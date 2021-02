Vacunas para trabajadores y burbuja regional: El grito de ayuda del sector turístico al Gobierno de Guatemala

Sector de turismo pide 11 acciones para poder rescatar la actividad del impacto de la pandemia. Foto con fines ilustrativos. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las acciones definidas por el Comité de Crisis conformado por 24 asociaciones del sector y que representan alrededor de 900 empresas, van desde vacunación, campañas de promoción turística, programas de financiamiento para dotar de liquidez a las empresas y diferimientos de impuestos y otras cuotas sociales.

En la primera de estas 11 acciones solicitan al gobierno que se tome en cuenta a servidores clave del sector de turismo en la campaña de vacunación masiva contra el covid-19.

Para ello, refiere Diego Díaz, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) se solicita incluir en la fase 3 al personal de primera línea del sector turístico. Estiman que se trata de 10 mil personas en puestos de trabajo como transporte turístico, operadores y guías de turismo además para quienes laboran en la recepción de hoteles, personas que atienden comensales en restaurantes turísticos, entre otros, agregó el sector.

En tanto IATA solicita que el personal de la aviación comercial y de aeropuertos sean prioritarios para la vacunación, refirió la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla).

Según las fases que dio a conocer en enero el Ministerio de Salud, la fase 3 tiene el objetivo de disminuir un impacto socio-económico y proteger la continuidad de los servicios básicos por lo que incluye trabajadores esenciales del IGS, trabajadores del Ministerio de Salud, maestros, policías y militares.

La segunda acción requerida es garantizar seguridad al turista tanto en bioseguridad y como la seguridad física, mientras que la tercera se refiere a medidas para dotar de liquidez a las empresas para cubrir sus obligaciones como diferimiento impuestos y obligaciones tributarias o sociales que incluyan tributaos como el ISO y el IVA, el impuesto de alojamiento y las cuotas del IGSS e Intecap.

Respecto a la atracción de turismo e incentivo de viajes internos solicitan la cuarta acción como una campaña de promoción de turismo Interno, además que esta iría combinada con la quinta acción como la creación de fines de semana largos.

En tanto las siguientes dos acciones se refieren al incentivo al turismo externo. La sexta, es crear una de burbuja regional, entre los países del triángulo norte Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan viajar con más facilidad entre los tres países y que se establezcan controles en salud en prevención del covid-19.

Proponen que la anterior sea complementada con la acción siete y que el país, por medio del Inguat lance una campaña de promoción internacional tomando en cuenta que residentes en los principales países emisores de turistas (como Estados Unidos, México, países de Europa y de Sur América) estarán vacunados en el 2021 y reactivarán sus viajes.

El ingreso de divisas por turismo y viajes cayó 95.8% en enero del 2021 respecto del mismo mes del 2020 en el aún no se había registrado la pandemia del coronavirus. https://t.co/8cQF45XGbh — Prensa Libre (@prensa_libre) February 17, 2021



Otra de las propuestas para dotar de liquidez a las empresas es crear un fondo de garantía para las que no son sujetas de crédito. Aunque el sector había propuesto en el 2020 al Inguat y al Ministerio de Economía crear un fondo de Q300 millones y que permitiera acceso al crédito y tasas blandas, no se concretó.

La novena acción es crear el Fondo de protección al empleo para el turismo ya que debido a la baja demanda de servicios muchas empresas no pueden llamar a todo su personal a laborar y en ocasiones han tenido que hacer despidos.

Ampliar la conectividad aérea buscando la llegada de más líneas aéreas es la décima acción requerida, según Díaz.

Y, suman una más (la acción 11) la petición para que se transformar el Inguat, el ente rector del turismo que posee una Ley Orgánica de 1978. La más reciente iniciativa de reforma se encuentra en tercera lectura desde el 2016, se agregó.

