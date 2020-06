Préstamo del FMI se podría usar en salarios, gasto social, bienes y servicios, según el Minfin

El préstamo del FMI tendría un destino amplio. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Mencionó que las condiciones del préstamo son favorables, ya que tiene una tasa de interés de 1.5%, al plazo de 5 años y con 3 años de gracia..

El funcionario atribuye su aprobación a que el país es buen pagador, además que se ha logrado aprobar varios préstamos en el Congreso.

Mencionó que el destino que el gobierno de Guatemala pidió para el préstamo es amplio y relacionado a necesidades que de alguna forma se han derivado del impacto derivado del covid 19.

Se prevé destinarlo para apoyo presupuestario y apoyar la brecha de recaudación, debido al monto que no se vaya a recibir, y puede destinarse a salarios, adquisición de bienes y servicios e inversión en gasto social.

“Más que el FMI nos hubiera puesto condiciones, nos permitieron a nosotros poner los destinos para donde necesitamos direccionar esos recursos”, dijo González Ricci.

Agregó que no es todo para funcionamiento, sino también para bienes y servicios, además de que de la recaudación fiscal no todos los fondos son para el gobierno central porque se debe pagar a las municipalidades, a la USAC y otros entes.

El ministro considera que en un mes se podría trasladar al Congreso la iniciativa de ley.

Expuso que no van a buscar una aprobación de urgencia sino quieren socializarlo y explicarlo en el Congreso, sin embargo, dijo que sí desean que se logre la aprobación este año para tenerlo, de ser necesario disponible para el presupuesto del 2020 y para el 2021.

Esto dependerá de cómo continúe el impacto del covid 19 y las necesidades que se deriven de este.

El funcionario explicó que Guatemala no pidió ni está buscando en forma individual un stand by o diferimiento de pagos al FMI, sino que se trató de solicitud de forma regional. Sin embargo, dijo que la respuesta del FMI es que pudiera efectuarse otras operaciones y no un diferimiento de pagos.

Banguat: Economía de Guatemala podría caer entre 2% a 2.5%

El Banco Mundial proyectó el comportamiento de la economía en Guatemala a la baja en el 2020. En abril ese ente mencionó que la caída en el año sería de 1.8%, pero modificó sus previsiones en junio indicando que tendría una caída de 3%. Mientras que el FMI lo estimó hace alrededor de un mes la baja en 3%.

Al respecto de esos datos Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) dijo que no descarta que la economía en Guatemala pueda caer en 2% y 2.5%.

Sin embargo, indicó que el 3% lo ve muy extremo, porque el paquete de medidas anticíclicas ayudaría a evitar más impacto.

El escenario que tiene el Banguat hasta este martes 10 de junio, es una caída de entre -0.05 a -1.5% al cierre del 2020.

Recinos participó el miércoles 10 de junio en la videoconferencia Perspectivas Económicas del segundo semestre 2020, organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham).

Explicó que el FMI revisará en una semana o semana y media la economía de Estados Unidos y se prevé que sea a la baja, aspecto que impactaría la economía mundial, incluyendo la de Guatemala porque se trata de nuestro principal socio comercial.

La JM revisará en las próximas dos semanas las proyecciones, para ello están a la espera de la revisión que mencionó del FMI a EE. UU.