Presidente del Cacif: “Si no nos enfocamos en lo económico, el contagio será peor”

En la capital como en varios departamentos cientos de personas salieron a las calles durante la semana. Unas porque deben trabajar para llevar ingresos a sus hogares, otras porque optan por no acatar las restricciones. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) espera que el gobierno y el Congreso accionen para mitigar los impactos según detalla el presidente de esa organización, Juan Carlos Tefel.

El directivo añadió que las empresas e industrias continuarán con operaciones suspendidas en forma voluntaria hasta el 13 de abril próximo.

¿Dentro de la propuesta de Cacif cuáles son los puntos de mayor importancia y urgencia?

El primer punto es algo que ya se había propuesto al Gobierno y que esta semana lo anunció el Ministro de Finanzas y es acerca del subsidio de desempleo temporal para que la suspensión de los trabajadores sea por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para que esa entidad cubra las dos terceras partes del salario del trabajador como si estuviera suspendido.

Esto puede representar a entre 300 mil a 500 mil personas, ya que hay algunos sectores que están laborando total o parcialmente, pero una gran cantidad de empresas no.

Pero el IGSS dijo que eso no era viable ¿cómo se implementaría?

No estamos pidiendo que el IGSS saque de sus fondos comprometidos, sino que el Estado haga el aporte a esa institución para cubrirlo. Lo que se quisiera es usar la estructura que posee el instituto con los afiliados y el IGSS está dispuesto a esto ya hemos conversado con ellos.

Esto ayudaría a evitar que muchas empresas cierren y beneficiará mayormente a la pequeña y mediana empresa.

¿Cuánto tiempo podría durar la situación de suspensión de labores y falta de ingresos?

Se debe tomar en cuenta que no sabemos cuánto tiempo se puede extender esta situación de emergencia y paralización de labores.

Hay una serie de temas inmediatos prioritarios que se tienen que tratar porque esto economistas nacionales y extranjeros predicen una recuperación lenta y en varias fases.

Por ello es necesario implementar otras medidas como agilizar la devolución del crédito fiscal del IVA, eso ya está listo y se les puede devolver a las empresas, ese flujo servirá para hacer pagos a sus trabajadores y acreedores para no detener la economía. Son más de Q3 mil millones.

El presidente lo anunció que se devolvería, pero no vemos que se haya hecho ya.

¿Qué plantean para la fase de recuperación?

Para la fase de recuperación es necesaria la reducción de tasa líder, ya se hicieron reducciones por la junta Monetaria, pero creemos que hay margen para disminuirla más. También es necesario el crédito bancario más barato.

En el caso del Impuesto de Solidaridad (ISO), ese es un anticipo a ganancias futuras, y en estas circunstancias no van a haber ganancias y nos parece que no es correcto quitarle recurso a las empresas de ganancias que no van.

¿Es necesario diferir otros impuestos?

Diferir los impuestos es otra opción. Es necesario revisar el régimen del impuesto sobre la renta (ISR) que está gravado con el 7% (régimen opcional simplificado sobre ingresos) ya que en este mayormente están inscritas empresas pequeñas que no tienen contabilidad total. Esas tasas se tienen que revisar temporalmente para que puedan tener mayor liquidez y puedan seguir reactivando la economía.

Son medias temporales, creemos que debería ser por lo menos por 12 meses porque según estimaciones de diferentes economistas, incluso del Banco Mundial, se espera una recuperación, pero en el 2021.

En Guatemala aún no se ha visto, pero en Estados Unidos se vio un récord de 3 millones de personas pidiendo el seguro de desempleo, antes era de 640 mil.

Se debe tomar en cuenta que es una crisis que tardará entre 12 a 24 meses para tener una recuperación, entonces creemos que es necesario que se puedan acreditar pérdidas del ISR para años futuros hasta agotar esa pérdida. Eso ya es legal en varios países y eso permite a las empresas a no ser castigadas por pérdidas.

¿Cómo se puede complementar la fase de recuperación?

Aparte de estas medidas se van trabajar recomendaciones o medias para reabrir la economía, así empezarlas a estudiar para implementarlas cuando sea el momento.

Por ejemplo, que personas mayores de 60 años que aún laboren que lo hagan desde su casa. Además, en general definir horarios escalonados para las jornadas de trabajo, esto requiere más análisis, pero ya se experimenta en otros países, puede ser por zona, por tipo de comercio, por tipo de industria o por sector para evitar que aglomeración de personas en la calles u oficinas. También se puede definir según el departamento.

Se tiene que empezar a discutir y estar preparados para cuando se retomen las actividades con normalidad, es algo que tiene que ser de forma gradual y paulatina y si bien es cierto no hay mucho contagio tenemos que aprender a vivir con el virus, pero también tomar todas las medias necesarias de higiene y logísticas.

¿Están de acuerdo con las dos iniciativas de ampliación presupuestaria que impulsa el gobierno, una de Q7 mil millones y otra que se propondrá por Q11 mil millones?

Estamos de acuerdo en especial con la segunda, porque en la primera vimos unos temas de destinos de fondos para sindicatos o aumentos de salarios pactados con sindicatos.

Pero la segunda (propuesta) la vemos mejor. Los Q3 mil millones para créditos blandos vemos que eso ayudará a muchas pequeñas empresas a poder pasar de este bache enorme. Además, los Q2 mil millones para el IGSS para el tema de subsidio al desempleo, esperamos que sean suficientes fondos ya que eso alcanzaría para mes o mes y medio, pero no sabemos cuánto se va a extender la emergencia.

Las transferencias para la informalidad son importantes, mucha gente vive del (sus ingresos) día a día y al estar cerrados no tienen ingresos para que necesitan para vivir.

Son medidas temporales, no tienen que perdurar en el tiempo. Se debe superar la etapa de contagio, buscar aplanar la curva de los contagios, pero también enfrentar la curva de la recesión económica.

Tiene que trabajarse en paralelo, porque si no se enfoca uno en el tema económico vamos a tener en uno o dos meses, a personas en las calles trabajando en busca de ingresos y eso hará que haya más contagios.

¿Continuarán cerradas las industrias?

Muchas industrias seguiremos cerradas voluntariamente hasta el 13 de abril.

¿Habían mencionado inicialmente que sería por ocho días?

Al no haber transporte y mucha actividad, muchas empresas han tomado la decisión de mantener cerradas sus operaciones hasta el 13 de abril. Hay ciertos procesos abiertos como despachos u ordenar bodegas, pero muchos no están trabajando.