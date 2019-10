Tuenti pasa a ser parte de Claro: Qué cambiará en el segmento más buscado

En la Superintendencia de Telecomunicaciones están registrados 10 operadores de red local. Sin embargo, no han recibido ninguna notificación por parte de Claro sobre la adquisición de la marca Tuenti. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Tuenti opera bajo la marca de Telefónica y ayer sus ejecutivos revelaron la noticia y comunicaron a los usuarios que también fueron adquiridos por Claro.

En enero último, la empresa Telefónica informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Madrid que se encontraba en proceso de negociación para la venta de sus activos en Centroamérica.

La compañía que también operaba en Guatemala confirmó el 25 de enero que su operación en el país pasó a manos de América Móvil, propietaria de Claro, uno de los competidores del mercado.

Tuenti surgió en Europa y llegó al país en junio del 2017. El servicio se enfocó en un segmento joven y de menor poder adquisitivo.

“Esta es una carta que nunca pensamos que escribiríamos y la razón fundamental es porque cuando empezamos este viaje, hace más de dos años, la telefonía celular era distinta, un poco aburrida y siempre con más de lo mismo. Sabíamos que le hacía falta algo distinto, especial y único: Algo como vos. Para poder estar a tu nivel necesitaba hablar a tu manera y entender que estar conectados es ¡oro!”, citó Tuenti en un comunicado dirigido a sus usuarios en el que agradeció la preferencia.

Litza de Escobar, gerente de Relaciones Institucionales de Claro, confirmó la noticia y explicó que todos los clientes de Tuenti mantendrán sus beneficios y, además, tendrán acceso a ofertas de Claro; es decir, más megas, redes sociales ilimitadas, internet más rápido, mejor señal, más puntos de recarga y mayor cobertura.

De Escobar agregó que en su momento compartirán más información.

No es otro operador

Raúl Solares, exsuperintendente de Telecomunicaciones y consultor en tecnologías de la comunicación e información, recordó que cuando ingresó Tuenti al país surgió una polémica porque se pensaba que era un operador independiente, incluso él colocó una denuncia en el Ministerio Público que luego fue desestimada, porque aclararon que era una marca de Telefónica.

“Promocionaban el servicio como independiente y eso creó confusión en su momento”, dijo Solares.

Para el exfuncionario es lógico que Claro también adquiera ahora la marca o marcas asociadas a Telefónica, porque es parte del proceso de compra.

Considera que aún no se ha dado una fusión completa entre ambas compañías, por aspectos de regulación que requieren tiempo de análisis y cumplimientos, según el marco legal de cada país.

“Todos los clientes de Tuenti mantendrán sus beneficios y, además, tendrán acceso a los de Claro y a sus ofertas”, Litza de Escobar, gerente de Relaciones Institucionales de Claro Guatemala.

Etapas del proceso

Ricardo Flores, consultor en telecomunicaciones de la firma Global Group, afirmó que Tuenti no era considerado un cuarto operador y enfatizó que el proceso conlleva concretar una parte comercial, definir la escritura de compraventa, ventas de acciones, figuras legales y, por otro lado, la regulación, que no está saldada al cien por cien.

Según el consultor, aún no existe una fusión completa porque el parque de números no está definido. Esto significa que la numeración de Telefónica debe pasar a Claro, pero es un proceso que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) debe aclarar y basarse en la Ley de Telecomunicaciones, para que los usuarios no sean perjudicados si en dado caso no se pueden ceder o vender los números.

Ganará usuarios

Ricardo Flores, consultor en telecomunicaciones, comentó que el mercado podrá variar porque Tuenti atrae a un segmento joven que busca productos asequibles y le podrían brindar un aporte comercial a Claro, y por el lado de Tuenti, estar bajo la sombrilla de Claro otorgará a sus usuarios certeza jurídica y comercial; por lo tanto, ambas marcas se verán beneficiadas.

Según Raúl Solares, exjefe de la SIT, Claro podría mantener la estrategia de la marca que ya está posicionada en el país.

Tuenti en Guatemala

La empresa de telefonía europea, Tuenti, llegó al país en junio de 2017, cuyo servicio se enfocó en los jóvenes.

“Llegó la telefonía móvil ¡sin pajas!”, fue el lema que utilizó la marca para promocionar sus servicios en Guatemala.

