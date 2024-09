Presupuesto 2025: Deuda bonificable por más de Q25 mil millones sigue causando debate en la Comisión de Finanzas y podría reducirse

La propuesta del Ejecutivo de financiar el programa de gastos con la contratación de una nueva deuda bonificable por Q25 mil 104 millones planteada en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por Q148 mil 526 millones del 2025, sigue siendo el foco de atención en los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

En la reunión de ayer, en la cual se escucharon los escenarios macroeconómicos del Banco de Guatemala (Banguat), del Ministerio de Finanzas (Minfin) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que sustentarán la propuesta de gasto del segundo año de la administración del presidente Bernardo Arévalo, el tema que dominó la sesión fue la deuda bonificable.

Una de las fuentes de financiamiento del presupuesto es la contratación de deuda pública por medio de bonos del Tesoro o por préstamos, así como la recaudación de impuestos por la vía del administrador tributario.

En el proyecto del presupuesto como fuentes de financiamiento se propone de ingresos corrientes Q115 mil 391 millones, fuentes financieras Q33 mil 95 millones -de los cuales Q25 mil 104 millones son bonos- así como ingresos de capital de Q33 millones, a lo cual los parlamentarios ya plantean algunas modificaciones.

En la citación se conoció que la Junta Monetaria (JM) aún no ha emitido una opinión sobre la emisión de los bonos, y que el Minfin aún no ha realizado la gestión ya que la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que se debe contar con una opinión técnica.

Revisión

Los diputados Julio Héctor Estrada Domínguez y Jairo Flores, ya adelantaron un criterio de revisión a profundidad y de modificar el monto de la iniciativa, y reiteraron que el monto de deuda bonificable en el presupuesto es el más alto que se ha visto en comparación con otros proyectos.

Al respecto se requirió como cerrará la ejecución presupuestaria durante este ejercicio fiscal y cuáles serán los saldos remanentes de créditos (caja fiscal), sobre todo por qué se colocó el total de los bonos autorizados para 2024, y que no se han utilizado aún, por lo que eso puede disminuir el uso de los títulos en 2025.

Estrada Domínguez, es de la idea que esta parte se tiene que aclarar pronto, para poder avanzar en las siguientes discusiones, antes de emitir el dictamen; es decir, modificar la parte de la deuda bonificable.

“Creemos que se puede disminuir un poco, con el uso de los saldos de caja y otro poco en asignaciones que no son utilizadas o que no están bien fundamentadas para el próximo año. El uso de la deuda no es malo, pero siempre que vaya dirigido a generar capital físico y humano”, apuntó el presidente de la Comisión de Finanzas.

El saldo de caja fiscal se estimó podría rondar entre Q7 y Q8 mil millones, se indicó.

Flores reiteró que la adquisición de Q25 mil millones en deuda, requiere más opiniones técnicas de varias instancias, ya que uno de los impactos en la colocación de los bonos en el mercado local, ya que se puede presentar un fenómeno ya que los agentes financieros en lugar de prestar a las empresas o agentes económicos quienes generan productividad y crecimiento de la economía prefieran darlo al Minfin y lograr obtener una buena rentabilidad.

Otra observación que citó es la distribución de este cupo de deuda, ya que, según el legislador, el 29 por ciento iría a inversión, 23% para el pago del servicio de la deuda y 48% para atender gastos corrientes, y reiteró que la Ley en el artículo 61 prohíbe que se destine para atender este último rubro, por lo que hay una ilegalidad.

Además, si hay una colocación en el mercado exterior (eurobonos) cual sería el impacto en la economía, por el ingreso de divisas (dólares) a la economía.

El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, explicó en la citación, que así fue como se realizó la estructuración del programa de gasto. El saldo de caja fiscal se estimó podría rondar entre Q7 y Q8 mil millones

Escenarios 2025

Álvaro González Ricci, presidente y Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banguat, expusieron los indicadores macroeconómicos, y confirmaron que la economía medida por el producto interno bruto (PIB) estaría creciendo en un rango de 2.7% a 4.7% para un posición central de 3.7%, proyectaron estabilidad cambiaria, una inflación controlada en el rango del 4%, un ingreso de divisas por remesas familiares por US$22 mil 987 millones, y reservas monetarias internacionales (RIM) por US$21 mil 819 millones.

El crédito bancario al sector privado con un rango de crecimiento entre 8% a 11%, exportaciones con un crecimiento entre 5% a 8% y las importaciones en 6.5% a 9.5%, así como un flujo de inversión extranjera directa por US$1 mil 815 millones.

Érick Echeverría Mazariegos, intendente de recaudación de la SAT, informó que se proyectan ingresos por Q109 mil 302 millones.