El presidente de Camtur dijo que las 11 acciones de rescate fueron presentadas la semana pasada al Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex) que está integrado por ministerios de Economía, de Finanzas, de Comunicaciones y otros así como Segeplan y comisiones de gobierno, además de cámaras y asociaciones empresariales del sector privado.

Díaz dijo que esperan respuestas positivas ya que en el 2020 presentaron al gobierno y el presidente, Alejandro Giammattei, pero no se han concretado acciones.

Trabajando de la mano los sectores público y privado será posible rescatar al #turismo. Sin apoyo de los gobiernos la @UNWTO confirma que la recuperación tardará entre 5 y años. #TurismoSomosTodos @DrGiammattei @GuilleCastilloR @MINECOGT @InguatPrensa @MinSaludGuate @CIVguate — CAMTUR – Cámara de Turismo de Guatemala (@CAMTUR1) February 23, 2021



Asíes recordó que el 2020 se perdieron alrededor de 53 mil empleos en el sector de turismo, en los meses de más restricciones cayó hasta en 84% la facturación y se detectó que alrededor del 17% de empresas de servicios turístico cerraron en forma definitiva.

Andreas Kuestermann, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, dijo que de no concretarse acciones que están proponiendo como Comité de Crisis y Camtur, el panorama para el sector en el 2021 será más desolador porque ya no están en vigencia programas de apoyo como el Fondo de Protección al Empleo, que brindaba apoyo económico a trabajadores por suspensión de contratos, además de fondos para créditos pero que para este año ya no están vigentes.

“El 17% de empresas ya no existen, podemos ver otro número de cierre definitivo de empresas similar este año, si no se logra acciones de rescate el panorama probablemente es que vamos a tener una crisis más profunda este año, y muchos negocios no aguantarán un semestre más”, dijo Kuestermann.

En enero el Comité de Crisis presentó al Inguat una propuesta y solicitud de la determinación y priorización de las necesidades del tejido empresarial de turismo para su reactivación basada en una encuesta a 926 empresas, 80 guías turísticos de 22 actividades económicas de la cadena de valor de turismo.

La encuesta refirió que diversos negocios continúan con operaciones suspendidas, el 38% de las asociaciones manifestó que menos de la mitad de sus agremiados está operando con una capacidad instalada muy reducida o que ninguno lo está haciendo.

El 57% de las asociaciones ha visto quiebras dentro de sus agremiados y más de la mitad tiene conocimiento de empresas que continúan con trabajadores suspendidos.

“Si no se quiere ver el fallecimiento del turismo dentro de 6 meses, se deben trabajar esas acciones”, dijo el presidente de Camtur.

Gerberth Lederer, director de Mercadeo del Inguat, expuso esta semana que dicha entidad tiene previstas principalmente campañas de turismo interno, aunque también lanzarán externas. Sin embargo estas dependerán de los fondos con que cuenten porque la entidad no recibe recursos de presupuesto del Estado. Recibe fondos privativos provenientes de servicios que presta, además del cobro del impuesto al hospedaje y un porcentaje del impuesto de salida.

Las campañas, y otros datos de turismo, serán presentadas este jueves.

Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), la recuperación del turismo sin el apoyo de los gobiernos tardará de 5 a 7 años, con el apoyo podría ser de 2.5 a 4 años, insistió Díaz.

En marzo del 2021 se cumplen 12 meses de haberse establecido la restricción de viajes y turismo, aunque en julio del 2020 se flexibilizaron y en septiembre de ese año se abrieron fronteras y el aeropuerto el turismo no se ha recuperado dijo Ricardo Sagastume, presidente de Guatemala Cruise Council. Aunque se ha planteado el Plan de recuperación y reactivación económica “hemos recibido cero apoyo al día de hoy”, agregó el directivo.

Mencionó que las acciones que ahora piden “es una llamada de auxilio” y agregó “no es posible que le tengamos que estar rogando a las autoridades para que atiendan al sector que por su importancia económica ayuda al desarrollo del país”.

