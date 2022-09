Remesas: Más del 80% de quienes reciben este dinero lo destina a gastos y solo un 14% ha invertido una parte

Asimismo, 52% de encuestados invirtió dinero para atender salud (medicamentos o pago de servicios médicos); 48% lo usó para cubrir educación; 33% para compra de tecnología; 14% en emprendimiento (pequeños negocios, producción agrícola o similar); el 10% adquirió algún vehículo; un 2% pagó deudas; y un 2% reconoció haberlo malgastado en licor, drogas o juegos de azar.

El último estudio de este tipo fue la Encuesta sobre Remesas 2010, Protección de la Niñez y Adolescencia, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual arrojó que el 49.4% de las remesas se usaba para el consumo, de lo cual, 41.8% se destinaba a alimentación; el 18.4% se invertía en actividades económicas que generan valor agregado e ingresos a los hogares; el 20.4% se usaba para compra de bienes inmuebles, maquinaria, construcciones, seguros y ahorros; y el 11.9% se destinaba a salud y educación.

De acuerdo con los resultados del estudio de World Vision, la migración en las comunidades investigadas tiene múltiples causas. El 85% de los encuestados respondió que la salida del país tiene que ver con el tema económico; el 41% dijo que está relacionada con la búsqueda de bienestar; seguido del desempleo o empleo precario (25%) y 17% la relacionó con la pobreza en general.

El 8% está relacionado con vínculos transnacionales, de los cuales el 6% se relaciona con reagrupación familiar, el 1% con la ayuda de familiares en EE. UU. y el 1% por influencia social. Un 6% está relacionado con la victimización, 3% con violencia intrafamiliar y 3% con delincuencia (extorsiones y/o amenaza).

“Prevalecen las causas que motivan la emigración irregular, que pueden resumirse en la búsqueda de oportunidades de desarrollo. De ahí, la importancia de que las políticas públicas respondan a las necesidades de la población y que, dentro de las fronteras del país, especialmente los jóvenes encuentren esas oportunidades”, opinó Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

El estudio de OIM de 2010, reportó que el 51.7% de guatemaltecos tomó la decisión de emigrar en busca de mejorar sus condiciones económicas; el 37.2% en busca de un empleo; el 3.2% manifestó que fue por reunificación familiar; el 1.6% viajó con la expectativa de construir una vivienda; mientras que el 1.6% se fue por conflictos familiares; el 0.8% con la finalidad de abrir un negocio; y el 0.6% viajó por problemas de violencia, entre otros.