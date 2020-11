Qué implica caer en default y cuáles son los 3 escenarios que tiene Guatemala para evitarlo

Un juez estadounidense ordenó a Guatemala al pago de US$21 millones a Teco Energy. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Este es un asunto de prioridad”, declaró el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, para evitar caer en un default, quien confirmó que el pasado martes 10 de noviembre sostuvieron una reunión con el equipo institucional para hacer la defensa.

Este miércoles, la firma de abogados que representa a Guatemala en Nueva York, gestionará la posibilidad de desembargar la cuenta por US$15.75 millones, destinada para el pago de intereses por un bono que, según González Ricci, el criterio de los especialistas se “hizo un embargo que no correspondía”.

Declaró que, en este caso, como se trata de fondos soberanos destinados al pago de la deuda no se puede congelar.

“La firma de abogados va a hacer la comunicación con el banco en Estados Unidos para tratar de que se levante el embargo”, aseguró el funcionario.

Corre tiempo

Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), indicó que hay un tiempo de 30 días para lograr hacer el pago de intereses del eurobono, y entre la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Economía (Mineco), se requirió un apoyo para poder solucionarlo.

Mencionó que se celebraron reuniones para determinar algunas acciones para tratar de eliminar ese embargo de las cuentas lo antes posible, y que existe la posibilidad de hacer una negociación a manera de levantar el embargo que es urgente.

“Guatemala nunca ha caído en el impago de sus obligaciones y es la primera vez, no derivada de la falta de recursos, sino de un tema jurídico. Entonces, ya se está trabajando en ello de quitar”, aseveró.

En todo caso, el presidente de la banca central reiteró que habría que esperar en los siguientes días cual es el resultado de esas negociaciones.

Recordó que es la primera vez, en que se presenta un caso de no pagar los intereses de un eurobono -bono del Tesoro colocado en el mercado financiero internacional-, a los tenedores que es un aspecto “delicado” y el Ministerio de Finanzas, publicó un comunicado en la cual se explicaba el tema, haciendo las gestiones que se estaban realizando para buscar una solución lo antes.

“Técnicamente tienen que pasar 30 días para que se declare a un país en default. Esperamos que eso no ocurra. A pesar de que es un tema judicial, la imagen y reputación de país se pueda ver afectada”, manifestó Recinos.

Los 3 escenarios de Guatemala

El ministro González Ricci, dijo que, si no se puede levantar el embargo a las cuentas por parte de los abogados en Nueva York de manera inmediata, hay otras acciones para que “lógicamente el pago se haga -a los tenedores- antes de entrar en default”, de una u otra forma.

Que se levante el embargo y se pague porque los recursos ya están, que son los US$15.75 millones Si el embargo no se levanta, se buscará la manera de pagar directamente a los inversionistas, que es difícil, porque los bonos van al mercado secundario, y la cuenta que se congeló en Nueva York es una cuenta pagadora -central de custodio- que es a los que se les paga a los inversionistas del eurobono que se emitió en el 2016. En esa cuenta se deposita y desde ahí se distribuyen los pagos. Que se pague el laudo a Teco Energy con una negociación que incluya plan de pagos.

“El plan A es la gran probabilidad es que se levante el embargo, la otra opción es hablar con bancos de donde son los tenedores de los títulos para pagar, y la tercera opción es pagar el laudo. Son temas casos que efectivamente hay que pagar, pero la forma de hacerlo no es que lo embarguen a una cuenta que no corresponde”, subrayó.

Cumplir con obligación

El asesor financiero Irving de la Cruz, afirmó que la ruta que se está siguiendo es la correcta en las acciones que están abordando los abogados en el extranjero, y lograr conseguir otros medios de pago para poder cumplir la obligación ante los tenedores, respetando los tiempos disponibles para poderlo hacer.

“Ahora se entró en un default en los tiempos de cumplimiento de pagar en la fecha establecida, pero cuentan con tiempo para poderlo completar y están haciendo lo posible”, remarcó.

De la Cruz enfatizó que, por la cantidad que se está manejando -US$15.75 millones- no hay un riesgo de impago a los tenedores del eurobono, así como en la Corte donde se está ventilando el caso.

Su visión es que esas instancias están acostumbradas a conocer este tipo de procesos y que el Gobierno debería de resolver lo antes posible.

¿Qué implica caer en default?

El default se produce cuando un deudor deja de realizar los pagos correspondientes a su acreedor. De esta manera, el deudor cae en la cesación de pagos o default.

De la Cruz dijo que esta situación de default podría implicar en las próximas emisiones de un eurobono que los inversionistas vean el comportamiento de los deudores en la historia cuando tienen que tomar una decisión para poder comprar en el futuro o en el mercado secundario.

“Los inversionistas evalúan cómo está el país, si han entrado en default, han pagado sus cupones, y hay excepciones. Dependiendo como se califique, si se cayó a un default de una circunstancia ajena que no tenían controlada, -como en este caso- no hay problema, ya que el incumplimiento no es provocado por una situación interna de país para poder pagar”, agregó.

Recordó que estas circunstancias han pasado tanto a deudores públicos como privados y que es parte de los mecanismos que suelen suceder de una emisión.

Ubicación de fondos

El ministro adelantó que, si se llegara a pagar el laudo a Teco Energy, estarán analizando si el pago sale del presupuesto vigente, o si hacen una solicitud de emisión de deuda al Congreso, pero dependerá del monto.

“Es algo que no viene de este Gobierno, pero nos vino a reventar ahora, y hay otra serie de compromisos que están en fase de litigio”, mencionó.

La opción del plan de pago se manejaría con el presupuesto vigente y requeriría emitir una fianza. Si el monto es mayor, se tendría que acudir al Congreso, y ese rubro no se presupuesta.

De la Cruz dijo que otra opción es la posibilidad de emitir letras de Tesorería para financiar ese laudo.

Una letra de Tesorería es un pagaré que Finanzas utiliza para captar dinero en el sistema financiarlo y destinarlo al gasto público, y es una deuda a corto plazo que vence el 31 de diciembre.