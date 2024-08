Usuarios y representantes de varias cámaras empresariales han reaccionado este sábado 3 de agosto ante el anuncio de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) de la habilitación del paso de carriles en el kilómetro 44 Autopista Palín Escuintla para la próxima semana.

En una comunicación oficial dada a conocer este sábado, las autoridades informaron sobre los avances de los trabajos en el referido tramo, que conecta con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) así como a las fronteras terrestres con México y El Salvador.

El tramo se vio afectado en junio pasado, por las primeras lluvias generadas en el inicio del invierno, que generó problemas.

Posiciones gremiales

“Sería una noticia muy positiva que estén abierto los dos carriles en las próximas 96 horas. Esto ayudara a mejorar los tiempos logísticos de movimiento de la Costa Sur a la Ciudad. Si es importante que terminen de restaurar en el corto plazo todo el tramo”, afirmó a Prensa Libre, Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

El alcalde de Escuintla, Abraham Rivera Estévez, puntualizó “que, para el municipio, esta es una noticia alentadora que no solo aligera el paso del transporte pesado por nuestra jurisdicción, sino que también mejora la movilidad de las mercancías que transitan por el sector”.

En tanto que Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), la expectativa es que se esperamos que el tramo este habilitado lo más pronto posible en cuatro días para restablecer un carril nos da la expectativa que para finales de agosto estará plenamente operativo el tramo.

“Es positivo; esto podrá ir agilizando el tráfico del puerto al departamento de Guatemala”, apuntó Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg).

El consultor empresarial en logística René Muñoz Barnoya manifestó que ojalá se pueda rehabilitar, ya que los costos para los importadores, exportadores y comerciantes se han incrementado sustancialmente con la EPQ, que es el más cercano a la ciudad de Guatemala y al área industrial del país.

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), precisó que es algo que deseamos los guatemaltecos usuarios de esa vía, pero siendo conscientes de la realidad creemos que tardará un tiempo más, probablemente por condiciones climáticas qué puede venir lluvias de la zona.

Guillermo Alvarado García, gerente de comercialización de una industria en Amatitlán, comentó que en principio es una solución parcial que ayuda, “pero se deben mantener las otras estrategias ya implementadas porque si redirigen todo a este sector por el momento es suficiente y se creara un caos”.

Debemos tener presente que por este sector el tráfico es en transporte pesado que normalmente viaja a velocidad menor y esto disminuye la fluidez, por eso insistió en mantener vigentes las acciones ya implementadas en otras vías.

¿Impactos?

En cuanto a los posibles impactos y repercusiones económicas tanto al sistema productivo nacional como a las personas, no hay un dato consolidado, pero los consultados aseguran que hay pérdidas, durante la interrupción.

Por ejemplo, Muñoz Barnoya, que algunas empresas e industrias, tuvieron problemas en el abastecimiento de materias primas, el aumento de los inventarios para seguir en la producción, por lo que significa un costo de capital “bastante alto”.

El otro efecto, son los costos de transporte y de personal, que pudo haber “incrementado fácilmente el 50%”, además de los efectos laborales hacia el personal a recoger los bienes hacia los puertos.

“Lo que antes se podía hacer entre cuatro a cinco días hoy se hace en dos semanas, por lo que es un problema serio. Tener un barco a la espera, para el sector exportador también es un problema que eleva los costos, ya que se negocian los precios, ya no se pueden ir variando, y es un costo para todos muy altos”, afirmó.

La presidenta del Cacif, afirmó que el impacto más importante es con la gente; los tiempos invertidos en movilizarse en un tramo corto. Entonces, “pasarse más de 10 horas sentados en un camión, carro o bus todos los días es desgastante emocional, familiar y económicamente”.

En esos términos coincide, Rivera Estévez, y expone: “el impacto en los vecinos será notable al minimizar la carga del transporte en nuestra área. Aunque pueda haber algunas molestias temporales, esto mejorará significativamente la movilidad y la seguridad en el municipio. Creemos que esto nos beneficiará grandemente”.

