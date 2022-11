Salario mínimo: El IGSS está a favor de un aumento, la Junta Monetaria no opinó y la decisión será del gobierno

De acuerdo con el documento “Opinión del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre el nivel del salario mínimo legal para el año 2023 en función del dictamen razonado de la Comisión Nacional del Salario” (CNS), fechado el 28 de octubre pasado, la entidad opina favorablemente respecto a incrementar el salario mínimo de 2023 para todas las actividades económicas, pero sin especificar una cifra o porcentaje.

Entre sus consideraciones figura que un incremento el próximo año puede traducirse en un aumento del consumo interno por dos vías: el alza de la renta nominal de los trabajadores mejoraría su poder adquisitivo en un contexto de inflación que se espera se estabilice a mediados del otro año; y por medio de la redistribución indirecta de los ingresos para los trabajadores de salarios bajos.

“El aumento del consumo fortalecerá la demanda agregada, lo cual potenciaría la recuperación de la producción y del empleo ante la crisis que se prevé. La subida del salario mínimo tendrá efectos redistributivos sin necesidad de realizar ningún esfuerzo fiscal”, argumentó el IGSS, además de justificar que el 99% del ingreso de los sectores de salarios bajos se destina al consumo y solo el 1% al ahorro.

Además, indicó que los salarios vigentes no cubren los costos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Ampliada (CA), por lo que sin esa intervención salarial, las condiciones económicas previstas para 2023 impactarían negativamente en los niveles de pobreza.

El IGSS Recordó que solo el 20% de la Población Ocupada puede asegurarse el acceso a la CBA y acercarse a la CA.

Por otro lado, la Junta Monetaria (JM) también debe emitir sus observaciones al dictamen y remitirlas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), que, a su vez, emitirá un informe que este enviará al presidente de la República para su consideración y la toma de decisión pertinente.

Sin embargo, no emitió ningún comentario, al no haber un porcentaje consensuado respecto al incremento sugerido por la CNS. “Al no haberse proyectado fijación de nuevos salarios mínimos para 2023, según consta en el dictamen razonado de la Comisión Nacional del Salario, del 11 de octubre, no hay observaciones que formular al respecto”, se lee en la resolución.

Las propuestas

Según indicó la representante del gobierno en la CNS, la viceministra de Trabajo, María Isabel Salazar (en la última sesión de la CNS) los tres sectores estuvieron de acuerdo en que se use la denominada fórmula técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para definir el ajuste a la remuneración mínima.

Según esta fórmula, la cifra se obtiene al sumar el porcentaje del rango bajo de la meta de inflación de política monetaria (4+/-1), con el resultado de multiplicar la constante 0.5 por la diferencia entre el porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el del crecimiento poblacional estimado.

Sin embargo, el desacuerdo persiste porque mientras el sector patronal solicitó que se usara el límite inferior de la tasa de inflación (3%), el gobierno propuso el límite superior (5%). Por su parte, el sector trabajador dijo que aceptaría la fórmula con algunas variantes en sus parámetros, que darían como resultado un incremento de 17% al salario mínimo para todas las actividades y circunscripciones económicas.

Según el dictamen de la CNS, la propuesta del sector gobierno para las actividades no agrícolas de la circunscripción 1 (CE1), que incluye al departamento de Guatemala, sería un aumento de 6.3% respecto al salario vigente (es decir, Q6.12 diarios o Q186.30 mensuales llegando a Q3 mil 145.54 más Q250 de bonificación incentivo).

Para la CE2 (que está compuesta por el resto de los departamentos del país), la propuesta fue de un aumento de 5.04%, es decir, Q4.90 diarios o Q149.04 mensuales, llegando a Q3 mil 108.28 más Q250 de bonificación incentivo.

La propuesta del sector empleador es que el incremento al salario para 2023 sea de 4.3%, pero aplicado únicamente a los trabajadores de actividades no agrícolas y de exportación y maquila.

Con esa postura, el incremento al salario no agrícola sería de Q4.06 diarios, equivalentes a Q123.59 mensuales, lo que significaría para 2023 un salario mínimo de Q2 mil 996.15 más Q250 de bonificación. Para el sector maquila, sería un aumento de Q3.52 diarios, es decir, Q107.15 mensuales más que en 2022, lo que significaría un ingreso para el año entrante de Q2 mil 811.15 más Q250 de bonificación, mensuales.

Pero el sector trabajador propuso que el salario mínimo para las actividades agrícolas, no agrícolas y de exportación/maquila sea de Q180 diarios, sin ninguna diferencia regional, con el objetivo de buscar que los ingresos cubran el costo de la CA. De esa forma, el salario mínimo mensual para el 2023 llegaría Q5 mil 475, más la bonificación incentivo de Q250, por lo que totalizaría Q5 mil 725.

El salario vigente en el 2022 para la actividad agrícola es de Q94.44 diarios, y al proponer llevarlo a Q180, subiría un 90.6%; el no agrícola está en Q97.29 al día y aumentaría 85%; y el de la actividad exportadora y de maquila, que está en Q88.91, subiría 102%.

Ante esta situación, el titular del Mintrab, Rafael Rodríguez, expuso ayer que “está concluyendo el ciclo del estudio para establecer el salario mínimo que habrá de regir en el año 2023. Una de las metas que nos pusimos es tratar cada vez más, de ir abordando el tema del salario mínimo con mayor antelación. El año pasado lo hicimos en la primera quincena de diciembre y esperamos este año volver a hacerlo así o incluso un poco antes”.