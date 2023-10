Acentos nocturnos con una atracción intensa

François Demachy, Perfumista Creador Dior, se inspiró en la inmensidad de un paraje virgen bajo una noche azulada, cuando se perciben los olores intensos de un fuego crepitante. Esta concentración ha sido posible gracias a la excepcional calidad de las materias primas.

“Sauvage es una partitura infinita. Su composición es tan densa que le podemos aportar una luminosidad inédita, elaborándola con matices sutiles. He mantenido intacto el espíritu poderoso de Sauvage, aportándole acentos nocturnos, una atracción animal y facetas más amplias. Su firma es ya muy reconocible. No se trataba de exagerar ni de saturar su composición. En su lugar, me he dedicado a enriquecer cada una de sus notas dominantes para aportar nuevos colores”, expresó François Demachy, Perfumista-Creador de la Maison Dior.