Para Lacs Palomo estimar el costo adicional por esta interrupción es muy difícil, pero utilizando un modelo empírico se ha indicado que puede ser entre Q15 y Q20 millones durante todo este periodo a los agremiados de la CGBA.

Meléndez, confirmó que por parte de los transportistas no se dio un incremento en los fletes, por lo que por esta razón no se dio un ajuste en el precio al consumidor final.

El impacto generado por el cierre de esa ruta es altamente negativo en aspectos humanos, de salud, sociales, económicos, legales y de logística, asegura Fajardo.

Ejemplificó, que conductores que no logran llegar a sus hogares en horarios convenientes para reunirse con su familia, enfermedades de conductores por estrés, complicaciones en salud de usuarios de la vía por retrasos, afectación sociales por no poder desplazarse y lograr cumplir compromisos sociales, elevación de costos logísticos y de transporte además de subida de precios de productos transportados, sanciones económicas por incumplimiento de contratos.

El impacto comercial se da por atrasos en entregas, ventas suspendidas por dificultad de surtido, clientes insatisfechos que buscaron soluciones en productos sustitutos o nuevos proveedores, suspensión de prestación de servicios y todo esto ocasiona en algunos casos incremento precios derivados de los costes adicionales, agregó Alvarado.

Por aparte los costos no contemplados en que se incurre en este sector es incremento en gasto de combustibles y depreciaciones en los vehículos, horas extras y gastos varios por trabajos en horarios nocturnos o fines de semana, los que se dan porque los productos son materia prima para continuar con otros s procesos productivos.

¿Qué lección deja?

A los consultados, también se les consultó sobre que lección deja este evento, y recomendaciones para evitar que se repita en un futuro, y estas fueron sus planteamientos.

“La vulnerabilidad de la infraestructura cuando no se le da el mantenimiento adecuado. La importancia de contar con los cuadros y recursos técnicos para atender en el menor tiempo posible”, aseveró la presidenta del Cacif.

El representante de la CGAB indicó que estos eventos se han vuelto repetitivos a un alto costo para todos, con un adecuado análisis de riesgo, revisiones de estatus, mantenimiento preventivo y fortalecer la capacidad de intervención de contingencias se minimizarían los casos.

Para el alcalde de Escuintla, no solo por lo sucedió en la Autopista, sino que es indispensable retomar un plan de mantenimiento de la red vial principal. “Este plan debe atenderse periódicamente, no solo ante eventualidades. Todas las carreteras internacionales están en muy mal estado y es crucial retomar este tema y aprender sobre la importancia de estas rutas. No solo son vitales para la movilidad de personas, sino también para la movilidad de mercancías y la economía. Por lo que urge una reingeniería del MICIVI para poder atender correctamente el mantenimiento de la red vial”.

El director de la Ageg, es de la idea que la importancia de la supervisión y manteniendo en las carreteras, para evitar las interrupciones en las rutas que incide sobre la economía del país.

Para el consultor Muñoz Barnoya, lo más importante en una autopista, que es su tramo y diseño de la carpeta, el mantenimiento es vital, sobre todo en temas relacionados a las lluvias.

“Somos un país que no es plano; por todos lados, hay cauces de agua y se deben hacer los trabajos adecuados, así como el mantenimiento en el tiempo, que es lo que se a fallado, así como en otras partes del país”, concluyó.

Alvarado, finalizó que Guatemala el altamente vulnerable ante los fenómenos climáticos y las carreteras sufren un impacto por esta situación, por lo tanto, es indispensable mantener un mantenimiento constante de las carreteras, evaluando constantemente la situación, espacios de riesgo de lahares, revisar cauces de ríos paralelos a carreteras y poblados, carreteras alternas en buen estado para uso en caso de emergencia, revisión de tubos y otras instalaciones bajo las carreteras actuales para prevenir desastres.