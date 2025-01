Salario mínimo 2025: baja inflación no justifica aumento y alertan sobre cuatro efectos, uno de ellos recae en el consumidor

Las discusiones y sugerencias técnicas que incluyeron los informes entregados al presidente Bernardo Arévalo para que tomara la decisión sobre un aumento al salario mínimo del 2025 quedaron en segundo plano, al romper el esquema que se ha utilizado para su fijación, y se percibe que la postura fue más política, afirman analistas y empresarios consultados.

A finales del 2024, el mandatario decretó un incremento al salario mínimo del 10% para las actividades agrícolas y no agrícolas, y de 6% para las actividades de exportación y maquila, para este año; sin embargo, el ritmo inflacionario cerró en Guatemala en 1.7% ese año, una de las más bajas en los últimos 14 años, por lo que ahora no existe correlación técnica, coinciden los expertos.

Los especialistas advierten de al menos cuatro efectos en la economía que podrían reflejarse en el corto plazo. Por ejemplo, un traslado en el incremento de precios, desempleo, informalidad y más migración.

Variable se rompió

Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), afirmó que la fijación del salario mínimo debe basarse en criterios técnicos, que tengan un fundamento en la situación económica del país.

Respecto de la relación entre el cierre de la inflación y la fijación de la paga mínima, explicó que la revisión de los salarios mínimos debe basarse en fundamentos técnicos. En ese sentido es importante tomar en cuenta la inflación para mantener el poder adquisitivo del salario.

El otro factor importante es la productividad de la mano de obra. Este último elemento es muy importante, dado que mide cuánto más producimos por persona, en promedio, al comparar un año con otro. Los países con alto crecimiento económico tienen una alta productividad, lo cual les permite competir y crecer en los mercados globales.

Para el exministro de Economía y representante del sector privado organizado en la Junta Monetaria Sergio de la Torre, se trata de una decisión que no responde a ninguna política económica integral y demuestra que el salario mínimo no es una de las medidas que solucionan los problemas de ingresos de los guatemaltecos trabajadores. “Guatemala tiene uno de los salarios más altos de Latinoamérica, y sin embargo, tenemos uno de los niveles más altos de pobreza también; es decir que el aumento al salario mínimo no resuelve esos problemas”, expresa.

“Es una ilusión”

Guido Rodas, exgerente del INE, advierte de que se estaría presentando en la economía “la trampa de la ilusión monetaria”, por el aumento del salario mínimo por decisión política.

Este concepto significa que el trabajador se ilusiona porque recibirá un incremento en el salario nominal, pero cuando comiencen a subir los precios, ese aumento “se lo come” nuevamente, sobre todo de la canasta básica, y vuelve a recibir, en términos reales, los mismos ingresos que antes.

Retomar discusión

Lee considera que para la discusión sobre el salario mínimo del 2026 se espera que las autoridades recapaciten en las consideraciones económicas que las justifiquen y lo que recomienden en los informes, “porque las buenas intenciones tienen consecuencias negativas”, expresó.

“Que esto sirva para recapacitar y que se regrese a las bases técnicas que se han discutido por varios años en la fijación del salario mínimo”, insiste. Uno de los objetivos es quitar una discreción al salario mínimo y que sea predecible, con el objetivo de ayudar a fomentar la inversión y la creación de más plazas formales, señala el analista del Cien.

Efectos a corto plazo

Sigfrido Lee, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera “preocupantes” algunas de las posibles consecuencias. La primera es la creación de empleo; la segunda, la promoción de la informalidad y que podría, eventualmente, incentivar la migración irregular.

Advierte de que, en el corto plazo, lo que se podría esperar y que son situaciones similares del pasado, es que muchas empresas comiencen a trasladar a los trabajadores que estaban en planilla a factura; atrasos en la toma de decisiones para la inversión local y extranjera, y también se puede percibir un aumento en el costo de la vida, cuando se declaran incrementos salariales sin justificación.

Al respecto, Raúl Bouscayrol, presidente de la CIG, señala que existe preocupación por los efectos de este incremento desmedido al salario mínimo.

“Posiblemente, estos incrementos no se perciban de inmediato, pero sí llegarán a tocar el bolsillo de los guatemaltecos, y, por supuesto, también se verán efectos en el empleo formal”, alerta el presidente de la CIG.

Daño colateral

Un empresario que prefiere el anonimato y que administra una comercializadora de productos para varios municipios del nororiente del país afirma que cumplirá con el pago del nuevo salario mínimo para sus 20 trabajadores, pero hará ajustes de precios a partir de febrero en los bienes que distribuye, para cubrir la planilla.

Asegura que tomó esta decisión porque ha invertido en capacitación y formación para su equipo de trabajo, por lo que desea mantenerlo. Añade que está claro que, al haber más dinero en circulación en la economía, habrá también una pérdida en el valor adquisitivo de compra.