Coronavirus: Cuánto tardará la recuperación y reconstrucción del sector turístico en Guatemala

Las actividades de los artesanos y otros servicios turísticos están cerrados, y las personas han debido buscar otra forma de ingresos. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Luego de cuatro meses de restricción de actividades, se ha perdido parte del tejido social y empresarial del turismo, ya que el sector se desarrolla con base a muchas pequeñas empresas, empresas familiares o autoempleo, quienes han tenido que irse a otros sectores a trabajar indican la Cámara de Turismo de Guatemala, Asíes y Agexport.

La llegada de un viajero, nacional o extranjero, a un destino implica la participación de diferentes actores en la cadena de servicio, pero está casi paralizada desde marzo, cuando se establecieron restricciones de actividades y viajes.

A mayo el dato de la encuesta de Asíes reflejaba que El 87% de las empresas del sector turístico estaban cerradas. Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) basados en investigación de mercados al 30 de junio también les reportaron que el 87% según la investigación de de empresas del sector se encuentran cerradas (de forma temporal y algunas definitiva). Luis Rey, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) dijo, sin embargo, que a casi cuatro meses después de la limitación de viajes y eventos el impacto sigue creciendo.

Aunque en las actividades por sectores el Banguat los datos reflejan más que todo hoteles y restaurantes, en encuestas y estudios se visibilizan otras actividades relacionadas y que también están teniendo un fuerte impacto como los artesanos, guías turísticos, agencias de viajes, actividades culturales, y los propios sitios turísticos, mencionó Fabian Juárez, analista de Asíes.

Esas cadenas o tejido se están rompiendo ya que algunos artesanos y guías turísticos, al tener parada su producción y servicios están regresando a actividades de agricultura y de comercio o buscando la forma de cómo llevar ingresos a su hogar, agregó Juárez.

Rey añadió que muchas de esas mipymes son familiares, donde toda una familia dependía de un negocio lo cual es preocupante porque luego de casi cuatro meses de restricciones para evitar la propagación de la pandemia ellos están buscando otra forma de obtener ingresos, al no poder optar fondos de créditos y fondo del empleo aprobados por el gobierno.

“Están buscando otro giro de negocio para poder sobrevivir este tiempo, algunos ya no van a regresar y se va a perder la experiencia que tiene en el destino turístico y se van a tener que reconstruir cadenas de turismo” comentó el presidente de Camtur.

Expuso por ejemplo que eso podría suceder en operadores de turismo y agencias de viajes tendrán que reconstruir los circuitos turísticos que existían a principios del 2020.

Otro de los sectores perjudicados es el de los artesanos, mencionó Alfonso Muralles, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport.

La organización ha trabajado por años en la creación de cadenas de valor en artesanías, entre otros productos y servicios turísticos para la exportación.

El sector tradicionalmente vive al día, está compuesto en su mayoría por mujeres, y no ha tenido la capacidad adquisitiva para tener ahorros o para sostenerse un espacio tan prolongado sin ventas, indicó el directivo.

Muralles estima que hay unos 600 mil artesanos en el país, aunque no todos trabajan a tiempo completo en eso, ya que combinan la elaboración de sus productos con actividades agrícolas, el cuidado de la casa, y otros son negocios donde toda la familia participa en la medida de sus posibilidades. Por ello no a todos se les puede medir a todos como un puesto de trabajo.

Según datos de Agexport en general en el país la suspensión de actividades de turismo ha puesto en riesgo más de 600 mil puestos de trabajo entre 177 mil empleos directos y 450 mil empleos indirectos en Guatemala.

Cuánto tardará la recuperación y reconstrucción del sector

Respecto a las cifras del sector en total, Rey considera que tardarán unos dos años para llegar a las cifras de visitantes (nacionales y extranjeros) y divisas reflejadas en el 2019.

Además, las diferentes actividades no se recuperarán con la misma velocidad, comentó Muralles. Explicó que se tiene previsto reactivar primero el turismo interno lo cual es muy importante, pero mencionó que el turista nacional no compra mucha artesanía, no usa transporte público de turismo ni operadores de turismo, por lo que cree que a los primeros que podría dinamizar es a actividades de hospedaje y alimentación.

Juaréz explicó que según análisis preliminar de Asíes, estiman que de reanudarse las actividades de turismo interno en agosto entre ese mes y noviembre puede empezar a retomar viajes pero el impacto más grande estaría en diciembre. Respecto al turismo extranjero, este empezaría a venir en el segundo semestre del 2020.

El Inguat anunció que como parte del Plan de Reactivación de Turismo se tenía programado abrir el turismo interno el 15 el julio, pero se aplazó para el 15 de agosto, pero dependerá de cómo se establezcan o levanten restricciones por el gobierno. El turismo extranjero podría reanudarse el segundo bimestre del 2021, según estimaciones divulgadas en mayo pasado por ese ente.

