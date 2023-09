Préstamos personales con garantía sobre vehículos: dinero rápido que puede resultar excesivamente caro

Al llegar al lugar, entregó los documentos y comienza la revisión del vehículo, Martínez esperó y a los pocos minutos le ofrecieron Q15 mil de préstamo, aunque su carro está valuado en más de Q100 mil. La cantidad le pareció mínima para un vehículo de modelo reciente, pero aceptó, dada su emergencia.

“Después me dijeron que debían instalar un localizador o GPS a mi vehículo, porque si bien lo podía seguir utilizando, es una medida de seguridad interna para evitar que se venda o se saque del país. Además, la cuota incluye un seguro, supuestamente, por lo que también firmé un contrato que especificaba las cuotas, el monto mensual del seguro (que después comprobé que no existía) y las fechas de pago. Luego me entregaron el dinero, no sin antes de descontar la primera cuota, costos de traspaso y de otros presuntos gastos administrativos, por lo que ese día terminé recibiendo solo Q11,500”, relató Martínez.

Después de dos años, Martínez continúa pagando el mencionado préstamo y ya rebasó los Q50 mil solo por pago de cuotas, aparte de que durante dos meses que cayó en mora y los intereses se dispararon. Estuvo a punto de que le ejecutaran la garantía, pero logró evitar ese extremo. Sin embargo, aún le faltan Q10 mil para saldar la deuda, mientras los pagos mensuales continúan.

En un caso diferente, la emprendedora Marta Escobar, quien necesitaba un pequeño préstamo para poder pagar a un proveedor y la fecha de pago ya se acercaba, acudió a una entidad bancaria que ofrece la modalidad de préstamos por garantías mobiliarias y según su experiencia fue más favorable porque se sintió más respaldada, tanto en el tema de los intereses como en la evaluación de su vehículo y el monto otorgado.

Inscripciones en aumento

Durante el 2021, las inscripciones de constituciones sobre vehículos en el Registro de Garantías Mobiliarias (RGM) del Ministerio de Economía rebasaron las 19 mil; en el 2022 se registraron 20 mil 20 y a septiembre del 2023 ya alcanzaron las 18 mil 731. Es decir que a finales de este año podrían superar las inscripciones del año pasado, informó Claudia Solares, registradora de Garantías Mobiliarias.

Respecto a la información proporcionada por las instituciones bancarias a la Superintendencia de Bancos (SIB), al 31 de julio se ha registrado un monto total de Q288 mil 7.5 millones en la cartera de créditos; siendo este el principal activo de las instituciones bancarias.

El sistema bancario acepta diferentes tipos de garantías al otorgar un financiamiento, como lo son fiduciarias, hipotecarias y prendarias, entre otras. En ese contexto, dentro de la cartera total, el porcentaje con garantías mobiliarias representa 2.2% y dentro de estas, particularmente, los créditos otorgados con garantía de vehículos representan aproximadamente un 97%, lo que equivale a 2.1% de la cartera total con un monto de Q5 mil 988.7 millones, indicó la SIB.

La institución respondió a Prensa Libre que todas las entidades que están supervisadas por la entidad son las que se listan en el sitio web institucional en el enlace siguiente: sib.gob.gt – Lista de Instituciones Supervisadas. “De existir otra entidad que otorgue préstamos personales diferente a las publicadas en el referido sitio web no estaría dentro del marco de supervisión de la SIB y por lo tanto, no tendríamos conocimiento de ese tipo de préstamos”, aclaró.

Procedimiento para inscribir garantías mobiliarias

Según explicó Héctor Mejia, encargado de Informática del RGM del Ministerio de Economía existen dos tipos de modalidades para poder inscribir una garantía mobiliaria: la primera es a través de un abogado o entidad bancaria y la segunda, a solicitud de personas individuales.

El primer paso, detalló Mejía, es hacer una búsqueda sin costo en la página web del RGM https://rgm.gob.gt/ para saber si el vehículo ya cuenta con una garantía mobiliaria. Generalmente, las empresas que otorgan préstamos sobre vehículos ya cuentan con un usuario y contraseña para poder consultar de una manera más ágil.

Al comprobar que el vehículo no cuenta con garantía mobiliaria, el segundo paso es entrar a la pestaña de “inscripción”, donde se ingresan los datos de deudor y acreedor, el bien o bienes en garantía e información general del contrato; posteriormente, el sistema solicita que se confirme la información ingresada para luego descontar del saldo el monto de la operación. Por último, se generará un archivo PDF con la información de la “constitución de la garantía” que ya ha sido inscrita.

Este procedimiento toma entre 25 y 40 minutos, pero previo a la reforma del 2018, esto tomaba entre tres a cuatro días, por lo tanto, “considero que pueden hacer todo el trámite en menos de tres horas”, indicó Mejía. El costo para la constitución de garantías mobiliarias por vehículo tiene un costo de Q400, aproximadamente, y el RGM está evaluando la posibilidad de cobrar Q50 para la constitución de garantías para motocicletas y tuc tucs.

Mejía refirió que cuando los usuarios cayeron en mora y dejaron de pagar el préstamo, las empresas o personas individuales pueden acudir al RGM para inscribir la “ejecución de la garantía”, porque necesitan este documento para poder acudir a un juzgado donde presentan el contrato y la ejecución de la garantía con el objetivo de secuestrar el bien y someterlo a subasta para que la entidad que otorgó el préstamo pueda recuperar su dinero.

“Eviten asumir riesgos”

Wensen Mateo, especialista en finanzas personales, conocido como Mateo Cash, consideró dos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta: por un lado, puede ser que la persona ya haya superado su límite de endeudamiento en otras instancias y generalmente no cuenta con capacidad de pago, pero aun así, opta por esta modalidad.

El segundo aspecto es que el deudor debe estar consciente de que el préstamo prendario se concede contra la garantía del valor del mueble. Lo que significa, que, al incumplir la obligación, este bien como garantía, queda depositado al prestamista que otorgó el crédito.

La recomendación más importante, refiere Mateo, es no asumir un riesgo que seguramente empeorara la situación financiera actual del deudor. “Si no se trata de una emergencia en la cual esta solicitud es su única opción, debe evitar adquirir un crédito de alto interés y de gran riesgo de pérdida del bien mueble. La baja capacidad de pago suele ser el motivo principal para caer en mora y generalmente, al tercer mes de incumplimiento, el deudor pierde su automotor”, advierte el especialista.

Por lo anterior, es importante realizar un diagnóstico honesto de las finanzas personales y diferenciar entre una prioridad, una necesidad y un deseo, “porque si al final esta decisión lo conducirá a un camino sin retorno, es mejor considerar otras opciones antes de tomar ese tipo de préstamos”, concluyó Mateo.