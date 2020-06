¿Quién es Fernando Sánchez, el guatemalteco que fue reconocido por su lucha en favor de la igualdad racial en Reino Unido?

Fernando Sánchez es un guatemalteco que vive en Escocia desde hace 7 año y fue reconocido por su trabajo a favor de las minorías raciales. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Fernando Sánchez es el único guatemalteco que integra la lista EMpower 100 Etnnic Minority Future Leaders que reconoce el trabajo de cien personas que están contribuyendo para que las minorías étnicas logren estar representadas en todos los espacios.

“Estas personas inspiradoras están alentando a los que están adentro y fuera de sus organizaciones a ponerse de pie y trabajar juntos para aumentar las oportunidades de las personas de color”, explicó Suki Sandhu, fundadora y directora ejecutiva de la organización Involve, quien está a cargo de esta lista.

Fernado es una de estas personas gracias a la nominación de hecha por sus compañeros de trabajo.

Como copresidente global de Unity Network de Standard Life Aberdeen (SLA) creó una plataforma para que los empleados étnicamente diversos de la organización puedan influir en las políticas y cultura laboral de la empresa.

Junto a esto, lideró la iniciativa #TalkAboutRace que crea espacios de discusión y debate sobre temas raciales donde participan empleados y directivos de Unity.

La primera discusión fue sobre mujeres de minorías étnicas y la discriminación en las empresas.

Además, también es la única persona en Escocia en haber recibido este reconocimiento.

“Es un reconocimiento a dos años de trabajo liderando un grupo de personas excepcionales que se han dedicado a trabajar en esta agenda. Esto significa que nuestra plataforma gana más poder en términos de voz, somo más reconocidos y lo hemos visto. Ahora todo el equipo ejecutivo de la empresa se comprometió a hacer una mentoría a la inversa, es decir nosotros vamos a hacer mentores de ellos sobre temas raciales y eso es un paso significativo porque es gente que tiene mucho poder”, explicó.

Un guatemalteco en Escocia

Fernando tiene 30 años y migró al Reino Unido hace 7 años. Actualmente reside en Edimburgo, capital de Escocia.

Sus estudios han sido gracias a becas que se ha ganado desde la secundaria. Estudió en el colegio Lehnsen y a los 18 años viajó a Estados Unidos para estudiar en Harding University en Arkansas. A los 22 años regresó al país, pero se ganó otra beca para sacar una maestría en Europa.

Desde entonces, reside en Escocia. “Es una población muy cálida, es un país pequeño con 4 millones de habitantes, pero culturalmente muy diferente”, dice.

Como parte del Reino Unido, Escocia es un país diverso que tiene poblaciones migrantes de origen indio y afrodescendientes, entre otras.

A pesar de eso, como migrante latino, Fernando se dio cuenta que en las reuniones de trabajo en casi todas las ocasiones se enfrentaba a un salón lleno de gente blanca y no era el único que se sentía así. “Más de 16% de las personas del Reino Unido no son gente blanca, pero esto no se refleja en los pasillos de una empresa”, dice.

Fernando habla del racismo sistemático que excluye a las minorías étnicas de espacios empresariales y “después del caso de George Floyd, en la industria se dio un tsunami de atención a los temas raciales”, dice.

“Nos hemos dado cuenta que por la atención viral que esto ha traído las empresas (sobretodo de Estados Unidos y Europa) han empezado a tomar pasos acelerados al verse presionados por sus clientes, inversores, clientes y analistas que se cuestionan si han hecho algo para cambiar la situación de sus empleados”, mencionó.

Además, resalta que a mayor diversidad se verán mejores resultados financieros. “Hay estudios que demuestran que una junta directiva balanceada y diversa tendrá mejores resultados porque se construye una proposición con distintas perspectivas”.