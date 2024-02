Agilizar los procesos de compras con miras hacia el futuro y una reestructuración interna en cuanto a la representación en la junta directiva, son solo dos de los principales cambios que se plantean a las reformas a la Ley Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).

La referida iniciativa fue presentada en noviembre del 2023 ante el Legislativo y ya pasó por primera y segunda lecturas, por lo que se espera que sea aprobada en las próximas semanas.

Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del Irtra, explicó a Prensa Libre los alcances que se plantean en el pliego de modificaciones.

¿Cómo define usted los servicios que presta el Irtra en la actualidad?

El Irtra es una institución de recreación para los trabajadores de la empresa privada de Guatemala, que se empezó a gestar en la década de 1960. La Cámara de Industria, que fue la promotora, reunió a los sectores representativos de las diferentes partes de la economía del país, para brindarles a los trabajadores, en adición a su salario, en dónde divertirse, y se llegó a la conclusión de que debía ser una institución.

La institución se formó en 1962, por el decreto 1528 Ley de Creación del Irtra, con dos representantes del sector industria; dos del comercio, que uno es de la Cámara de Comercio y el otro de la Asociación de Comerciantes; dos del sector agrícola (y ya estaba emitida la ley cuando ellos dijeron que no participaban, pero están las dos sillas); dos delegados de los trabajadores organizados del sector privado; y un representante del Ejecutivo, que es la única relación que tiene el gobierno con nosotros.

Pero el presidente de la República no nombra a ningún delegado y no brinda ningún aporte para la operación e inversión del Irtra, por lo que solo es el sector empresarial el que la sostiene y paga.

La Contraloría General de Cuentas, es la que nos fiscaliza desde el primer día y nunca ha habido un reparo a la administración, pues hay una sana administración.

¿Cuál es la trayectoria desde su creación?

Hemos recibido 94 millones 466 mil 643 empleados que es el total de visitantes desde su fundación, pero al principio éramos pequeños y hoy somos grandes. En los últimos 10 años, hemos recibido 37 millones de personas.

El crecimiento en la zona de Retalhuleu es enorme y tenemos al 16 de febrero de este año 5 mil 252 empleados; solo en Reu son 4 mil 68, que es la planilla. Eso quiere decir que hemos cumplido con lo que nos manda la ley, que es servir a los trabajadores de la empresa privada.

El Irtra es una empresa que se dedica a brindar servicios de recreación a las familias con mucha calidad y decencia. Recibimos a los visitantes con mucha alegría para que tengan felicidad, y por eso acuñamos la palabra felicidar, porque eso es lo que hacemos: dar felicidad a las familias. La gran mayoría son empleados de la iniciativa privada y creo que hemos servido a Guatemala.

¿En qué consiste la iniciativa de ley que se está discutiendo?

Es simplemente para ordenarnos y actualizarnos; no es para es para cambiar ninguno de sus fines. Por ejemplo, la Ley de Compras que tiene el Estado, es una normativa que se creó para que el Estado no trabaje y pone muchos obstáculos. Por eso muchas empresas guatemaltecas no le venden al Estado porque para todo se necesita un distribuidor, lo que encarece los productos. Después los trámites de compra, que son de cotización o de licitación, tienen un proceso tan largo, que se tarda hasta cinco meses para poder comprar un artículo.

Entonces, ¿qué sucede? Si se descompone un juego mecánico nuestro, hay que repararlo inmediatamente, pero no se puede comprar porque hay que seguir el proceso de ley, hasta que llegue al momento de la licitación o apertura de plicas según la cotización. Mientras tanto, el juego estuvo parado tres meses, no por culpa por la administración, sino de las leyes. Y así, con todos los insumos ocurre lo mismo.

Entonces, lo que estamos pidiendo ahora, es poder acogernos a un artículo de excepción, que ya existe en la Ley de Compras, ya utilizado por el Inde, el Banco de Guatemala y otras entidades, para hacer más agiles en nuestras compras. Es lo que estamos planteando en nuestras ampliaciones de ley.

¿O sea que el Irtra busca poder participar en el articulado de excepción?

Si. Para agilizar las compras, la única forma que tenemos es esa. Nosotros tratamos de que todos nuestros actos sean legales. El crecimiento del Irtra es muy grande y esas son las facilidades que queremos.

¿Cuál es el otro planteamiento en la iniciativa de ley?

Ordenar nuestra junta directiva; porque cuando se formó el Irtra, por el lado comercial estaba la Asociación General de Comerciantes, pero hoy ya no existe, y por eso se dividió entre la Cámara de Comercio de Guatemala y la Asociación, pero hoy está libre esa representación última.

Además, cuando se formó la Asociación General de Agricultores (AGA), era la representante del sector agrícola, pero desde que se creó la Cámara del Agro, ellos perdieron la representación, y la Asociación ya no tienen empresas afiliadas. Hay unas cuatro o cinco personas que manejan eso, pero nada más; no tienen representación, pero tienen una silla en la junta directiva. Entonces, hay que pedirles, con todo el respeto del caso, que se retiren.

De esas dos sillas, estamos pensando pasar una a la Cámara de Comercio, y otra a la Cámara de Finanzas, que es un sector muy fuerte y que aporta mucho, pero que no tiene una representación.

Entonces, queda la silla de los trabajadores y el representante del Ejecutivo, que con ellos hacemos ocho miembros. Quiero aclarar, que decían que, con esta ley, se quitaba la representación de los trabajadores, pero es mentira.

Entonces, ¿es una sustitución de miembros de junta directiva?

Es un ordenamiento, realmente. Los demás artículos, son mucho más sencillos. No cambiamos nada y ningún principio de la institución, y simplemente ordenamos lo que nos está molestando, que es no poder comprar ágilmente ni contar con una junta directiva bien integrada.

Hacia el futuro

El Irtra ya tiene varios planes a futuro, pues con el crecimiento de la población va a aumentar la comunidad empresarial, así como una mayor demanda de usuarios por lo que se necesita crecer en infraestructura:

Está en remodelación completa el parque de Agua Caliente y estará listo en dos años.

Se está ampliando el parque Xocomil en Retalhuleu, y se adquirió un nuevo terreno para hacerlo.

Se compraron nuevos toboganes de última generación para Xocomil.

También un nuevo parque en Retalhuleu.

Un centro de convenciones que tenga las condiciones para atender a 15 mil personas en ese departamento.

Mejorar las vías de acceso para que las personas acudan a los parques.

La construcción de un nuevo aeropuerto internacional, del que ya se tiene el diseño.

En resumen

Estos son algunos de los aspectos que resaltó el presidente del Irtra, Ricardo Castillo Sinibaldi, sobre las reformas a la Ley: