guatemala y Estados Unidos ha sido favorable para Estados Unidos y que el comercio agrícola es complementario. Y coincide en que el acceso para productos agrícolas entre ambos países forma parte del TLC donde se negociaron las condiciones arancelarias, “las cuales en términos generales podría decirse son recíprocas”.

Gobierno de Estados Unidos divulga informe sobre barreras

El 31 de marzo, dos días antes de que Trump anuncie medidas y aranceles recíprocos, el gobierno por medio de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) divulgó Informe de Estimación del Comercio Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior (NTE) 2025, el cual es anual y contiene el inventario de importantes barreras extranjeras a las exportaciones, la inversión extranjera directa de los EE. UU. y el comercio electrónico.

En el documento se explica que es un complemento de la Agenda de Política Comercial 2025 del presidente de dicho país y el Informe Anual 2024, publicado por la USTR a finales de febrero de 2025.

Contiene la información de 59 países, incluyendo Guatemala. Se explica en el documento que el propósito del Informe es identificar las barreras que el gobierno de los Estados Unidos busca eliminar, y clasifica las barreras al comercio exterior en 14 categorías.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) explicó que el informe mencionado es un análisis que realiza el USTR para evaluar temas comerciales.

Refiere que en resumen los hallazgos sobre Guatemala son los siguientes:

Falta de transparencia y predictibilidad en aduanas (SAT).

Obstáculos sanitarios y fitosanitarios duplicados.

Paralización de autorizaciones para OGM desde 2022.

Restricciones para proveedores extranjeros en contrataciones públicas.

Guatemala sigue en la lista de observación por propiedad intelectual.

Inseguridad jurídica reportada por empresas de EE. UU.

Inspecciones duplicadas y discrecionales en puertos (con entidades como Dipafront, SGAIA y UCC).

Aún menciona falta de cumplimiento de legislación laboral.

Respecto de si estos hallazgos pudieran servir de base para que el gobierno de Estados Unidos implemente un aranceles o medidas recíprocas para las importaciones desde Guatemala, Zapata refirió que documento no lo menciona y no se anima a predecirlo, pero la evaluación da recomendaciones puntuales de política pública que el gobierno de Guatemala debe de implementar.

Según los hallazgos, Guatemala debe seguir avanzando en la digitalización y simplificación de tramitología, así como resolver obstáculos sanitarios y fitosanitarios, entre los otros mencionados, sin embargo, indicó “que el país aún está muy lejos de la implementación de la ley antitrámites”.

Rubén Morales, exministro de Economía y quien fue negociador del tratado de libre comercio (TLC), considera que en esta coyuntura es muy bueno que no haya aranceles a los productos que se importan de Estados Unidos, y que ese aspecto se refleje en el informe del USTR.

Tomando en cuenta ese informe y la política que está implementando ese gobierno respecto de tarifas recíprocas para las importaciones, Morales considera que por ese lado no debería haber un efecto a las importaciones dese Guatemala que resultara en aumentos de aranceles.

“Con esa información, Estados Unidos, no aplicaría a Guatemala los aranceles recíprocos, porque la parte de manufacturas ya entra con arancel cero en el país desde los 10 años del TLC y mientras que los agrícolas la mayoría tiene arancel cero”, expresó Morales.

Y, de los productos agrícolas que tienen cuotas, para estos Guatemala no ha optado por subir aranceles sino por aumentar las cuotas, según se refiere en el informe. Morales indica que las cuotas se incrementan cada año según las necesidades del mercado y la demanda, por lo que no observa riesgo en ello.

Respecto al cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en Guatemala y que se menciona en el informe del USTR, el exministro refiere que en el Cafta-DR hay una excepción, que también existe en los acuerdos comerciales de forma general acerca de que el TLC no aplican a los impuestos regulares de los países por lo que no los elimina como el IVA, ISR, ISO y en general. Basado en ello, a su criterio no habría riesgo en que le impongan a aranceles o medidas recíprocas a Guatemala, pero habrá que ver el criterio que use las autoridades de Estados Unidos.

Al respecto de dicho informe, la ejecutiva de Agexport indicó que los problemas que ahí se detallan que están experimentando los estadounidenses al venir a Guatemala, son los mismos problemas que por años los productores y exportadores guatemaltecos han enfrentado y han pedido a las autoridades nacionales que resuelvan, y mencionó los permisos, licencias, autorizaciones, certificaciones. Otro problema citado es la propiedad intelectual que incluye el contrabando.

El tema del IVA, según Estrada, se debe analizar porque USTR lo está considerando como un arancel y no lo es.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Al mencionar el tema del IVA el informe refiere: La ley tributaria guatemalteca exige que algunas empresas que compren bienes y servicios de otras empresas retener el impuesto al valor agregado (IVA) pagado y solicitar reembolsos por el crédito del IVA que no pueden compensar después de dos años. Este proceso es oneroso y no se garantizan reembolsos oportunos.

