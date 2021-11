Sexto aumento del gas: Precio de cilindro sube Q10 y llega a Q142

El movimiento de precios empieza en una temporada en la cual hay un mayor consumo por efecto estacional.

“Es un golpe”

El defensor del Consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Fernando Trabanino, explicó está mañana que estos ajustes representan un golpe a la economía familiar.

“El cilindro de 25 libras pasó de Q132 a Q142 e inició el año con un valor de Q99 y ha tenido un ajuste acumulado de Q43, impactando así la economía la familiar, sino para otros derivados como el proceso de elaboración de comida, tortillas y pan que son básicos de la dieta en población”, recalcó.

Trabanino, explicó que el aumento no es generalizado, y solo lo está aplicando una compañía envasadora, pero al agotar el inventario otras compañías lo aplican al consumidor.

¿Se justifica?

Al preguntarle, si se justifica esta alza, el defensor aclaró que el tema de hidrocarburos no es una prioridad de las actuales autoridades, a pesar de la sensibilidad del tema, y que efectivamente hay un incremento de precios internacionales del barril de petróleo.

Recordó que se viene de un año de pandemia, y en la cual hubo restricciones e hizo que se tuviera precios bajos históricos en combustibles; pero en el proceso de reactivación económica se incrementó el precio ante la demanda.

Trabanino explicó que una de las situaciones que se han planteado es que no hay certeza que estos incrementos reflejen las condiciones del mercado internacional, y que la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) es muy débil, no cuenta con el personal suficiente para hacer los análisis económicos, inspección y fiscalización en las plantas de llenado y los consumidores no cuenta con la certeza que los precios del mercado internacional estén en sintonía con el mercado local.

“El precio justo es el que esté con el precio internacional, pero si contamos con una institución débil, sin delegados departamentales se vulneran los derechos, y lo importante es fortalecer la DGH, y que lo consumidores tengan la certeza que se está trasladando el ajuste en el mercado internacional”, apuntó.

El otro aspecto, remarcó el defensor, es que se incrementa el precio del cilindro, pero se desconoce si el cilindro cuenta las libras exactas y es algo que debe fiscalizar la DGH en coordinación con Diaco, no se cuenta con ese personal.

Variación en 2021

Los datos de la DGH señalan que de enero a octubre se han presentado seis ajustes para el cilindro de 25 libras:

4 de enero, Q99 13 de enero, Q107 26 de enero, Q116 16 de marzo, Q120 17 de septiembre, Q132 1 de noviembre, Q142

(Fuente: Dirección General de Hidrocarburos/Defensoría del Consumidor)

Tarifas de energía

Además del alza del cilindro de GLP, a partir de hoy entra a regir el nuevo pliego tarifario con ajustes del 1.9% a 2.5%.

Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), las tarifas tendrán vigencia del 1 de noviembre al 31 de enero del 2022, y hay un incremento para los abonados de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A (EEGSA), para la Distribuidora de Occidente, S.A. (Deocsa) y de la Distribuidora de Oriente, S.A (Deorsa), se informó por medio un comunicado la CNEE.

Para los usuarios dentro del rango de Tarifa Social, en Deocsa el precio se ajusta de Q1.88 a Q1.92, y para los de Deorsa de Q1.79 a Q1.83, y para los de EGSSA pasa de Q1.23 a Q1.25 por kilovatio hora (kWh).

para los usuarios que no están dentro de Tarifa Social, el kWh para Deocsa pasa de Q2.01 Q2.06, Deorsa de Q1.88 a Q1.92 y para EEGSA de Q1.32 a Q1.34, señala la CNEE.