Juárez también lo observa desde otros puntos de vista. Menciona que, aunque empresas medianas y grandes también están siendo afectadas, muchos otros negocios que brindan servicios turísticos son micro o pequeñas empresas, autoempleo, o empresas familiares que solo dependen de ese ingreso y tienen menos infraestructura organizativa, dijo Juárez. El 85% de empresas del sector son micro, pequeñas y medias, según una estimación del Inguat.

Pero agregó que los negocios con esas características pueden ser resilentes y trasladarse trabajar en otras áreas durante esta temporada, mientras que las empresas más grandes no tienen la capacidad de trasladar todos sus empleados a otra parte.

Por ejemplo, muchos de los restaurantes debieron despedir personal debido a la restricción para el servicio de mesas, y solo lograron adecuar un porcentaje en puestos de cocina o servicio a domicilio, el resto debió ser suspendido o despedido.

El Inguat expuso que es una situación sin precedentes, incluyendo para la cadena de valor del turismo.

Agregó que es incierto estimar el tiempo para una recuperación total y que esta se realizará de forma paulatina en los próximos meses para lo que sector público y privado deberán trabajar juntos para garantizar que las medidas de prevención y seguridad sean aplicadas, para cuando las personas empiecen a movilizarse de forma normal y las condiciones sanitarias lo permitan.

En el 2019 se recibieron 2 millones 559 mil 599 visitantes extranjeros.

En el 2020 se podría solo recibir 846 mil 321 según estimaciones del Inguat efectuadas en mayo.

En turismo interno, durante el 2019 la derrama económica fue de Q26 mil 437 millones.

Para el 2020 prevé que llegue a Q11 mil 919 millones, una baja de Q14 mil 518 millones.

Muralles indica que se tendrá que recuperar la confianza en dos vías, una será la confianza en hacer el negocio entre proveedor y el comprador de artículos y servicios. Y la otra es en reconstruir la confianza de los turistas para que lleguen a un destino, coman o se hospeden en un lugar.

Asíes cita datos del Instituto Nacional de Estadística, respecto que al 2019 el 70.2% de negocios de turismo operan en la informalidad, una cifra similar con relación a dato general del país. Esa es una de las razones por las que muchos negocios o han podido acceder a los fondos de alivio ante la emergencia aprobados por el gobierno y el Congreso, agregó Rey.

Abren línea de créditos para empresas por US$50 millones

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio a conocer que a partir de julio está disponible una línea de crédito por US$50 millones (unos Q385 millones) para micro, pequeñas y medianas empresas de varios sectores afectadas por el impacto del covid-19 en la economía sectores, incluidas las de turismo.

Al financiamiento es para capital de trabajo y podrán acceder empresas de hasta 200 empleados a través de cuatro entidades como el Banco Industrial, el Banco de Desarrollo Rural, el G y T Continental y Fundap, informó Astrid Ibarra, ejecutiva del BCIE.

Agregó que las tasas que brindan ellos son bajas, pero cada entidad deberá fijar las tasas según el tipo de empresa, garantía y otras condiciones.

Los créditos a los que podrán optar las micro empresas son de hasta US$10 mil, las pequeñas hasta US$200 mil y las medianas hasta US$5 millones, agregó. El plazo es de 5 años y el período de gracia de dos años.

Los créditos los podrán pedir las empresas que hayan tenido efectos en las finanzas por el covid-19, como pérdida de ingresos y retraso de pagos, entre otros, desde el 11 marzo del 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró dicha enfermedad como una pandemia.

Sin embargo, tendrá que cumplir también dos condiciones como conservar al menos el 70% del personal que tenían contratado el 11 de marzo o recontratar al menos el 70% del personal que tenía a esa fecha, agregó Ibarra.

La línea de crédito fue divulgada al sector turístico por una convocatoria del Inguat en donde participó la ejecutiva del BCIE.

Los fondos los aporta tanto el BCIE, la Unión Europea, y la Cooperación Alemana a través de KWF.

El Inguat respondió que dentro de las acciones que ha implementado incluyen la gestión para acceso a este financiamiento, así como con el Crédito Hipotecaria Nacional (CHN) para acceder a los fondos estatales.

“El Inguat es el puente de información y el facilitador para toda la cadena de valor y continúa, dentro de muchas acciones, organizando una serie de Webinars dirigido a los empresarios y prestadores de servicios de las 7 regiones turísticas del país”, añadió la institución por medio de la oficina de comunicación social. También ha trabajado guías de buenas práctica para disminuir el riesgo de propagación de coronavirus destinado a las actividades que regula la entidad.