Y por aparte, el documento refiere que empresas han expresado su preocupación de que la Autoridad Tributaria de Guatemala (SAT) utilice una base de datos de precios de referencia inexacta para determinar el valor de los bienes importados, aplique erróneamente los valores de la base de datos como mínimos en lugar de referencia y compare las importaciones con productos diferentes en la base de datos.

Además, cuando el SAT realiza investigaciones de los valores declarados, el proceso de revisión muchas veces resulta en la detención del producto importado por 20 días o más, y que las apelaciones implican un proceso largo y opaco que ha durado hasta cuatro años en algunos casos. En 2022, el gobierno de los EE. UU. se comprometió con el gobierno de Guatemala para ayudar a introducir un sistema automatizado para brindar más transparencia y ayudar a despachar los envíos bajo fianza más rápidamente.

CIG expone aspectos positivos y desafíos reportados por USTR

Hay aspectos positivos y oportunidades de mejora, refirió Enrique Font, vicepresidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Guatemala ofrece ventajas significativas para el comercio con EE.UU. derivado del Cafta-DR y la eliminación de aranceles, pero persisten desafíos importantes como la ineficiencia aduanera, la débil protección de propiedad intelectual y las barreras no arancelarias, refirió, coincidiendo con los ejecutivos de las otras instituciones empresariales.

Considera que estas debilidades afectan de forma negativa las relaciones comerciales bilaterales y el clima de inversión para las empresas estadounidenses y también nacionales.

Sin embargo, como país clasificado como macroeconomía pequeña y abierta, Guatemala tiene varias fortalezas, precisamente en áreas donde ha mostrado liderazgo el sector privado, expone Font en respuestas enviadas de forma escrita:

Guatemala es parte del Cafta-DR desde julio de 2006. Esto permite que casi todos los bienes no agrícolas y agrícolas de EEUU ingresen a Guatemala libres de aranceles, facilitando el acceso al mercado guatemalteco para exportadores estadounidenses.

Aranceles Bajos o Nulos: Como miembro del Mercado Común Centroamericano, Guatemala aplica un arancel externo máximo armonizado del 15% en la mayoría de los productos, pero bajo el Cafta-DR, los productos estadounidenses están exentos de estos aranceles, lo que mejora la competitividad de las exportaciones de EE.UU.

El reporte de EEUU también señala algunas oportunidades de mejora, que como sector industrial ya han indicado, agregó:

Protección de Propiedad Intelectual: Guatemala enfrenta críticas por una protección y aplicación inadecuadas de los derechos de propiedad intelectual. La piratería de señales de cable, la venta de productos farmacéuticos falsificados y el uso de software sin licencia son problemas persistentes que el gobierno de de dicho país señala que afectan a las empresas estadounidenses.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Estos temas también afectan a las empresas nacionales y es por ello que desde CIG se cuenta con una Comisión de Propiedad Intelectual y una Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) para sensibilizar sobre los riesgos, no solo comerciales, sino también de salud, del uso de productos falsificados.

Barreras en Aduanas: Como viene señalando el sector privado guatemalteco, varios procedimientos aduaneros son ineficientes y altamente burocráticos. Por ejemplo, para algunos productos, laa Autoridad Tributaria (SAT) utiliza una base de datos de precios de referencia inexacta, lo que genera retrasos de hasta 20 días o más en la liberación de mercancías y apelaciones que pueden durar hasta cuatro años, incrementando costos para exportadores estadounidenses e importadores guatemaltecos.

Restricciones de Acceso al Mercado: Políticas y regulaciones guatemaltecas, incluyendo barreras arancelarias y no arancelarias, limitan el acceso al mercado para bienes y servicios de EEUU. Esto afecta la competitividad en varios sectores guatemaltecos que dependen de esas importaciones.

Adquisición Gubernamental: La falta de transparencia y discrecionalidad en los procesos de contratación pública desalienta a los proveedores a participar en licitaciones públicas, tanto desde EE.UU. como las empresas nacionales.

Añade que el informe de EE.UU, respalda el reclamo histórico del sector privado guatemalteco de contar con reglas claras y transparencia. La tramitología, la corrupción y la falta de certeza jurídica desincentivan la inversión y el intercambio comercial, tanto para empresas nacionales como extranjeras.

Consultado el sector industrial si en la coyuntura actual los hallazgos del USTR podrían servir de base para que se le aplique a Guatemala medidas o aranceles recíprocos, Font expuso que el país mantiene excelentes relaciones comerciales con EE.UU. y que su gobierno ya ha expresado interés en invertir y asesorar en las mejoras portuarias que Guatemala necesita.

“El Informe más bien podría servir de base para que el gobierno de EE.UU. siga presionando a Guatemala por las barreras no arancelarias y problemas sistémicos como la corrupción e ineficiencia aduanera y la protección insuficiente de propiedad intelectual”, expresó.