Según Marhnos, la autopista Escuintla-Puerto Quetzal estará lista para operar dentro de 18 meses

Es una reacción de gran optimismo, por lo que implica la reactivación de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal: es una punta de lanza para detonar proyectos y de infraestructura que, desde el ámbito público, es muy difícil realizar por la capacidad que se requiere para la ejecución, el financiamiento, la operación y el servicio. Entonces, creemos que con esta herramienta Guatemala cambia radicalmente la forma de hacer infraestructura y modifica la señal para los inversionistas, de que se pueden hacer proyectos de largo plazo.

¿Cuál es el siguiente paso?

Hay un ámbito administrativo por parte del Organismo Legislativo, y se contará con unos tiempos perentorios para poder tener la escribanía y la emisión del contrato, lo que puede llevar algunas semanas.

Luego de eso -60 días- nosotros somos responsables de lograr distintos indicadores de servicio y operación que tenemos que integrar al proyecto; en esos dos meses, se generará toda la infraestructura empresarial, así como la definición de estudios en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para ir procesando las configuraciones de la obra.

¿Cuándo podría iniciar la construcción?

Eso lo prevemos para el primer trimestre del 2022, lo que dependerá de esas mesas técnicas que se están definiendo con el CIV. En marzo podríamos estar, “picando piedra” como decimos nosotros.

¿Cuáles son los datos de inversión?

Son alrededor de Q960 millones, (que son unos US$125 millones) y ejecutaremos todo el desarrollo de la obra en aproximadamente 18 meses.

¿Cómo se financiará la obra?

Este tipo de inversiones cuenta con dos componentes importantes: uno es el capital (30% del valor del proyecto) y el otro 70% del valor de la obra provendrá de grupos bancarios locales que están interesados en participar.

¿Cuánto costará el peaje?

Q15 para vehículo liviano, que es hasta el 70% del tráfico en la autopista.

Algunas personas se oponen ¿Qué dice al respecto?

Que -este proyecto- se vea como una herramienta del Gobierno de Guatemala, que ahora se está implementando, y es el primer ejercicio. Habrá muchos beneficios económicos en la zona y además, se revaluarán las propiedades de todos los escuintlecos.

Por otro lado, va a haber una demanda muy importante de servicios adicionales en el área, lo que generará la contratación de mil 700 empleos directos para la obra. Y ya nos buscaron empresas logísticas, hoteleras, firmas de restaurantes y habrá una necesidad de cubrir todas esas opciones.

Por otro lado, no hay que estar ajenos al canon, pues cada cruce por la autopista será un ingreso para las comunidades. Mientras más vehículos pasen, más ingresos van a percibir, como parte de la devolución del canon.

Otro punto importante es que ellos van a tener paso libre, ya que, según la ley aprobada, está condonado el 100% las comunidades, derivado al consenso entre el Ejecutivo y Legislativo. Hay que verlo como un gran incentivo para la recuperación económica de la zona.

Posiciones de vecinos

Mario García, presidente del Cocode de colonia ferrocarrilera, Escuintla

“Cuando se presentó el proyecto fuimos claros en que no nos oponemos al desarrollo, sino que se deben hacer las cosas correctamente. Se habla de un anillo periférico en Escuintla para que no sea afectada el área y eso no se tomó en cuenta, como tampoco la construcción de dos pasos a desnivel.

Romeo Suárez, gerente de la Cámara de Comercio, filial Escuintla

“Esta carretera es vital para comercio; el transporte empresarial es el que más la va a usar y ellos tienen la posibilidad de pagar el peaje, ya que significa disminución de tiempo recorrido. Ahora hay que mantener la mesa de diálogo abierta y buscar soluciones. No confrontar porque ya se autorizó”.

Leonel Díaz, vecino de Escuintla

“El Gobierno tiene el dinero para hacer no solo esta carretera, sino muchas. No queremos que vengan empresas extranjeras porque nos van a cobrar el paso”.