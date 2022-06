SAT: Facturación de papel o física queda sin efecto este viernes 1 de julio

El 50% de contribuyentes o sea 185 mil 864 ya utilizan el sistema FEL o emitiendo facturas, mientras el 47% o sea 176 mil 780 no tiene operaciones reportadas, dentro del Régimen General del IVA.

Los contribuyentes que están pendientes de suscribirse a FEL representan 2%, ya que el total del Régimen General del IVA son 374 mil 91, según las cifras al 24 de junio.

¿Qué va a pasar?

El funcionario detalló que todas las operaciones de facturas en papel del Régimen General del IVA quedarán anuladas, y las autorizaciones quedan suspendidas, y el listado de contribuyentes que tenían autorización ya fueron trasladados a la Intendencia de Fiscalización, y se van a hacer programas para verificar que no emitan esas facturas o facturar en documentos físicos.

Al respecto recomendó a los usuarios a descargar la aplicación de FEL de la SAT para llevar a cabo sus operaciones, el proceso se hace en línea y el intendente instó a los usuarios a no dejarlo a última hora con una agencia virtual.

Advierte posibles consecuencias

Con el régimen general del IVA, la mayoría de los contribuyentes están incorporados a todos los hechos gravados con ese impuesto, declaró el consultor tributario Juan Carlos Paredes de la firma Parsa.

Para los tributantes que no se afilien a la FEL, pero están obligados uno de los problemas es que no van a poder facturar; es decir las facturas que consideren que pueden emitir impresas o sea de papel -talonarios- los compradores no se las van a aceptar, ya que pueden tener inconvenientes, como puede ser que el documento sirva para un reclamo para la devolución del crédito fiscal.

El principal problema de los contribuyentes es que no van a poder facturar, y si no pueden, los negocios no tendrán ventas, que es la principal implicación, señaló Paredes.

Además, aunque tengan un saldo de facturas impresas, el comprador o consumidor final debe estar atento de no recibirlas porque no tendrá la validez, sino que las electrónicas.

Uno de los riesgos, es que el administrador tributario sancione a los negocios que no estén en FEL, pero que sigan emitiendo facturas impresas -de talonario-, porque ya están obligados.

Cruce de información

Con la FEL ahora la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, en tiempo real puede determinar varios indicadores, entre ellos, por ejemplo: el patrón de consumo, compras, ventas, y hasta determinar el valor de comercialización a los consumidores en los puntos de ventas en lugares determinados, hasta los inventarios en cualquier parte del país, a lo que le han denominado “una minería de datos” que en cuestión de minutos tiene la capacidad de hacer los despliegues.